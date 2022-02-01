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الصحة العالمية: سلالة أوميكرون الفرعية (بي.إيه.2) ليست أشد من "الأصلية"
الصحة العالمية: سلالة أوميكرون الفرعية (بي.إيه.2) ليست أشد من "الأصلية"
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن السلالة الفرعية من المتحور أوميكرون من فيروس كورونا (BA-2) ليست أشد على الأرجح من السلالة الأصلية. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T16:30+0000
2022-02-01T16:30+0000
منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا
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وقال الدكتور بوريس بافلين من فريق مواجهة كوفيد-19 التابع للمنظمة في إفادة عبر الإنترنت إن لقاحات كوفيد-19 توفر أيضا حماية مماثلة من مختلف سلالات أوميكرون، وفق وكالة"رويترز".وأضاف بافلين أنه استنادا إلى بيانات من الدنمارك، وهي أول دولة تتجاوز فيها الإصابات بالسلالة (بي.إيه.2) تلك الناجمة عن (بي.إيه.1)، فإنه لا يوجد فرق في شدة المرض على ما يبدو، غير أن (بي.إيه.2) لديها القدرة على أن تحل محل (بي.إيه.1) عالميا.وتعد (بي.إيه.2) أشد عدوى من (بي.إيه.1) وأكثر قدرة على إصابة الحاصلين على اللقاح، وفقا لدراسة دنمركية حللت عدوى فيروس كورونا في أكثر من 8500 أسرة دنماركية بين ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني.
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منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا

الصحة العالمية: سلالة أوميكرون الفرعية (بي.إيه.2) ليست أشد من "الأصلية"

16:30 GMT 01.02.2022
© REUTERS / DADO RUVICتسجيل أول وفاة بسلالة كورونا الجديدة أوميكرون في الولايات المتحدة الأمريكية 20 ديسمبر 2021
تسجيل أول وفاة بسلالة كورونا الجديدة أوميكرون في الولايات المتحدة الأمريكية 20 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن السلالة الفرعية من المتحور أوميكرون من فيروس كورونا (BA-2) ليست أشد على الأرجح من السلالة الأصلية.
وقال الدكتور بوريس بافلين من فريق مواجهة كوفيد-19 التابع للمنظمة في إفادة عبر الإنترنت إن لقاحات كوفيد-19 توفر أيضا حماية مماثلة من مختلف سلالات أوميكرون، وفق وكالة"رويترز".
وأضاف بافلين أنه استنادا إلى بيانات من الدنمارك، وهي أول دولة تتجاوز فيها الإصابات بالسلالة (بي.إيه.2) تلك الناجمة عن (بي.إيه.1)، فإنه لا يوجد فرق في شدة المرض على ما يبدو، غير أن (بي.إيه.2) لديها القدرة على أن تحل محل (بي.إيه.1) عالميا.
وقال بافلين إن النسخة الجديدة أصبحت سائدة بالفعل في الفلبين ونيبال وقطر والهند والدنمرك، مضيفا "التطعيم يقي إلى حد بعيد من الأعراض الشديدة (لسلالات كورونا)، بما فيها أوميكرون. تحل (السلالة) بي.إيه.2 محل بي.إيه.1 سريعا. من غير المحتمل أن يكون تأثيرها كبيرا، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البيانات".
وتعد (بي.إيه.2) أشد عدوى من (بي.إيه.1) وأكثر قدرة على إصابة الحاصلين على اللقاح، وفقا لدراسة دنمركية حللت عدوى فيروس كورونا في أكثر من 8500 أسرة دنماركية بين ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني.
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