تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220201/المغرب-إثبات-فاعلية-لقاح-سينوفارم-الصيني-بعد-دراسة-على-25-ألف-شخص-1057589558.html
المغرب... إثبات فاعلية لقاح سينوفارم الصيني بعد دراسة على 25 ألف شخص
المغرب... إثبات فاعلية لقاح سينوفارم الصيني بعد دراسة على 25 ألف شخص
قال عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في المغرب، رضوان أبوقال، إن فاعلية لقاح "سينوفارم" الصيني تم إثباتها بدراسة مغربية شمالت 25 ألف شخص. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T13:50+0000
2022-02-01T13:50+0000
2022-02-01T13:51+0000
أخبار المغرب اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104556/23/1045562384_0:169:3041:1880_1920x0_80_0_0_99d4f0a06b4bde3b4a0abef85b12fb61.jpg
ونقل موقع هسبريس المغربي، عن أبوقال إن سيناريو فيروس كورونا المقبل هو تحوله إلى فيروسات عادية، بعد ظهور أكثر من طفرة منه. واعتبر أبوقال أن اللقاح إجراء وقائي فعال ضد الإصابة بكورونا. وأشار عضو للجنة العلمية لمكافحة كورونا في المغرب إلى أن أدوية كورونا الآن تخفف الألم وتمنع تدهور الحالة.
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104556/23/1045562384_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_a7b3be3dd52bcba5f1275321b441bbfe.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم
المغرب... إثبات فاعلية لقاح سينوفارم الصيني بعد دراسة على 25 ألف شخص 13:50 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 13:51 GMT 01.02.2022)
قال عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في المغرب، رضوان أبوقال، إن فاعلية لقاح "سينوفارم" الصيني تم إثباتها بدراسة مغربية شمالت 25 ألف شخص.
ونقل
موقع هسبريس المغربي
، عن أبوقال إن سيناريو فيروس كورونا المقبل هو تحوله إلى فيروسات عادية، بعد ظهور أكثر من طفرة منه.
واعتبر أبوقال أن اللقاح إجراء وقائي فعال ضد الإصابة بكورونا.
وأشار عضو للجنة العلمية لمكافحة كورونا في المغرب إلى أن أدوية كورونا الآن تخفف الألم وتمنع تدهور الحالة.