https://arabic.sputniknews.com/20220201/الكرملين-لقاء-شخصي-بين-بوتين-وماكرون-يعقد-قريبا-1057573663.html

الكرملين: لقاء شخصي بين بوتين وماكرون يعقد قريبا

الكرملين: لقاء شخصي بين بوتين وماكرون يعقد قريبا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء الشخصي وجهًا لوجه بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون... 01.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-01T10:41+0000

2022-02-01T10:41+0000

2022-02-01T10:41+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

أخبار فرنسا

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موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "يمكن أن يعقد في المستقبل المنظور... سنبلغكم بعد الانتهاء من كل التفاصيل بشكل نهائي"، موضحا أن اللقاء سيكون "وجها لوجه".وردا على سؤال حول ما إذا كانت ستكون رحلة لرئيس روسيا أم " في انتظار الضيوف"، قال بيسكوف: "سنطلعكم بكل شيء في (الوقت المحدد)".كما تم الاتفاق على استمرار التواصل هاتفيا، كما تم أيضا الاتفاق على دراسة إمكانية عقد لقاء شخصي بينهما .وكان الرئيس الروسي أبلغ نظيره الفرنسي خلال اتصال هاتفي، يوم الجمعة الماضي، بأن رد واشنطن والناتو على مطالب الضمانات الأمنية لم يأخذ في الاعتبار الهواجس الأساسية لروسيا، مثل منع توسع الناتو، ورفض نشر أنظمة الأسلحة الضاربة بالقرب من الحدود الروسية، إضافة إلى عودة القدرات العسكرية والبنية التحتية للكتلة في أوروبا إلى المواقع التي كانت تحتلها عام 1997، عندما تم توقيع الوثيقة الأساسية للعلاقات بين روسيا والناتو.كما تجاهلت الردود مسألة محورية وهي مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة، الذي تتضمنه الوثائق الأساسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس روسيا-الناتو، والذي ينص على أنه لا ينبغي لأي طرف أن يعزز أمنه على حساب أمن الدول الأخرى.

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روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار فرنسا