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https://arabic.sputniknews.com/20220201/الكرملين-موسكو-لم-ترد-على-واشنطن-بشأن-الضمانات-الأمنية-بعد-1057573924.html
الكرملين: موسكو لم ترد على واشنطن بشأن الضمانات الأمنية بعد
الكرملين: موسكو لم ترد على واشنطن بشأن الضمانات الأمنية بعد
اوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن "التباسًا حصل فيما يتعلق بتصريحات واشنطن بشأن تلقيها ردا من روسيا بشأن الضمانات الأمنية". 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T10:45+0000
2022-02-01T10:45+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين
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وقال بيسكوف ردا على سؤال فيما إذا تسلمت موسكو الرد: "لا، حصل التباس، وكانت هنالك اعتبارات تخص مواضيع أخرى، لم يتم إرسال الرد الروسي حول الموضوع الرئيسي في الوقت الحاضر، ولكن يتم إعداده".وتابع بيسكوف: "الكرملين لا يستبعد أن يتطرق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحديث عن الرد الروسي على الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، قائلا: "اليوم ستكون هناك أسئلة من الصحفيين، وسيكون من الغريب أن يتجاوزوا هذا الموضوع (الرد الروسي) أو أن يترك دون اهتمام، لذلك يمكننا أن نفترض أنه سيكون بطريقة أو بأخرى، ولكن دعونا ننتظر المؤتمر الصحفي".ونفى نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو المعلومات التي زعمت تسليم روسيا ردا خطيا إلى الولايات المتحدة على المقترحات الخاصة بالضمانات الأمنية، التي أرسلتها واشنطن في وقت سابق.وقال غروشكو، معلقًا على ذلك في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "هذه التصريحات ليست صحيحة".وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن قد تلقت الجواب الروسي على اقتراحها لخفض التصعيد في أوكرانيا.وكانت روسيا قد قدمت مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية والأمن في أوروبا لواشنطن، في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وطالبت بتقديم رد خطي على مقترحاتها.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتنفي روسيا ما يروجه الغرب، حول اعتزامها شن هجوم على أوكرانيا؛ مشددة على أن كل التقارير، التي تتحدث عن ذلك، كاذبة والغرض منها تصعيد حدة التوتر في المنطقة، وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا.وتعتبر موسكو أن التصريحات الغربية، حول "العدوان الروسي" المزعوم؛ تأتي استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي.
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الكرملين

الكرملين: موسكو لم ترد على واشنطن بشأن الضمانات الأمنية بعد

10:45 GMT 01.02.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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اوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن "التباسًا حصل فيما يتعلق بتصريحات واشنطن بشأن تلقيها ردا من روسيا بشأن الضمانات الأمنية".
وقال بيسكوف ردا على سؤال فيما إذا تسلمت موسكو الرد: "لا، حصل التباس، وكانت هنالك اعتبارات تخص مواضيع أخرى، لم يتم إرسال الرد الروسي حول الموضوع الرئيسي في الوقت الحاضر، ولكن يتم إعداده".

وتابع بيسكوف: "الكرملين لا يستبعد أن يتطرق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحديث عن الرد الروسي على الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، قائلا: "اليوم ستكون هناك أسئلة من الصحفيين، وسيكون من الغريب أن يتجاوزوا هذا الموضوع (الرد الروسي) أو أن يترك دون اهتمام، لذلك يمكننا أن نفترض أنه سيكون بطريقة أو بأخرى، ولكن دعونا ننتظر المؤتمر الصحفي".
ونفى نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو المعلومات التي زعمت تسليم روسيا ردا خطيا إلى الولايات المتحدة على المقترحات الخاصة بالضمانات الأمنية، التي أرسلتها واشنطن في وقت سابق.
وقال غروشكو، معلقًا على ذلك في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "هذه التصريحات ليست صحيحة".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن قد تلقت الجواب الروسي على اقتراحها لخفض التصعيد في أوكرانيا.
تي-34 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
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وكانت روسيا قد قدمت مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية والأمن في أوروبا لواشنطن، في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وطالبت بتقديم رد خطي على مقترحاتها.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتنفي روسيا ما يروجه الغرب، حول اعتزامها شن هجوم على أوكرانيا؛ مشددة على أن كل التقارير، التي تتحدث عن ذلك، كاذبة والغرض منها تصعيد حدة التوتر في المنطقة، وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا.
وتعتبر موسكو أن التصريحات الغربية، حول "العدوان الروسي" المزعوم؛ تأتي استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي.
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