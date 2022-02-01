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https://arabic.sputniknews.com/20220201/القاتل-الصامت-أناكوندا-صفراء-تحتضن-تمساحا-فيديو-1057605148.html
القاتل الصامت... أناكوندا صفراء تحتضن تمساحا... فيديو
القاتل الصامت... أناكوندا صفراء تحتضن تمساحا... فيديو
تعتبر الأناكوندا الصفراء ثاني أكبر الثعابين في العالم بعد الأناكوندا الخضراء، بحسب ما كتبته مجلة "ناشيونال جيوغرافيك"، في حديثها عن تمساح وقع بقبضة هذا... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T16:01+0000
2022-02-01T16:07+0000
نادي الفيديو
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وبحسب ما كتبه مصور المقطع، "بدأت القصة بجزء من ذيل الثعبان في فم التمساح، وبعد دقائق تمكن الثعبان من تحرير نفسه، لكنه لف حول التمساح محاولًا الفوز بإرهاقه". كما يبدو في الصور.ويضيف: بقوا على هذا الحال لمدة 60 دقيقة. وبعد مرور بعض الوقت، شعر التمساح بعدم الارتياح، ربما بسبب الضغط الذي يمارسه الثعبان على جسده، فمن الطبيعي أن يضغط على فريسته ويخنقها. فجأة يغرق التمساح في الماء بهدوء، مجبرًا الأفعى على إطلاقه.نهاية القصة؟ كل واحد منهم غادر وكأن شيئا لم يحدث.
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نادي الفيديو

القاتل الصامت... أناكوندا صفراء تحتضن تمساحا... فيديو

16:01 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 16:07 GMT 01.02.2022)
CC0 / pixabay / ddoukأناكوندا
أناكوندا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
CC0 / pixabay / ddouk
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تعتبر الأناكوندا الصفراء ثاني أكبر الثعابين في العالم بعد الأناكوندا الخضراء، بحسب ما كتبته مجلة "ناشيونال جيوغرافيك"، في حديثها عن تمساح وقع بقبضة هذا الثعبان.
وبحسب ما كتبه مصور المقطع، "بدأت القصة بجزء من ذيل الثعبان في فم التمساح، وبعد دقائق تمكن الثعبان من تحرير نفسه، لكنه لف حول التمساح محاولًا الفوز بإرهاقه". كما يبدو في الصور.
ويضيف: بقوا على هذا الحال لمدة 60 دقيقة. وبعد مرور بعض الوقت، شعر التمساح بعدم الارتياح، ربما بسبب الضغط الذي يمارسه الثعبان على جسده، فمن الطبيعي أن يضغط على فريسته ويخنقها. فجأة يغرق التمساح في الماء بهدوء، مجبرًا الأفعى على إطلاقه.
نهاية القصة؟ كل واحد منهم غادر وكأن شيئا لم يحدث.
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