https://arabic.sputniknews.com/20220201/التنمر-الإلكتروني-ظاهرة-تهدد-حياة-الفتيات-في-العالم-العربي-1057588847.html

التنمر الإلكتروني... ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي

التنمر الإلكتروني... ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي

فتحت واقعة انتحار الفتاة المصرية بسنت خالد، إثر تعرضها لابتزاز إلكتروني الباب أمام حالة من الجدل في المجتمعات العربية حول ظاهرة التنمر الإلكتروني، وكيفية... 01.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-01T13:34+0000

2022-02-01T13:34+0000

2022-02-01T13:36+0000

راديو

مساحة حرة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1057586720_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_6eb66446b1820e6d6469e651dd7ae993.png

التنمر الإلكتروني.. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟ التنمر الإلكتروني.. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟

تقول النيابة المصرية إنها تلقت الشهر الجاري بلاغا بانتحار الفتاة، بعد قيام أشخاص بنشر صور مخلة منسوبة لها بموقع للتواصل الاجتماعي، وانتشار صور في القرية محل إقامتها، الأمر الذي تسبب في تعرضها لضغط نفسي كبير دفعها للانتحار.أوضحت دراسة أكاديمية مصرية تعرض أكثر من 45% من المبحوثات للتنمر الإلكتروني سواء بالتحرش اللفظي في غرف الدردشة، أو بالصور المسيئة، أو التعليقات البذيئة، أو التهديد والابتزاز، وغيره من الممارسات المندرجة في إطار التنمر الإلكتروني.كما تشير تقديرات السعودية إلى تعرض أكثر من نصف مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للتنمر الإلكتروني، وأن 38 بالمئة من الضحايا لا يبلغون عن تعرضهم لهذه الجريمة .وتعليقا على هذا الموضوع قال خبير أمن المعلومات وأستاذ الإعلام الرقمي د. غسان مراد، لـ"سبوتنيك": "التنمر الإلكتروني سلوك عدواني متعمد، تقوم به مجموعة أو فرد ضد ضحية لا تستطيع الدفاع عن نفسها، وهو نوع من إساءة استخدام السلطة، ويتضمن عنفا لفظيا أو ممارسات منها ما هو مضمر ومنها ما هو ظاهر، وقد يتضمن ممارسات مثل الاعتداء والاستيلاء على الممتلكات والعدوان والإقصاء الاجتماعي، وغيرها من ممارسات التنمر في العالم الواقعي والتي انتقلت إلى الفضاء الالكتروني وقد تنتقل أيضا في المستقبل إلى العالم الافتراضي مستقبلا مع ظهور ميتافيرس".وأكد الخبير أن "التنمر الإلكتروني منتشر في كل المجتمعات على حد سواء، ولا يرتبط بثقافة معينة أو بمنظومة القيم في العالم العربي، وقد أسهمت في انتشاره وسائل التواصل الاجتماعي، وأدت إلى تآكل الحواجز الاجتماعية التي تحول دون الاتصال"، مشيرا إلى أن "هناك نوع من التنمر المنظم يتضمن نوعا من الهجمات التي تتفق عليها الجيوش الإلكترونية ".وأكد أخصائي الأمراض النفسية د. جلال شربا أن التنمر "إعتداء شامل على حرية وكرامة وحياة وخصوصية الإنسان بأشكال مختلفة، ويؤثر بنسب متفاوته على أداء الأشخاص وحياتهم الاجتماعية، والدراسية والأسرية، ويختلف التأثير باختلاف الثقافة وقوة الشخصية والقدرة على المقاومة" مشيرا إلى أن مرتكبي هذا الفعل "إما أصحاب مشكلات نفسية،أو مجرمين يتعين التعامل معهم في إطار القانون، وقد يلجأون لهذا بدافع الابتزاز أو الانتقام أو إرضاء نزعة عدوانية أو مرضية، أو لأهداف أخرى تبدأ بعد مرحلة التنمر مثل استغلال الشخص لغايات وأغراض جنائية".وأكد شربا أنه يتعين "نشر ثقافة الحديث عن التنمر، ولا يجب السكوت عنه وكبت الأمر، ويجب على الضحية بلاغ المحيطين واللجوء إلى المساعدة وطلب العون، سواء من الأسرة التي قد تمثل دعما قويا، أو أن يلجأ الضحية إلى الطب النفسي أو إلى القانون الذي يمكن أن يكون له دور مهم في هذا الإطار".يمكنكم متابعة المزيد من خلال مساحة حرةإعداد وتقديم : جيهان لطفي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

راديو, مساحة حرة, аудио