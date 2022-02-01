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العراق يعلن تطهير 53% من مساحات التلوث بالألغام والمخلفات الحربية
العراق يعلن تطهير 53% من مساحات التلوث بالألغام والمخلفات الحربية
أعلن العراق تطهير أكثر من 53% من مساحات التلوث بالألغام والمخلفات الحربية منذ عام 2004 وحتى الآن. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T13:03+0000
2022-02-01T13:03+0000
أخبار العراق اليوم
العراق
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن ممثل العراق بالاتفاقية الدولية لإزالة الألغام أحمد عبد الرزاق، اليوم الثلاثاء، إن "مساحات التلوث بالألغام والمخلفات الحربية والعبوات الناسفة، منذ بدء برنامج إزالة الألغام عام 2004 وحتى الآن بلغت 6022 كيلومتراً مربعاً".وأشار إلى أن "المساحة المتبقية من التلوث تقدر بـ2761 كيلومتراً مربعاً، أي تم تطهير أكثر من 53% من التلوث العام بالعراق".وقال إن "المحافظات الجنوبية أكثر تلوثاً ثم المحافظات المحررة، ثم المحافظات في منطقة الفرات الأوسط".وأكد عبد الرازق أن برنامج إزالة التلوثات "وطني عراقي"، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود "منظمات دولية تتحصل على منح وتأتي تعمل في العراق حسب هذه المنح، كالمنظمة الدنماركية (دي آر سي) مجلس الدنماركي ومنظمة مساعدات الشعب النرويجي (الم بي أي) ومنظمة ماك البريطانية، ومنظمة الـ(دي سي أي) العون الكنسي الدنماركي وغيرها من المنظمات الدولية التي تعمل بالعراق، إضافة إلى الجهود الوطنية متمثلة بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية والشركات والمنظمات العاملة بالعراق".
العراق
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أخبار العراق اليوم, العراق

العراق يعلن تطهير 53% من مساحات التلوث بالألغام والمخلفات الحربية

13:03 GMT 01.02.2022
© AFP 2021 / Ahmad Al-Rubayeتداعيات انفجار بغداد، العراق 7 يونيو/ حزيران 2018
تداعيات انفجار بغداد، العراق 7 يونيو/ حزيران 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© AFP 2021 / Ahmad Al-Rubaye
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أعلن العراق تطهير أكثر من 53% من مساحات التلوث بالألغام والمخلفات الحربية منذ عام 2004 وحتى الآن.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن ممثل العراق بالاتفاقية الدولية لإزالة الألغام أحمد عبد الرزاق، اليوم الثلاثاء، إن "مساحات التلوث بالألغام والمخلفات الحربية والعبوات الناسفة، منذ بدء برنامج إزالة الألغام عام 2004 وحتى الآن بلغت 6022 كيلومتراً مربعاً".
وأشار إلى أن "المساحة المتبقية من التلوث تقدر بـ2761 كيلومتراً مربعاً، أي تم تطهير أكثر من 53% من التلوث العام بالعراق".
وأكد عبد الرزاق أن "أكثر المناطق تلوثاً هي المناطق الجنوبية لا سيما محافظة البصرة التي تعد أكثر المحافظات تلوثاً بالعراق ثم تأتي بعدها، المحافظات المحررة".
وقال إن "المحافظات الجنوبية أكثر تلوثاً ثم المحافظات المحررة، ثم المحافظات في منطقة الفرات الأوسط".
وأكد عبد الرازق أن برنامج إزالة التلوثات "وطني عراقي"، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود "منظمات دولية تتحصل على منح وتأتي تعمل في العراق حسب هذه المنح، كالمنظمة الدنماركية (دي آر سي) مجلس الدنماركي ومنظمة مساعدات الشعب النرويجي (الم بي أي) ومنظمة ماك البريطانية، ومنظمة الـ(دي سي أي) العون الكنسي الدنماركي وغيرها من المنظمات الدولية التي تعمل بالعراق، إضافة إلى الجهود الوطنية متمثلة بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية والشركات والمنظمات العاملة بالعراق".
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