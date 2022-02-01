الحكومة الليبية تؤكد أنها مستمرة في عملها حتى تسلم مهامها لسلطة منتخبة من الشعب
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أعلن المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة مستمرة في عملها حتى تسلم مهامها لسلطة منتخبة من الشعب، وذلك بعد اتخاذ البرلمان خطوات لانتخاب رئيس جديد للحكومة.
وقال حمودة، في تصريحات لقناة "ليبيا الأحرار" إن "الحكومة مستمرة في عملها حتى تسلم مهامها لسلطة منتخبة من الشعب "، مضيفا "المجتمع الدولي يدعم خارطة الطريق المنبثقة عن الاتفاق السياسي وضرورة تحديد موعد جديد للانتخابات ومعالجة المسائل التي حالت دون حدوث الانتخابات في موعدها".
وبوقت سابق اليوم صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بأن جلسة الإثنين المُقبل ستكون مُخصصة للاستماع للمترشحين لمنصب رئيس الوزراء، فيما ستخصص جلسة الثلاثاء المُقبل 8 شباط/فبراير لاختيار رئيس الوزراء.
وبوقت سابق اليوم صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بأن جلسة الإثنين المُقبل ستكون مُخصصة للاستماع للمترشحين لمنصب رئيس الوزراء، فيما ستخصص جلسة الثلاثاء المُقبل 8 شباط/فبراير لاختيار رئيس الوزراء.
وكان مجلس النواب الليبي قد صوّت الثلاثاء الماضي، لصالح عدم مشاركة المجلس الأعلى للدولة في تزكية رئيس الحكومة الجديدة في البلاد، وذلك خلال جلسة برئاسة رئيس البرلمان عقيلة صالح في طبرق حول شروط تشكيل حكومة جديدة.
من جانبه، رفض المجلس الأعلى للدولة الليبي، سعي مجلس النواب الليبي لتغيير الحكومة دون إجراء تعديل دستوري متفق عليه لإجراء الانتخابات.
وحث المجلس الأعلى للدولة الليبي "مجلس النواب على التعاون لإنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب بأسرع وقت للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات".
ويعتبر مجلس النواب الليبي أن حكومة عبد الحميد الدبيبة "منتهية الولاية" مع إرجاء الانتخابات، التي كان من المفترض إجراؤها في ديسمبر الماضي، ويؤكد على ضرورة تشكيل حكومة جديدة.
من جانبه، رفض المجلس الأعلى للدولة الليبي، سعي مجلس النواب الليبي لتغيير الحكومة دون إجراء تعديل دستوري متفق عليه لإجراء الانتخابات.
وحث المجلس الأعلى للدولة الليبي "مجلس النواب على التعاون لإنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب بأسرع وقت للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات".
ويعتبر مجلس النواب الليبي أن حكومة عبد الحميد الدبيبة "منتهية الولاية" مع إرجاء الانتخابات، التي كان من المفترض إجراؤها في ديسمبر الماضي، ويؤكد على ضرورة تشكيل حكومة جديدة.