تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220201/الصحة-العالمية-سنحقق-هدف-تطعيم-70-من-سكان-العالم-قبل-منتصف-العام-1057610373.html
الصحة العالمية: سنحقق هدف تطعيم 70% من سكان العالم قبل منتصف العام
الصحة العالمية: سنحقق هدف تطعيم 70% من سكان العالم قبل منتصف العام
أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الثلاثاء، عن ثقته في أن العالم قادر ليس فقط على تحقيق هدف التطعيم العالمي بنسبة 70%... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T18:24+0000
2022-02-01T18:24+0000
العالم
منظمة الصحة العالمية
أخبار العالم الآن
فيروس كورونا
أوميكرون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1048272456_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4baa56e68393f447aaeae8af72eb01fd.jpg
موسكو - سبوتنيك. في أواخر ديسمبر/ كانون الأول، صرحت مجموعة التخصيص المستقل للقاحات "كوفاكس" أنه من الضروري تطعيم 70% من السكان في جميع البلدان.وقال تيدروس خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت حول آخر التطورات العالمية للجائحة: "لقد قدمت (آلية) كوفاكس حتى الآن أكثر من مليار جرعة ونتوقع تدفقا مستمرا".ورغم أنه لا يزال هناك تحديات يجب معالجتها، فإن العالم لديه القدرة على الوصول ليس فقط إلى 70% ولكن حتى أبعد من ذلك بحلول منتصف عام 2022، بحسب تيدروس.أطلقت مبادرة "كوفاكس" في عام 2020، ووزعت أكثر من مليار جرعة من لقاحات فيروس كورونا في 144 دولة ومنطقة بحلول يناير/ كانون الثاني من هذا العام، وتمكنت من جمع 192 مليون دولار لعام 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/دراسة-سلالة-أوميكرون-الفرعية-أقل-انتشارا-عبر-هؤلاء-الأشخاص-1057608429.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1048272456_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1be2c2e9fe53f62871db3c57051b5a7e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, منظمة الصحة العالمية, أخبار العالم الآن, فيروس كورونا, أوميكرون

الصحة العالمية: سنحقق هدف تطعيم 70% من سكان العالم قبل منتصف العام

18:24 GMT 01.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYبدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021
بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
تابعنا عبر
أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الثلاثاء، عن ثقته في أن العالم قادر ليس فقط على تحقيق هدف التطعيم العالمي بنسبة 70% بحلول منتصف عام 2022، بل حتى تجاوزه.
موسكو - سبوتنيك. في أواخر ديسمبر/ كانون الأول، صرحت مجموعة التخصيص المستقل للقاحات "كوفاكس" أنه من الضروري تطعيم 70% من السكان في جميع البلدان.
وقال تيدروس خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت حول آخر التطورات العالمية للجائحة: "لقد قدمت (آلية) كوفاكس حتى الآن أكثر من مليار جرعة ونتوقع تدفقا مستمرا".
اجراء فحص كورونا إلزامي في بكين قبل بدء أولمبياد بكين 2022، الصين 17 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
دراسة: سلالة أوميكرون الفرعية أقل انتشارا عبر هؤلاء الأشخاص
17:12 GMT
ورغم أنه لا يزال هناك تحديات يجب معالجتها، فإن العالم لديه القدرة على الوصول ليس فقط إلى 70% ولكن حتى أبعد من ذلك بحلول منتصف عام 2022، بحسب تيدروس.
أطلقت مبادرة "كوفاكس" في عام 2020، ووزعت أكثر من مليار جرعة من لقاحات فيروس كورونا في 144 دولة ومنطقة بحلول يناير/ كانون الثاني من هذا العام، وتمكنت من جمع 192 مليون دولار لعام 2022.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية