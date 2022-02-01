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الجيش الروسي يحصل على أكثر من 600 وحدة من أحدث المعدات
الجيش الروسي يحصل على أكثر من 600 وحدة من أحدث المعدات
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في مؤتمر عبر الهاتف، إن القوات المسلحة الروسية، في إطار تنفيذ استراتيجية ضمان توحيد القياسات في روسيا حتى عام 2025، حصلت على... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T10:04+0000
2022-02-01T10:04+0000
روسيا
رصد عسكري
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
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وقال: "أود أن أؤكد أن تطوير نظام ضمان توحيد القياسات في القوات المسلحة يؤثر بشكل مباشر على إدخال التقنيات المتقدمة، وإعادة تجهيز القوات بأحدث الأسلحة العالية الدقة وأنواع أخرى من الأسلحة. لتنفيذ الاستراتيجية، تقوم وزارة الدفاع بانتظام بتحديث أسطول معدات القياس العسكرية - تم تسليم أكثر من 600 وحدة للقوات بأحدث التصميمات".وأضاف وزير الدفاع: "الإجراءات التي يتم اتخاذها تجعل من الممكن زيادة كفاءة النظام الحالي بشكل كبير. سنرى اليوم كيف يتم تنفيذ خطة العمل لتنفيذ الاستراتيجية".
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روسيا, رصد عسكري, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

الجيش الروسي يحصل على أكثر من 600 وحدة من أحدث المعدات

10:04 GMT 01.02.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في مؤتمر عبر الهاتف، إن القوات المسلحة الروسية، في إطار تنفيذ استراتيجية ضمان توحيد القياسات في روسيا حتى عام 2025، حصلت على أكثر من 600 وحدة من أحدث المعدات.
وقال: "أود أن أؤكد أن تطوير نظام ضمان توحيد القياسات في القوات المسلحة يؤثر بشكل مباشر على إدخال التقنيات المتقدمة، وإعادة تجهيز القوات بأحدث الأسلحة العالية الدقة وأنواع أخرى من الأسلحة. لتنفيذ الاستراتيجية، تقوم وزارة الدفاع بانتظام بتحديث أسطول معدات القياس العسكرية - تم تسليم أكثر من 600 وحدة للقوات بأحدث التصميمات".

وأشار إلى أنه "يجري إنشاء نظام آلي لرصد حالة أدوات القياس، كما يجري تحسين الإطار القانوني التنظيمي بنشاط في مجال ضمان توحيد القياسات في القوات المسلحة والقوات الأخرى والتشكيلات العسكرية، وكذلك في إطار تعاون رابطة الدول المستقلة".

وأضاف وزير الدفاع: "الإجراءات التي يتم اتخاذها تجعل من الممكن زيادة كفاءة النظام الحالي بشكل كبير. سنرى اليوم كيف يتم تنفيذ خطة العمل لتنفيذ الاستراتيجية".
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