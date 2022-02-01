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المغرب... إثبات فاعلية لقاح سينوفارم الصيني بعد دراسة على 25 ألف شخص
المغرب... إثبات فاعلية لقاح سينوفارم الصيني بعد دراسة على 25 ألف شخص
قال عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في المغرب، رضوان أبوقال، إن فاعلية لقاح "سينوفارم" الصيني تم إثباتها بدراسة مغربية شمالت 25 ألف شخص. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T13:50+0000
2022-02-01T13:51+0000
أخبار المغرب اليوم
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ونقل موقع هسبريس المغربي، عن أبوقال إن سيناريو فيروس كورونا المقبل هو تحوله إلى فيروسات عادية، بعد ظهور أكثر من طفرة منه. واعتبر أبوقال أن اللقاح إجراء وقائي فعال ضد الإصابة بكورونا. وأشار عضو للجنة العلمية لمكافحة كورونا في المغرب إلى أن أدوية كورونا الآن تخفف الألم وتمنع تدهور الحالة.
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أخبار المغرب اليوم

المغرب... إثبات فاعلية لقاح سينوفارم الصيني بعد دراسة على 25 ألف شخص

13:50 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 13:51 GMT 01.02.2022)
© REUTERS / Youssef Boudlalالصحة المغربية، كورونا، المغرب، مايو/ أيار 2020
الصحة المغربية، كورونا، المغرب، مايو/ أيار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / Youssef Boudlal
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قال عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في المغرب، رضوان أبوقال، إن فاعلية لقاح "سينوفارم" الصيني تم إثباتها بدراسة مغربية شمالت 25 ألف شخص.
ونقل موقع هسبريس المغربي، عن أبوقال إن سيناريو فيروس كورونا المقبل هو تحوله إلى فيروسات عادية، بعد ظهور أكثر من طفرة منه.
واعتبر أبوقال أن اللقاح إجراء وقائي فعال ضد الإصابة بكورونا.
وأشار عضو للجنة العلمية لمكافحة كورونا في المغرب إلى أن أدوية كورونا الآن تخفف الألم وتمنع تدهور الحالة.
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