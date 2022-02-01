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https://arabic.sputniknews.com/20220201/الولايات-المتحدة-لا-تعتبر-غزو-روسيا-لأوكرانيا-حتميا-1057602650.html
الولايات المتحدة لا تعتبر "غزو" روسيا لأوكرانيا "حتميا"
الولايات المتحدة لا تعتبر "غزو" روسيا لأوكرانيا "حتميا"
قالت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس -غرينفيلد، في مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة إن “الولايات المتحدة لا تعتبر غزو روسيا... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T15:23+0000
2022-02-01T15:23+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وعندما سئلت غرينفيلد عما إذا كانت الإدارة الأمريكية لا تزال تعتقد أن "الغزو" وشيك، قالت توماس-جرينفيلد: نأمل أن ينجح ذلك، وسيفهم الرئيس بوتين أن الحرب والمواجهة ليست الطريق الذي يريد أن يسلكه، لكنه يريد أن يسلك طريق الدبلوماسية، نمنحهم الفرصة لمناقشة مخاوفهم الأمنية، وقضايا الأمن في أوروبا، وبالطبع القضايا الأمنية في أوكرانيا، لذلك، سنواصل العمل على هذا".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتنفي روسيا ما يروجه الغرب، حول اعتزامها شن هجوم على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير، التي تتحدث عن ذلك، كاذبة والغرض منها تصعيد حدة التوتر في المنطقة، وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا.وتعتبر موسكو أن التصريحات الغربية، حول "العدوان الروسي" المزعوم، تأتي استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي.بالإضافة إلى ذلك، صرحت روسيا مرارًا وتكرارًا أن التحدث إليها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/طبيب-يحذر-من-الاستهانة-بإنفلونزا-هونغ-كونغ-واقترانها-بفيروس-كورونا-1057593736.html
https://arabic.sputniknews.com/20220201/الكرملين-موسكو-لم-ترد-على-واشنطن-بشأن-الضمانات-الأمنية-بعد-1057573924.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة لا تعتبر "غزو" روسيا لأوكرانيا "حتميا"

15:23 GMT 01.02.2022
© REUTERS / POOLليندا توماس غرينفيلد المرشحة لمنصب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة
ليندا توماس غرينفيلد المرشحة لمنصب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / POOL
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قالت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس -غرينفيلد، في مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة إن “الولايات المتحدة لا تعتبر غزو روسيا لأوكرانيا أمرًا لا مفر منه، حيث تنسب هذه المخططات إلى روسيا من قبل عدد من الدول الغربية".
وعندما سئلت غرينفيلد عما إذا كانت الإدارة الأمريكية لا تزال تعتقد أن "الغزو" وشيك، قالت توماس-جرينفيلد:
"لا، لن أقول إنه لا مفر منه لأننا ما زلنا نحاول إيجاد حل دبلوماسي لمنح الروس فرصة العودة".
عامل طبي يمر أمام شاشة مراقبة مرضى فيروس كورونا (كوفيد-19) في وحدة العناية المركزة في مستشفى باجاي في بيونغتايك، كوريا الجنوبية، 29 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
طبيب يحذر من الاستهانة بإنفلونزا "هونغ كونغ" واقترانها بفيروس كورونا
14:22 GMT
نأمل أن ينجح ذلك، وسيفهم الرئيس بوتين أن الحرب والمواجهة ليست الطريق الذي يريد أن يسلكه، لكنه يريد أن يسلك طريق الدبلوماسية، نمنحهم الفرصة لمناقشة مخاوفهم الأمنية، وقضايا الأمن في أوروبا، وبالطبع القضايا الأمنية في أوكرانيا، لذلك، سنواصل العمل على هذا".
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
الكرملين: موسكو لم ترد على واشنطن بشأن الضمانات الأمنية بعد
10:45 GMT
وتنفي روسيا ما يروجه الغرب، حول اعتزامها شن هجوم على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير، التي تتحدث عن ذلك، كاذبة والغرض منها تصعيد حدة التوتر في المنطقة، وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا.
وتعتبر موسكو أن التصريحات الغربية، حول "العدوان الروسي" المزعوم، تأتي استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي.
بالإضافة إلى ذلك، صرحت روسيا مرارًا وتكرارًا أن التحدث إليها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.
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