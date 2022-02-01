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https://arabic.sputniknews.com/20220201/الصحة-العالمية-سنحقق-هدف-تطعيم-70-من-سكان-العالم-قبل-منتصف-العام-1057610373.html
الصحة العالمية: سنحقق هدف تطعيم 70% من سكان العالم قبل منتصف العام
الصحة العالمية: سنحقق هدف تطعيم 70% من سكان العالم قبل منتصف العام
أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الثلاثاء، عن ثقته في أن العالم قادر ليس فقط على تحقيق هدف التطعيم العالمي بنسبة 70%... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T18:24+0000
2022-02-01T18:24+0000
2022-02-01T18:24+0000
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فيروس كورونا
أوميكرون
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موسكو - سبوتنيك. في أواخر ديسمبر/ كانون الأول، صرحت مجموعة التخصيص المستقل للقاحات "كوفاكس" أنه من الضروري تطعيم 70% من السكان في جميع البلدان.وقال تيدروس خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت حول آخر التطورات العالمية للجائحة: "لقد قدمت (آلية) كوفاكس حتى الآن أكثر من مليار جرعة ونتوقع تدفقا مستمرا".ورغم أنه لا يزال هناك تحديات يجب معالجتها، فإن العالم لديه القدرة على الوصول ليس فقط إلى 70% ولكن حتى أبعد من ذلك بحلول منتصف عام 2022، بحسب تيدروس.أطلقت مبادرة "كوفاكس" في عام 2020، ووزعت أكثر من مليار جرعة من لقاحات فيروس كورونا في 144 دولة ومنطقة بحلول يناير/ كانون الثاني من هذا العام، وتمكنت من جمع 192 مليون دولار لعام 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/دراسة-سلالة-أوميكرون-الفرعية-أقل-انتشارا-عبر-هؤلاء-الأشخاص-1057608429.html
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العالم, منظمة الصحة العالمية, أخبار العالم الآن, فيروس كورونا, أوميكرون
الصحة العالمية: سنحقق هدف تطعيم 70% من سكان العالم قبل منتصف العام
أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الثلاثاء، عن ثقته في أن العالم قادر ليس فقط على تحقيق هدف التطعيم العالمي بنسبة 70% بحلول منتصف عام 2022، بل حتى تجاوزه.
موسكو -
سبوتنيك
. في أواخر ديسمبر/ كانون الأول، صرحت مجموعة التخصيص المستقل للقاحات "كوفاكس" أنه من الضروري تطعيم 70% من السكان في جميع البلدان.
وقال
تيدروس
خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت حول آخر التطورات العالمية للجائحة: "لقد قدمت (آلية) كوفاكس حتى الآن أكثر من مليار جرعة ونتوقع تدفقا مستمرا".
ورغم أنه لا يزال هناك تحديات يجب معالجتها، فإن العالم لديه القدرة على الوصول ليس فقط إلى 70% ولكن حتى أبعد من ذلك بحلول منتصف عام 2022، بحسب تيدروس.
أطلقت مبادرة "كوفاكس" في عام 2020، ووزعت أكثر من مليار جرعة من
لقاحات فيروس كورونا
في 144 دولة ومنطقة بحلول يناير/ كانون الثاني من هذا العام، وتمكنت من جمع 192 مليون دولار لعام 2022.