https://arabic.sputniknews.com/20220201/الصحة-العالمية-مستويات-التلقيح-في-العراق-دون-المستوى-العالمي-1057566322.html

الصحة العالمية: مستويات التلقيح في العراق دون المستوى العالمي

الصحة العالمية: مستويات التلقيح في العراق دون المستوى العالمي

قالت منظمة الصحة العالمية إن معدلات التلقيح ضد فيروس كورونا في العراق، لا تزال أقل من المتوسط العالمي والدول المجاورة، وهو ما عزته وزارة الصحة في بغداد إلى... 01.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-01T08:36+0000

2022-02-01T08:36+0000

2022-02-01T08:37+0000

منظمة الصحة العالمية

فيروس كورونا

العراق

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/09/1046775853_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_815237fb4dbe94c9cf5320b2d9fa1565.jpg

وقال نجم الدين حسن، منسق مكتب السليمانية (شمال) في منظمة الصحة العالمية: "بعض الدول المجاورة للعراق وصلت إلى نسبة تطعيم تتراوح بين 50 ـ 60 في المئة، وعليه دعمت منظمة الصحة العالمية العراق بحملة وطنية شاملة منذ (أكتوبر) تشرين الأول من العام الماضي لزيادة عدد الملقحين".وأشار في تصريح للصحيفة الرسمية نقلته قناة "السومرية نيوز"، إلى أن "المنظمة وجدت في الأشهر الأخيرة من العام 2021 أن نسبة تلقي لقاحات كورونا في عموم العالم بلغت 40 بالمئة، لكن هذا الأمر لم يتحقق في العراق".وشدد حسن على أن "اللقاح يقلل من آثار متحور أوميكرون سريع الانتشار بالمجتمعات".وكشف المسؤول في منظمة الصحة العالمية أن "عدد المصابين خلال الأسابيع الأربعة الماضية من عام 2022 في العراق يعادل أربعة أضعاف الإصابات للمدة نفسها من العام الماضي 2021".وقال إنه حتى الآن بلغ مجموع الجرعات المصروفة في العراق 430 ألف جرعة فقط.ولفت إلى أن محافظة السليمانية الواقعة في إقليم كردستان العراق احتلت المرتبة الأولى في الحملة الوطنية للتطعيم التي أطلقتها المنظمة.وصرفت السليمانية 59 ألفا و280 جرعة، إلا أنها لا تزال ضمن المحافظات المنخفضة في تلقي اللقاح بأنواعه الثلاثة (فايزر، سينوفارم،أسترازينيكا).وبحسب المسؤول ذاته: "بلغت نسبة الجرعة الأولى في السليمانية 15 في المئة والجرعة الثانية 11 في المئة، مقارنة مع بعض المحافظات التي تراوحت بين 18 إلى 22 في المئة بالنسبة للجرعتين".وكانت وزارة الصحة العراقية أقرت بمعاناتها جراء "ضعف الوعي المجتمعي" بشأن التلقيح وعدم التزام الكثيرين بالتعليمات الوقائية.وأعلنت الوزارة، أمس، تسجيل 7217 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و13 حالة وفاة.

https://arabic.sputniknews.com/20220130/إصابة-وزير-الخارجية-العراقية-بفيروس-كورونا-1057463696.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, العراق