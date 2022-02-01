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العثور على رفات 629 عسكريا عراقيا قتلوا في الحرب مع إيران
العثور على رفات 629 عسكريا عراقيا قتلوا في الحرب مع إيران
أعلن الهلال الأحمر العراقي، اليوم الثلاثاء، العثور على رفات 629 عسكريا عراقيا قتلوا في الحرب مع إيران قبل 32 عاما. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T12:58+0000
2022-02-01T12:58+0000
أخبار العراق اليوم
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وقالت المنظمة في بيان إنها نشرت بالتنسيق مع قسم الأسرى والمفقودين التابع لمديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع العراقية "قوائم بأسماء الشهداء الذين فقدوا اثناء الحرب وتم العثور على رفاتهم، وتضم القوائم أسماء 629 شهيدا".ونشر الهلال الأحمر (منظمة حكومية) قوائم بأسماء القتلى، داعيا ذويهم إلى تسلم رفاتهم من مقبرة الحسن البصري في قضاء الزبير بمحافظة البصرة جنوبي البلاد.واستمرت الحرب العراقية الإيرانية في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ثمانية أعوام (1980 – 1988) وعدت أطول حرب في القرن العشرين، وخلفت مئات آلالاف من الضحايا.
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أخبار العراق اليوم, العراق

العثور على رفات 629 عسكريا عراقيا قتلوا في الحرب مع إيران

12:58 GMT 01.02.2022
© AFP 2021 / INAصدام حسين
صدام حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© AFP 2021 / INA
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أعلن الهلال الأحمر العراقي، اليوم الثلاثاء، العثور على رفات 629 عسكريا عراقيا قتلوا في الحرب مع إيران قبل 32 عاما.
وقالت المنظمة في بيان إنها نشرت بالتنسيق مع قسم الأسرى والمفقودين التابع لمديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع العراقية "قوائم بأسماء الشهداء الذين فقدوا اثناء الحرب وتم العثور على رفاتهم، وتضم القوائم أسماء 629 شهيدا".
ونشر الهلال الأحمر (منظمة حكومية) قوائم بأسماء القتلى، داعيا ذويهم إلى تسلم رفاتهم من مقبرة الحسن البصري في قضاء الزبير بمحافظة البصرة جنوبي البلاد.
واستمرت الحرب العراقية الإيرانية في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ثمانية أعوام (1980 – 1988) وعدت أطول حرب في القرن العشرين، وخلفت مئات آلالاف من الضحايا.
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