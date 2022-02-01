الولايات المتحدة تنشر طائرة نادرة في أوروبا

وفقًا لمجلة UK Defence Journal، يعد هذا حدثًا نادرًا إلى حد ما. في الأساس، WC-135 Constant Phoenix موجودة في منطقة شبه الجزيرة الكورية، على الرغم من أنها تراقب أيضًا دولًا أخرى. وكانت آخر زيارة قامت بها طائرة كهذه إلى المملكة المتحدة في أغسطس/ آب من العام الماضي.ليس من الواضح حتى الآن ما الغرض من وصول WC-135 Constant Phoenix إلى المملكة المتحدة. لا توجد تعليقات رسمية على هذا الأمر.WC-135 Constant Phoenixهي طائرة مهام خاصة تابعة للقوات الجوية الأمريكية. تعثر المعدات الموجودة على متنها على جزيئات المواد التي تشكلت أثناء الاختبارات النووية في الهواء الخارجي.
نشرت الولايات المتحدة طائرة مراقبة التلوث الإشعاعي النادرة في أوروبا. فقد وصلت الطائرة إلى المملكة المتحدة.
وفقًا لمجلة UK Defence Journal، يعد هذا حدثًا نادرًا إلى حد ما. في الأساس، WC-135 Constant Phoenix موجودة في منطقة شبه الجزيرة الكورية، على الرغم من أنها تراقب أيضًا دولًا أخرى. وكانت آخر زيارة قامت بها طائرة كهذه إلى المملكة المتحدة في أغسطس/ آب من العام الماضي.
A U.S. Air Force WC-135W 'Constant Phoenix', callsign ATOM01, arrived in the UK this morning. The aircraft is a "nuke sniffer", tasked with testing the atmosphere for evidence of nuclear explosions. pic.twitter.com/gI53aLPJqh