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الكاظمي يعلن اعتقال عراقيين وأجانب متورطين في عمليات إرهابية

الكاظمي يعلن اعتقال عراقيين وأجانب متورطين في عمليات إرهابية

أعلن رئيس مجلس الوزراء في العراق، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، اعتقال عدد من الخلايا الإرهابية المتورطة في عدد من العمليات التي وقعت في البلاد. 01.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-01T13:23+0000

2022-02-01T13:23+0000

2022-02-01T13:23+0000

أخبار العراق اليوم

العراق

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وقال الكاظمي في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء إن "القوات الأمنية بذلت جهوداً جبارة خلال الأسبوع الماضي، وحققت انتصارات ضد التنظيمات الإرهابية".وأضاف، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "أجرينا عملية تطهير واسعة في منطقة العظيم لتطهير الأرض من الزمر الإرهابية".وأكد الكاظمي أن "صقور القوة الجوية العراقية نفذوا ضربات استهدفت عدة مواقع لأوكار عصابات "داعش" الإرهابية في نقاط نائية عدة، وقتلت أعداداً منهم، بينهم قيادات مهمة عراقيون وأجانب".ولفت رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى أن "الأجهزة الأمنية والاستخبارية عملت على تتبع خيوط العملية الإرهابية في العظيم، وتمكنت من اعتقال عدد من الخلايا الإرهابية المتورطة".وشدد على أنه "لا عودة للإرهاب في ظل وجود هذه القوات الباسلة".وقال الكاظمي: "لقد شهد الأسبوع الماضي حدثاً مؤسفاً جداً، حيث قامت جماعة من قوى اللادولة بهجوم إرهابي وجبان على مطار بغداد الدولي، وأصبحت هذه الجماعات تعمل وفق منطق الإرهاب وتستخدم أدوات الجماعات الإرهابية وأفعالها الأخرى نفسها، ويجب على القوى السياسية كلها وبمختلف توجهاتها السياسية أن توحد كلمتها وأفعالها ضد هذه الجماعات".وأضاف: "لا مكان للإرهاب من مختلف أنواعه وأصنافه وأشكاله في العراق، وأن هذا عراق العظماء وعراق السلام وعراق الأمان والأمن وعراق التعاون والشراكة، لا نسمح لأي جهة أو شخص أن تسول لها نفسها بأن تضرّ بسمعته بهذه الطريقة العشوائية والفوضوية".وأكد: "لقد تتبعت قواتنا الأمنية خيوط العملية وتعرفت على بعض الإرهابيين المتورطين وهي مستمرة بالتحقيقات".ووعد الكاظمي أن "جميع المتورطين سيتم اعتقالهم ومحاسبتهم دون استثناء، ولن تتمكن أي جهة مهما كانت من حماية المجرمين أو تهريبهم".

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