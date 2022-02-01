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السعودية... استثمار 6.4 مليار دولار في تكنولوجيا المستقبل
السعودية... استثمار 6.4 مليار دولار في تكنولوجيا المستقبل
أعلنت السلطات السعودية إطلاق مشاريع بمليارات الدولارات في مجالات التكنولوجيا. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T14:30+0000
2022-02-01T14:38+0000
العالم العربي
السعودية
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قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله بن عامر السواحة، اليوم الثلاثاء، إن السعودية أطلقت استثمارات بقيمة 6.4 مليار دولار في تكنولوجيا المستقبل بينما تسعى لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط في مواجهة منافسة إقليمية ضارية.وأطلقت دول الخليج الغنية مبادرات لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية وخفض الاعتماد على النفط بسبب الضغوط، التي يشكلها نشطاء البيئة وتقلبات أسعار النفط على ماليات الحكومات.وأعلنت المملكة بالفعل أنها تضخ مليارات الدولارات في خطة تحول اقتصادي، يطلق عليها "رؤية 2030" التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
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العالم العربي, السعودية

السعودية... استثمار 6.4 مليار دولار في تكنولوجيا المستقبل

14:30 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 14:38 GMT 01.02.2022)
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEالرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
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أعلنت السلطات السعودية إطلاق مشاريع بمليارات الدولارات في مجالات التكنولوجيا.
قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله بن عامر السواحة، اليوم الثلاثاء، إن السعودية أطلقت استثمارات بقيمة 6.4 مليار دولار في تكنولوجيا المستقبل بينما تسعى لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط في مواجهة منافسة إقليمية ضارية.
وأطلقت دول الخليج الغنية مبادرات لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية وخفض الاعتماد على النفط بسبب الضغوط، التي يشكلها نشطاء البيئة وتقلبات أسعار النفط على ماليات الحكومات.
وأعلنت المملكة بالفعل أنها تضخ مليارات الدولارات في خطة تحول اقتصادي، يطلق عليها "رؤية 2030" التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
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