الصحة الفلسطينية تصدر بيانا بشأن بيع الصيدليات فحص كورونا

ونشرت الوزارة بيانا رسميا بصفحتها الرسمية على "فيسبوك"، مساء اليوم الثلاثاء، أكدت من خلاله أنها تتابع ما يتم توثيقه من منظمة الصحة العالمية لضمان الأمن الطبي والصحي.وأفاد مدير عام المهن الطبية المساندة أسامة النجار، أن ما يجري تداوله بخصوص الفحوصات المنزلية لكورونا، والتي "بدأت العديد من الصيدليات تتاجر بها دون أدنى علم أو مراجعة لما هو مسموح وما هو ممنوع استنادا إلى أسس علمية موثقة".وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أنها سمحت باستخدام نوعين فقط من فحص كورونا السريع، سبق لمنظمة الصحة العالمية السماح باستخدامهما، بشكل رسمي، وهما: "Panbio Covid-19 Ag Rapid test - Abbott Diagnostics" و"Standard Q Covid -19 Ag test - SD Biosensor Inc".وشددت الوزارة الفلسطينية على أنه "تم إعلام وكلاء هذه الشركات وكافة المختبرات بذلك وأن أي مواد غيرها غير مقبولة وممنوعة لدى وزارة الصحة، مع الإشارة إلى أن هذه المواد لاستخدام المرافق الصحية (المختبرات) وليس للاستخدام الشخصي".
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أنها سمحت باستخدام نوعين فقط من فحص كورونا السريع، سبق لمنظمة الصحة العالمية السماح باستخدامهما، بشكل رسمي، وهما: "Panbio Covid-19 Ag Rapid test - Abbott Diagnostics" و"Standard Q Covid -19 Ag test - SD Biosensor Inc".
وشددت الوزارة الفلسطينية على أنه "تم إعلام وكلاء هذه الشركات وكافة المختبرات بذلك وأن أي مواد غيرها غير مقبولة وممنوعة لدى وزارة الصحة، مع الإشارة إلى أن هذه المواد لاستخدام المرافق الصحية (المختبرات) وليس للاستخدام الشخصي".