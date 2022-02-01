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الصحة الفلسطينية تصدر بيانا بشأن بيع الصيدليات فحص كورونا
الصحة الفلسطينية تصدر بيانا بشأن بيع الصيدليات فحص كورونا
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنها تسمح باستخدام مواد فحص كورونا المعترف بها من منظمة الصحة العالمية والمسجلة لديها فقط. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T16:59+0000
2022-02-01T16:59+0000
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ونشرت الوزارة بيانا رسميا بصفحتها الرسمية على "فيسبوك"، مساء اليوم الثلاثاء، أكدت من خلاله أنها تتابع ما يتم توثيقه من منظمة الصحة العالمية لضمان الأمن الطبي والصحي.وأفاد مدير عام المهن الطبية المساندة أسامة النجار، أن ما يجري تداوله بخصوص الفحوصات المنزلية لكورونا، والتي "بدأت العديد من الصيدليات تتاجر بها دون أدنى علم أو مراجعة لما هو مسموح وما هو ممنوع استنادا إلى أسس علمية موثقة".وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أنها سمحت باستخدام نوعين فقط من فحص كورونا السريع، سبق لمنظمة الصحة العالمية السماح باستخدامهما، بشكل رسمي، وهما: "Panbio Covid-19 Ag Rapid test - Abbott Diagnostics" و"Standard Q Covid -19 Ag test - SD Biosensor Inc".وشددت الوزارة الفلسطينية على أنه "تم إعلام وكلاء هذه الشركات وكافة المختبرات بذلك وأن أي مواد غيرها غير مقبولة وممنوعة لدى وزارة الصحة، مع الإشارة إلى أن هذه المواد لاستخدام المرافق الصحية (المختبرات) وليس للاستخدام الشخصي".
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

الصحة الفلسطينية تصدر بيانا بشأن بيع الصيدليات فحص كورونا

16:59 GMT 01.02.2022
© REUTERS / RANEEN SAWAFTAالتطعيم باللقاح "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا في طوباس، الضفة الغربية، فلسطين، 25 مارس 2021
التطعيم باللقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا في طوباس، الضفة الغربية، فلسطين، 25 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / RANEEN SAWAFTA
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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنها تسمح باستخدام مواد فحص كورونا المعترف بها من منظمة الصحة العالمية والمسجلة لديها فقط.
ونشرت الوزارة بيانا رسميا بصفحتها الرسمية على "فيسبوك"، مساء اليوم الثلاثاء، أكدت من خلاله أنها تتابع ما يتم توثيقه من منظمة الصحة العالمية لضمان الأمن الطبي والصحي.
وأفاد مدير عام المهن الطبية المساندة أسامة النجار، أن ما يجري تداوله بخصوص الفحوصات المنزلية لكورونا، والتي "بدأت العديد من الصيدليات تتاجر بها دون أدنى علم أو مراجعة لما هو مسموح وما هو ممنوع استنادا إلى أسس علمية موثقة".
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أنها سمحت باستخدام نوعين فقط من فحص كورونا السريع، سبق لمنظمة الصحة العالمية السماح باستخدامهما، بشكل رسمي، وهما: "Panbio Covid-19 Ag Rapid test - Abbott Diagnostics" و"Standard Q Covid -19 Ag test - SD Biosensor Inc".
وشددت الوزارة الفلسطينية على أنه "تم إعلام وكلاء هذه الشركات وكافة المختبرات بذلك وأن أي مواد غيرها غير مقبولة وممنوعة لدى وزارة الصحة، مع الإشارة إلى أن هذه المواد لاستخدام المرافق الصحية (المختبرات) وليس للاستخدام الشخصي".
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