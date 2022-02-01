تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220201/الدنمارك-ترفع-جميع-قيود-كوفيد-19-كونه-لم-يعد-خطيرا-على-المجتمع-1057612180.html
الدنمارك ترفع جميع قيود "كوفيد-19" كونه "لم يعد خطيرا على المجتمع"
الدنمارك ترفع جميع قيود "كوفيد-19" كونه "لم يعد خطيرا على المجتمع"
أعلنت الجهات الرسمية في الدنمارك رفع كل القيود المرتبطة بجائحة "كوفيد-19"، على اعتبار أنه لم يعد يعتبر "مرضا خطيرا على المجتمع"، وبالتالي عاد المواطنون للحياة... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T19:17+0000
2022-02-01T19:17+0000
العالم
فيروس كورونا
أخبار الدنمارك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103010/82/1030108292_0:312:4290:2725_1920x0_80_0_0_c2525753d7352d48031fa6025dcbe7cf.jpg
أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريديركسن، اليوم الثلاثاء، إلغاء القيود التي كانت موجودة في البلاد بسبب وباء كورونا، حيث قالت: "نقول وداعا للقيود ومرحبا بالحياة التي كنا نعيشها قبل كورونا".وشكرت فريديركسن المواطنين على "روح المسؤولية التي أظهروها في العامين الماضين والتزامهم بقواعد الوقاية التي فرضها وباء كورونا".وبات ارتداء الأقنعة لاغيا بعد هذا القرار، كما لم يعد ضروريا إظهار شهادات التطعيم، أو شهادة الإصابة السابقة بالفيروس، أو وثائق الفحوصات السلبية، التي تدل على عدم الإصابة بالفيروس.وقال وزير الصحة الدنماركي ماغنوس هيونيك لشبكة "سي إن إن"، اليوم الثلاثاء: "لا أحد يستطيع أن يعرف ما سيحدث في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ولكننا وعدنا مواطني الدنمارك بأنه لن يكون لدينا قيود إلا إذا كانت ضرورية حقًا وسنرفعها في أقرب وقت ممكن".وردا على سؤال حول شهادات اللقاح التي تسمح لحاملها بالدخول للأماكن العامة، قال هيونيك: "لحسن الحظ لسنا بحاجة إلى ذلك في الدنمارك، أنا سعيد حقًا لأننا لسنا في حاجة إليه لأن التحرك بهذه الطريقة أمر مقلق للغاية".ووافق سورين بروستروم، المدير العام لهيئة الصحة الدنماركية ، على أن عدد حالات "كوفيد-19" في البلاد مرتفع للغاية، ولكنه قال للمصدر إن "الصلة بين العدوى والمرض الحاد قد انقطعت".وأوضح: "في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه الإصابات بشكل كبير، انخفض المرضى الذين أدخلوا إلى العناية المركزة بالفعل".وتابع: "يوجد حوالي 30 شخصًا في أسرّة العناية المركزة حاليًا مع تشخيص إصابتهم بكوفيد-19، من أصل 6 ملايين نسمة".وأردف: "لا أؤمن بتفويضات اللقاح المفروضة، إنه تدخل دوائي له آثار جانبية محتملة".
https://arabic.sputniknews.com/20220131/نبتة-لاحمة-تقلب-الهرم-الغذائي-رأسا-على-عقب-وتحول-الصياد-لفريسة-فيديو-1057549520.html
أخبار الدنمارك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103010/82/1030108292_121:0:4169:3036_1920x0_80_0_0_a74072d66096f3bf7d442bc86f7c3588.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, فيروس كورونا, أخبار الدنمارك

الدنمارك ترفع جميع قيود "كوفيد-19" كونه "لم يعد خطيرا على المجتمع"

19:17 GMT 01.02.2022
© AP Photoعلم الدنمارك
علم الدنمارك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت الجهات الرسمية في الدنمارك رفع كل القيود المرتبطة بجائحة "كوفيد-19"، على اعتبار أنه لم يعد يعتبر "مرضا خطيرا على المجتمع"، وبالتالي عاد المواطنون للحياة الطبيعية لما قبل انتشار الوباء، حيث أنهم غير ملزمين باللقاح أو أي مظهر وقائي كالكمامات والقفازات.
أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريديركسن، اليوم الثلاثاء، إلغاء القيود التي كانت موجودة في البلاد بسبب وباء كورونا، حيث قالت: "نقول وداعا للقيود ومرحبا بالحياة التي كنا نعيشها قبل كورونا".
وشكرت فريديركسن المواطنين على "روح المسؤولية التي أظهروها في العامين الماضين والتزامهم بقواعد الوقاية التي فرضها وباء كورونا".
وبات ارتداء الأقنعة لاغيا بعد هذا القرار، كما لم يعد ضروريا إظهار شهادات التطعيم، أو شهادة الإصابة السابقة بالفيروس، أو وثائق الفحوصات السلبية، التي تدل على عدم الإصابة بالفيروس.
وقال وزير الصحة الدنماركي ماغنوس هيونيك لشبكة "سي إن إن"، اليوم الثلاثاء: "لا أحد يستطيع أن يعرف ما سيحدث في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ولكننا وعدنا مواطني الدنمارك بأنه لن يكون لدينا قيود إلا إذا كانت ضرورية حقًا وسنرفعها في أقرب وقت ممكن".
وردا على سؤال حول شهادات اللقاح التي تسمح لحاملها بالدخول للأماكن العامة، قال هيونيك: "لحسن الحظ لسنا بحاجة إلى ذلك في الدنمارك، أنا سعيد حقًا لأننا لسنا في حاجة إليه لأن التحرك بهذه الطريقة أمر مقلق للغاية".
ووافق سورين بروستروم، المدير العام لهيئة الصحة الدنماركية ، على أن عدد حالات "كوفيد-19" في البلاد مرتفع للغاية، ولكنه قال للمصدر إن "الصلة بين العدوى والمرض الحاد قد انقطعت".
نبتة صائدة الذباب فينوس (Dionaea muscipula) - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
"نبتة لاحمة" تقلب الهرم الغذائي رأسا على عقب وتحول الصياد لفريسة... فيديو
أمس, 17:25 GMT
وأوضح: "في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه الإصابات بشكل كبير، انخفض المرضى الذين أدخلوا إلى العناية المركزة بالفعل".
وتابع: "يوجد حوالي 30 شخصًا في أسرّة العناية المركزة حاليًا مع تشخيص إصابتهم بكوفيد-19، من أصل 6 ملايين نسمة".
وأردف: "لا أؤمن بتفويضات اللقاح المفروضة، إنه تدخل دوائي له آثار جانبية محتملة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية