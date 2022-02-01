تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220201/الصحة-المصرية-66-من-إصابات-كورونا-بمتحور-أوميكرون-1057613045.html
الصحة المصرية: 66% من إصابات كورونا بمتحور أوميكرون
الصحة المصرية: 66% من إصابات كورونا بمتحور أوميكرون
أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، نسبة الإصابات بمتحور "أوميكرون" شديد العدوى. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T19:40+0000
2022-02-01T19:50+0000
فيروس كورونا
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1048272456_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4baa56e68393f447aaeae8af72eb01fd.jpg
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، إن 66% من إصابات كورونا في مصر من متحور "أوميكرون"، بحسب صحيفة "الوطن".وأشار المسؤول المصري إلى أن المتحور يصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، وأنه ينتشر بسرعة كبيرة للغاية.وأوضح أن بلاده لديها فائض من لقاحات كورونا يقدر بنحو 72 مليون جرعة، داعيا المواطنين لضرورة الحصول على اللقاح للحد من العدوى والسيطرة على الفيروس.وأوضح المسؤول المصري أنه تم الانتهاء من تطعيم 70% من المواطنين، وفق الخطة الرسمية لمواجهة جائحة كورونا.أكد المتحدث باسم وزارة الصحة على توافر أماكن في مستشفيات العزل والفرز بالكشف على الحالات المشتبه فيها.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/مصر-تعلن-استلام-أول-دفعة-من-عقار-إيفوشيلد-للوقاية-من-كورونا-1057556977.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1048272456_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1be2c2e9fe53f62871db3c57051b5a7e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فيروس كورونا, مصر

الصحة المصرية: 66% من إصابات كورونا بمتحور أوميكرون

19:40 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 19:50 GMT 01.02.2022)
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYبدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021
بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، نسبة الإصابات بمتحور "أوميكرون" شديد العدوى.
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، إن 66% من إصابات كورونا في مصر من متحور "أوميكرون"، بحسب صحيفة "الوطن".
بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
مصر تعلن استلام أول دفعة من عقار "إيفوشيلد" للوقاية من كورونا
أمس, 21:50 GMT
وأشار المسؤول المصري إلى أن المتحور يصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، وأنه ينتشر بسرعة كبيرة للغاية.
وأوضح أن بلاده لديها فائض من لقاحات كورونا يقدر بنحو 72 مليون جرعة، داعيا المواطنين لضرورة الحصول على اللقاح للحد من العدوى والسيطرة على الفيروس.
وأوضح المسؤول المصري أنه تم الانتهاء من تطعيم 70% من المواطنين، وفق الخطة الرسمية لمواجهة جائحة كورونا.
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة على توافر أماكن في مستشفيات العزل والفرز بالكشف على الحالات المشتبه فيها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية