الجيش الروسي يحصل على أكثر من 600 وحدة من أحدث المعدات

وقال: "أود أن أؤكد أن تطوير نظام ضمان توحيد القياسات في القوات المسلحة يؤثر بشكل مباشر على إدخال التقنيات المتقدمة، وإعادة تجهيز القوات بأحدث الأسلحة العالية الدقة وأنواع أخرى من الأسلحة. لتنفيذ الاستراتيجية، تقوم وزارة الدفاع بانتظام بتحديث أسطول معدات القياس العسكرية - تم تسليم أكثر من 600 وحدة للقوات بأحدث التصميمات".وأضاف وزير الدفاع: "الإجراءات التي يتم اتخاذها تجعل من الممكن زيادة كفاءة النظام الحالي بشكل كبير. سنرى اليوم كيف يتم تنفيذ خطة العمل لتنفيذ الاستراتيجية".
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في مؤتمر عبر الهاتف، إن القوات المسلحة الروسية، في إطار تنفيذ استراتيجية ضمان توحيد القياسات في روسيا حتى عام 2025، حصلت على أكثر من 600 وحدة من أحدث المعدات.
وقال: "أود أن أؤكد أن تطوير نظام ضمان توحيد القياسات في القوات المسلحة يؤثر بشكل مباشر على إدخال التقنيات المتقدمة، وإعادة تجهيز القوات بأحدث الأسلحة العالية الدقة وأنواع أخرى من الأسلحة. لتنفيذ الاستراتيجية، تقوم وزارة الدفاع بانتظام بتحديث أسطول معدات القياس العسكرية - تم تسليم أكثر من 600 وحدة للقوات بأحدث التصميمات".
وأشار إلى أنه "يجري إنشاء نظام آلي لرصد حالة أدوات القياس، كما يجري تحسين الإطار القانوني التنظيمي بنشاط في مجال ضمان توحيد القياسات في القوات المسلحة والقوات الأخرى والتشكيلات العسكرية، وكذلك في إطار تعاون رابطة الدول المستقلة".
وأضاف وزير الدفاع: "الإجراءات التي يتم اتخاذها تجعل من الممكن زيادة كفاءة النظام الحالي بشكل كبير. سنرى اليوم كيف يتم تنفيذ خطة العمل لتنفيذ الاستراتيجية".