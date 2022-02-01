https://arabic.sputniknews.com/20220201/الصحة-المصرية-66-من-إصابات-كورونا-بمتحور-أوميكرون-1057613045.html

الصحة المصرية: 66% من إصابات كورونا بمتحور أوميكرون

الصحة المصرية: 66% من إصابات كورونا بمتحور أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، نسبة الإصابات بمتحور "أوميكرون" شديد العدوى. 01.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-01T19:40+0000

2022-02-01T19:40+0000

2022-02-01T19:50+0000

فيروس كورونا

مصر

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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، إن 66% من إصابات كورونا في مصر من متحور "أوميكرون"، بحسب صحيفة "الوطن".وأشار المسؤول المصري إلى أن المتحور يصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، وأنه ينتشر بسرعة كبيرة للغاية.وأوضح أن بلاده لديها فائض من لقاحات كورونا يقدر بنحو 72 مليون جرعة، داعيا المواطنين لضرورة الحصول على اللقاح للحد من العدوى والسيطرة على الفيروس.وأوضح المسؤول المصري أنه تم الانتهاء من تطعيم 70% من المواطنين، وفق الخطة الرسمية لمواجهة جائحة كورونا.أكد المتحدث باسم وزارة الصحة على توافر أماكن في مستشفيات العزل والفرز بالكشف على الحالات المشتبه فيها.

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فيروس كورونا, مصر