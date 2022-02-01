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https://arabic.sputniknews.com/20220201/الصحة-الكويتية-تطعيم-الأطفال-يعزز-المناعة-المجتمعية-1057570768.html
الصحة الكويتية: تطعيم الأطفال يعزز المناعة المجتمعية
الصحة الكويتية: تطعيم الأطفال يعزز المناعة المجتمعية
قال وزير الصحة الكويتي خالد السعيد، إن تطعيم الأطفال باللقاحات المضادة لفيروس كورونا سيعزز المناعة المجتمعية، مجددا التأكيد على أن اللقاحات المعتمدة في بلاده... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T09:49+0000
2022-02-01T09:49+0000
2022-02-01T09:49+0000
فيروس كورونا
أخبار الكويت اليوم
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جاء ذلك، خلال شرح قدّمه السعيد لمجلس الوزراء، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.وأكد الوزير أن عزم الوزارة البدء في تطعيم الأطفال من الفئة العمرية بين 5 إلى 11 عاما، من شأنه تعزيز المناعة المجتمعية في ظل تفشي السلالات المتحورة.وقال إن الوضع الوبائي في الكويت "لا يزال يشهد عدم استقرار في الآونة الأخيرة جراء استمرار ارتفاع عدد الإصابات ومن يتلقون العلاج في العناية المركزة والمستشفيات".وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 6063 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة.وفي يوليو/تموز الماضي، شرعت وزارة الصحة في تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و15 عاما باللقاح استعدادا لاستئناف الدراسة في المدارس في سبتمبر/أيلول.وأعلنت الوزارة قبل يومين، عزمها البدء في حملة تطعيم جديدة تستهدف هذه المرة الأطفال بين 5 إلى 11 عاما.
https://arabic.sputniknews.com/20220124/وزير-الصحة-الكويتي-بلادنا-تتعرض-لموجة-غير-مسبوقة-من-كورونا-1057027371.html
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فيروس كورونا, أخبار الكويت اليوم
الصحة الكويتية: تطعيم الأطفال يعزز المناعة المجتمعية
قال وزير الصحة الكويتي خالد السعيد، إن تطعيم الأطفال باللقاحات المضادة لفيروس كورونا سيعزز المناعة المجتمعية، مجددا التأكيد على أن اللقاحات المعتمدة في بلاده آمنة.
جاء ذلك، خلال شرح قدّمه السعيد لمجلس الوزراء، بحسب صحيفة "
القبس
" الكويتية.
وأكد الوزير أن عزم الوزارة البدء في تطعيم الأطفال من الفئة العمرية بين 5 إلى 11 عاما، من شأنه تعزيز المناعة المجتمعية في ظل تفشي السلالات المتحورة.
وقال إن
الوضع الوبائي في الكويت
"لا يزال يشهد عدم استقرار في الآونة الأخيرة جراء استمرار ارتفاع عدد الإصابات ومن يتلقون العلاج في العناية المركزة والمستشفيات".
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 6063 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة.
وفي يوليو/تموز الماضي، شرعت وزارة الصحة في تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و15 عاما باللقاح استعدادا لاستئناف الدراسة في المدارس في سبتمبر/أيلول.
وأعلنت الوزارة قبل يومين، عزمها البدء في حملة تطعيم جديدة تستهدف هذه المرة الأطفال بين 5 إلى 11 عاما.