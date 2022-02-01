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السلطات السعودية تعلن إعدام مصري وفلسطيني
السلطات السعودية تعلن إعدام مصري وفلسطيني
أعلنت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ الإعدام بحق مقيمين أحدهم يحمل الجنسية المصرية والآخر فلسطيني، إثر ارتكابهم جرائم قتل داخل المملكة. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T13:42+0000
2022-02-01T13:42+0000
أخبار السعودية اليوم
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وذكرت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بحق المقيم المصري إبراهيم سيد إبراهيم منصور، بعد ثبوت قيامه بقتل مواطن سعودي يدعى عبد الله بن محمد بن محمد علي خان، بطعنه بأداة حادة، بسبب خلاف بينهما.وأشار البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى أن سلطات الأمن السعودية تمكنت من القبض على المتهم، و"أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصا".وأضاف البيان أن الحكم "أيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة".وفي بيان آخر لوزارة الداخلية أعلنت تنفيذ حكم القتل قصاصا بمقيم فلسطيني يدعى هيثم صبح محمد الهسي بعد قتله عيدان بن محمد ابن حسن الزهراني، سعودي الجنسية، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.وأكد البيان أنه "تم القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصا، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة".
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أخبار السعودية اليوم, السعودية

السلطات السعودية تعلن إعدام مصري وفلسطيني

13:42 GMT 01.02.2022
© AP Photo / Hassan Ammarأفراد من الشرطة السعودية في الرياض
أفراد من الشرطة السعودية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
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أعلنت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ الإعدام بحق مقيمين أحدهم يحمل الجنسية المصرية والآخر فلسطيني، إثر ارتكابهم جرائم قتل داخل المملكة.
وذكرت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بحق المقيم المصري إبراهيم سيد إبراهيم منصور، بعد ثبوت قيامه بقتل مواطن سعودي يدعى عبد الله بن محمد بن محمد علي خان، بطعنه بأداة حادة، بسبب خلاف بينهما.
وأشار البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى أن سلطات الأمن السعودية تمكنت من القبض على المتهم، و"أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصا".
وأضاف البيان أن الحكم "أيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة".
وفي بيان آخر لوزارة الداخلية أعلنت تنفيذ حكم القتل قصاصا بمقيم فلسطيني يدعى هيثم صبح محمد الهسي بعد قتله عيدان بن محمد ابن حسن الزهراني، سعودي الجنسية، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
وأشار البيان إلى أن المتهم "ضرب الضحية على وجهه بقبضة يده بعد أن لف عليها سلسلة حديد وضربه بمفتاح عجل سيارة مما أدى لوفاته".
وأكد البيان أنه "تم القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصا، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة".
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