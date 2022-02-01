https://arabic.sputniknews.com/20220201/الجيش-الإسرائيلي-يأسف-لوفاة-أمريكي-لدى-اعتقاله-في-الضفة-1057560856.html

الجيش الإسرائيلي "يأسف" لوفاة أمريكي لدى اعتقاله في الضفة

الجيش الإسرائيلي "يأسف" لوفاة أمريكي لدى اعتقاله في الضفة

نشر الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، نتائج التحقيق في مقتل الفلسطيني- الأمريكي عمر أسعد (80 عاما)، خلال اعتقاله في الضفة الغربية المحتلة. 01.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-01T07:07+0000

2022-02-01T07:07+0000

2022-02-01T07:07+0000

إسرائيل

أخبار الضفة الغربية

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وعقب انتهاء التحقيق، قرر الجيش إبعاد قائد السرية وقائد الفصيل من مواقعهما، فيما سيتم توبيخ قائد كتيبة "نيتساح يهودا" من قبل قائد قيادة المنطقة الوسطى، بحسب قناة "كان" الرسمية.وقال الجيش الإسرائيلي إنه يأسف لوفاة أسعد.وبحسب التحقيق: "لم يتم استخدام العنف بما يتجاوز ما هو ضروري للتغلب على مقاومة أسعد الذي اعتقل على حاجز بنيامين"، قرب رام الله.مع ذلك أضاف التحقيق: "القوة فشلت عندما غادرت المكان وتركت أسعد راقدا دون التحقق من حالته".من جانبه، قال وزير الأمن الداخلي عومر بارليف لدى تلقيه نتائج التحقق: "يدور الحديث عن حادث قيمي خطير".ونُشرت نتائج تحقيق الجيش الإسرائيلي، بعد 3 أيام من تجديد وزارة الخارجية الأمريكية مطالبتها لإسرائيل بتقديم توضيحات بشأن مقتل أسعد في عملية اعتقال للجيش قبل حوالي أسبوعين.والجمعة الماضي، بعثت وزارة الخارجية الأمريكية برسالة إلى الجيش الإسرائيلي تتضمن أسئلة حادة حول حقيقة أن التحقيق في مقتل عمر أسعد لم يكتمل بعد.وعُثر على عمر عبد المجيد أسعد فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية، ميتا داخل مبنى قيد الإنشاء في منطقة رام الله، بعدما اعتقلته قوة من الجيش الإسرائيلي.واتضح أن جنود الجيش الإسرائيلي كانوا ينصبون حاجز تفتيش في المنطقة، عندما مر أسعد في سيارته، وقاموا بتفتيشه ثم قيدوا يديه وعصبوا عينيه، واقتادوه إلى المبنى المهجور، وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة، ولم يتم العثور على آثار عنف على جسده.وغداة الحادث، كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، في 12 يناير/كانون الثاني، أن عمر أسعد هو "مواطن أمريكي"، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بتقديم توضيحات بشأن ملابسات اعتقاله ووفاته.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس وقتها للصحفيين: "نحن نؤيد إجراء تحقيق شامل في ملابسات وفاته".وقال شقيق المسن الفلسطيني المتوفى لوكالة "رويترز"، إن أسعد كان من ميلووكي في ولاية ويسكونسن، ويعيش في الولايات المتحدة منذ عقود وعاد إلى الضفة الغربية قبل 10 سنوات.

https://arabic.sputniknews.com/20220128/واشنطن-تطلب-توضيحات-من-إسرائيل-في-وفاة-مسن-أمريكي-لدى-اعتقاله-1057392809.html

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