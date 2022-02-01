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الاتحاد الأوروبي يدفع ملايين الدولارات لموظفين فقدوا عملهم بسبب الوباء
الاتحاد الأوروبي يدفع ملايين الدولارات لموظفين فقدوا عملهم بسبب الوباء
قال البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم 3.7 مليون يورو (4.1 مليون دولار) لدعم 297 موظفا سابقا في شركة "إيرباص"، الذين فقدوا وظائفهم... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T16:06+0000
2022-02-01T16:09+0000
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موسكو - سبوتنيك. في عام 2020، وضعت شركة "إيرباص" خطة لإعادة الهيكلة في أعقاب الأزمة المصاحبة للوباء، والتي أدت إلى تسريح آلاف الموظفين في فرنسا. وفقا للمفوضية الأوروبية، ساعدت جهود الحكومة الفرنسية في تقليص عدد الوظائف الملغاة إلى 2246 وظيفة.اقترحت مبادرة دعم العمال المفصولين لأول مرة من قبل المفوضية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 وأشرف عليها صندوق تعديل العولمة الأوروبي للعمال النازحين، وهو آلية تابعة للاتحاد الأوروبي لمساعدة الموظفين المتضررين.تبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لتدابير الدعم 4.4 مليون يورو، سيغطي صندوق تعديل العولمة الأوروبي 85% منها (3.7 مليون يورو)، وستوفر شركة "إيرباص" المبلغ المتبقي (0.7 مليون يورو).اتخذ قرار الموافقة على التخصيص بناء على طلب فرنسا من قبل لجنة الميزانيات واستنادا إلى الاعتراف بأضرار أزمة الوباء على قطاع الطيران التجاري، وتوقعات "إيرباص" بشأن تعافي القطاع المتوقع حدوثه قبل عام 2025.
https://arabic.sputniknews.com/20220106/قطر-تطالب-شركة-إيرباص-بتعويض-يتخطى-600-مليون-دولار-1055035777.html
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اقتصاد, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يدفع ملايين الدولارات لموظفين فقدوا عملهم بسبب الوباء

16:06 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 16:09 GMT 01.02.2022)
CC BY 2.0 / Bill Wilt / Iran Air A300طائرة "إيرباص" للخطوط الجوية الإيرانية
طائرة إيرباص للخطوط الجوية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
CC BY 2.0 / Bill Wilt / Iran Air A300
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قال البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم 3.7 مليون يورو (4.1 مليون دولار) لدعم 297 موظفا سابقا في شركة "إيرباص"، الذين فقدوا وظائفهم بسبب الوباء.
موسكو - سبوتنيك. في عام 2020، وضعت شركة "إيرباص" خطة لإعادة الهيكلة في أعقاب الأزمة المصاحبة للوباء، والتي أدت إلى تسريح آلاف الموظفين في فرنسا. وفقا للمفوضية الأوروبية، ساعدت جهود الحكومة الفرنسية في تقليص عدد الوظائف الملغاة إلى 2246 وظيفة.
الخطوط الجوية القطرية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
قطر تطالب شركة إيرباص بتعويض يتخطى 600 مليون دولار
6 يناير, 15:03 GMT
اقترحت مبادرة دعم العمال المفصولين لأول مرة من قبل المفوضية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 وأشرف عليها صندوق تعديل العولمة الأوروبي للعمال النازحين، وهو آلية تابعة للاتحاد الأوروبي لمساعدة الموظفين المتضررين.
تبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لتدابير الدعم 4.4 مليون يورو، سيغطي صندوق تعديل العولمة الأوروبي 85% منها (3.7 مليون يورو)، وستوفر شركة "إيرباص" المبلغ المتبقي (0.7 مليون يورو).
اتخذ قرار الموافقة على التخصيص بناء على طلب فرنسا من قبل لجنة الميزانيات واستنادا إلى الاعتراف بأضرار أزمة الوباء على قطاع الطيران التجاري، وتوقعات "إيرباص" بشأن تعافي القطاع المتوقع حدوثه قبل عام 2025.
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