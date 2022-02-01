الحكومة البريطانية: زيارة جونسون إلى كييف تعبير عن دعم أوكرانيا

لندن – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي لرئيس الوزراء: "يتجه رئيس الوزراء إلى كييف للتعبير عن دعم أوكرانيا".وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة البريطانية، أنها ستخصص لأوكرانيا 88 مليون جنيه إسترليني لدعم الاستقلال في مجال الطاقة.وجاء في بيان المكتب الصحفي لرئيس الوزراء البريطاني: "تعلن بريطانيا مساعدة أوكرانيا بقيمة 88 مليون جنيه إسترليني لدعم استقرار هيئات الإدارة واستقلال أوكرانيا في مجال الطاقة".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتنفي روسيا ما يروجه الغرب، حول اعتزامها شن هجوم على أوكرانيا؛ مشددة على أن كل التقارير، التي تتحدث عن ذلك، كاذبة والغرض منها تصعيد حدة التوتر في المنطقة، وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا.وتعتبر موسكو أن التصريحات الغربية، حول "العدوان الروسي" المزعوم؛ تأتي استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي.