المنتخب السوري يفقد فرصة التأهل إلى كأس العالم في قطر

بهذه الخسارة يكون المنتخب السوري قد فقد فرصة التأهل بشكل كامل إلى كأس العالم في قطر 2022، رغم بقاء مباراتين له ضمن التصفيات.وسجل هدفي المباراة لمنتخب كوريا الجنوبية اللاعب جين سو كيم في الدقيقة 53، واللاعب تشانغ هون كون في الدقيقة 71.رصيده المنتخب السوري الخالي من الانتصارات حتى الآن في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية، واحتلاله المركز الأخير في المجموعة بنقطتين فقط من أصل 8 مباريات (6 خسارات وتعادلين) يخرجانه رسمياً من المنافسة على الأمل الأخير الذي كان يتمسك به، وهو بطاقة الملحق.
خسر المنتخب السوري، اليوم الثلاثاء، أمام منتخب كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022.
بهذه الخسارة يكون المنتخب السوري قد فقد فرصة التأهل بشكل كامل إلى كأس العالم في قطر 2022، رغم بقاء مباراتين له ضمن التصفيات.
وسجل هدفي المباراة لمنتخب كوريا الجنوبية اللاعب جين سو كيم في الدقيقة 53، واللاعب تشانغ هون كون في الدقيقة 71.
رصيده المنتخب السوري الخالي من الانتصارات حتى الآن في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية، واحتلاله المركز الأخير في المجموعة بنقطتين فقط من أصل 8 مباريات (6 خسارات وتعادلين) يخرجانه رسمياً من المنافسة على الأمل الأخير الذي كان يتمسك به، وهو بطاقة الملحق.