وقالت المنظمة في بيان إنها نشرت بالتنسيق مع قسم الأسرى والمفقودين التابع لمديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع العراقية "قوائم بأسماء الشهداء الذين فقدوا اثناء الحرب وتم العثور على رفاتهم، وتضم القوائم أسماء 629 شهيدا".ونشر الهلال الأحمر (منظمة حكومية) قوائم بأسماء القتلى، داعيا ذويهم إلى تسلم رفاتهم من مقبرة الحسن البصري في قضاء الزبير بمحافظة البصرة جنوبي البلاد.واستمرت الحرب العراقية الإيرانية في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ثمانية أعوام (1980 – 1988) وعدت أطول حرب في القرن العشرين، وخلفت مئات آلالاف من الضحايا.
أعلن الهلال الأحمر العراقي، اليوم الثلاثاء، العثور على رفات 629 عسكريا عراقيا قتلوا في الحرب مع إيران قبل 32 عاما.
وقالت المنظمة في بيان إنها نشرت بالتنسيق مع قسم الأسرى والمفقودين التابع لمديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع العراقية "قوائم بأسماء الشهداء الذين فقدوا اثناء الحرب وتم العثور على رفاتهم، وتضم القوائم أسماء 629 شهيدا".