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المنتخب السوري يفقد فرصة التأهل إلى كأس العالم في قطر
المنتخب السوري يفقد فرصة التأهل إلى كأس العالم في قطر
خسر المنتخب السوري، اليوم الثلاثاء، أمام منتخب كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T17:20+0000
2022-02-01T17:20+0000
رياضة
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بهذه الخسارة يكون المنتخب السوري قد فقد فرصة التأهل بشكل كامل إلى كأس العالم في قطر 2022، رغم بقاء مباراتين له ضمن التصفيات.وسجل هدفي المباراة لمنتخب كوريا الجنوبية اللاعب جين سو كيم في الدقيقة 53، واللاعب تشانغ هون كون في الدقيقة 71.رصيده المنتخب السوري الخالي من الانتصارات حتى الآن في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية، واحتلاله المركز الأخير في المجموعة بنقطتين فقط من أصل 8 مباريات (6 خسارات وتعادلين) يخرجانه رسمياً من المنافسة على الأمل الأخير الذي كان يتمسك به، وهو بطاقة الملحق.
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رياضة

المنتخب السوري يفقد فرصة التأهل إلى كأس العالم في قطر

17:20 GMT 01.02.2022
© AFP 2021 / Karim Sahib جماهير المنتخب السوري في إطار بطولة كأس أمم آسيا 2019، في ملعب الشيخ خليفة، العين، الإمارات العربية المتحدة، 15 يناير / كانون الثاني 2019
جماهير المنتخب السوري في إطار بطولة كأس أمم آسيا 2019، في ملعب الشيخ خليفة، العين، الإمارات العربية المتحدة، 15 يناير / كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© AFP 2021 / Karim Sahib
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خسر المنتخب السوري، اليوم الثلاثاء، أمام منتخب كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022.
بهذه الخسارة يكون المنتخب السوري قد فقد فرصة التأهل بشكل كامل إلى كأس العالم في قطر 2022، رغم بقاء مباراتين له ضمن التصفيات.
وسجل هدفي المباراة لمنتخب كوريا الجنوبية اللاعب جين سو كيم في الدقيقة 53، واللاعب تشانغ هون كون في الدقيقة 71.
رصيده المنتخب السوري الخالي من الانتصارات حتى الآن في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية، واحتلاله المركز الأخير في المجموعة بنقطتين فقط من أصل 8 مباريات (6 خسارات وتعادلين) يخرجانه رسمياً من المنافسة على الأمل الأخير الذي كان يتمسك به، وهو بطاقة الملحق.
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