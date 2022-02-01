الصحة العالمية: مستويات التلقيح في العراق دون المستوى العالمي

وقال نجم الدين حسن، منسق مكتب السليمانية (شمال) في منظمة الصحة العالمية: "بعض الدول المجاورة للعراق وصلت إلى نسبة تطعيم تتراوح بين 50 ـ 60 في المئة، وعليه دعمت منظمة الصحة العالمية العراق بحملة وطنية شاملة منذ (أكتوبر) تشرين الأول من العام الماضي لزيادة عدد الملقحين".وأشار في تصريح للصحيفة الرسمية نقلته قناة "السومرية نيوز"، إلى أن "المنظمة وجدت في الأشهر الأخيرة من العام 2021 أن نسبة تلقي لقاحات كورونا في عموم العالم بلغت 40 بالمئة، لكن هذا الأمر لم يتحقق في العراق".وشدد حسن على أن "اللقاح يقلل من آثار متحور أوميكرون سريع الانتشار بالمجتمعات".وكشف المسؤول في منظمة الصحة العالمية أن "عدد المصابين خلال الأسابيع الأربعة الماضية من عام 2022 في العراق يعادل أربعة أضعاف الإصابات للمدة نفسها من العام الماضي 2021".وقال إنه حتى الآن بلغ مجموع الجرعات المصروفة في العراق 430 ألف جرعة فقط.ولفت إلى أن محافظة السليمانية الواقعة في إقليم كردستان العراق احتلت المرتبة الأولى في الحملة الوطنية للتطعيم التي أطلقتها المنظمة.وصرفت السليمانية 59 ألفا و280 جرعة، إلا أنها لا تزال ضمن المحافظات المنخفضة في تلقي اللقاح بأنواعه الثلاثة (فايزر، سينوفارم،أسترازينيكا).وبحسب المسؤول ذاته: "بلغت نسبة الجرعة الأولى في السليمانية 15 في المئة والجرعة الثانية 11 في المئة، مقارنة مع بعض المحافظات التي تراوحت بين 18 إلى 22 في المئة بالنسبة للجرعتين".وكانت وزارة الصحة العراقية أقرت بمعاناتها جراء "ضعف الوعي المجتمعي" بشأن التلقيح وعدم التزام الكثيرين بالتعليمات الوقائية.وأعلنت الوزارة، أمس، تسجيل 7217 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و13 حالة وفاة.
قالت منظمة الصحة العالمية إن معدلات التلقيح ضد فيروس كورونا في العراق، لا تزال أقل من المتوسط العالمي والدول المجاورة، وهو ما عزته وزارة الصحة في بغداد إلى "ضعف الوعي المجتمعي بشأن التلقيح".
وقال نجم الدين حسن، منسق مكتب السليمانية (شمال) في منظمة الصحة العالمية: "بعض الدول المجاورة للعراق وصلت إلى نسبة تطعيم تتراوح بين 50 ـ 60 في المئة، وعليه دعمت منظمة الصحة العالمية العراق بحملة وطنية شاملة منذ (أكتوبر) تشرين الأول من العام الماضي لزيادة عدد الملقحين".
وأشار في تصريح للصحيفة الرسمية نقلته قناة "السومرية نيوز"، إلى أن "المنظمة وجدت في الأشهر الأخيرة من العام 2021 أن نسبة تلقي لقاحات كورونا في عموم العالم بلغت 40 بالمئة، لكن هذا الأمر لم يتحقق في العراق".
وشدد حسن على أن "اللقاح يقلل من آثار متحور أوميكرون سريع الانتشار بالمجتمعات".
وكشف المسؤول في منظمة الصحة العالمية أن "عدد المصابين خلال الأسابيع الأربعة الماضية من عام 2022 في العراق يعادل أربعة أضعاف الإصابات للمدة نفسها من العام الماضي 2021".
وقال إنه حتى الآن بلغ مجموع الجرعات المصروفة في العراق 430 ألف جرعة فقط.