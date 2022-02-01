https://arabic.sputniknews.com/20220201/الولايات-المتحدة-لا-تعتبر-غزو-روسيا-لأوكرانيا-حتميا-1057602650.html

الولايات المتحدة لا تعتبر "غزو" روسيا لأوكرانيا "حتميا"

الولايات المتحدة لا تعتبر "غزو" روسيا لأوكرانيا "حتميا"

قالت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس -غرينفيلد، في مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة إن “الولايات المتحدة لا تعتبر غزو روسيا... 01.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-01T15:23+0000

2022-02-01T15:23+0000

2022-02-01T15:23+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

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وعندما سئلت غرينفيلد عما إذا كانت الإدارة الأمريكية لا تزال تعتقد أن "الغزو" وشيك، قالت توماس-جرينفيلد: نأمل أن ينجح ذلك، وسيفهم الرئيس بوتين أن الحرب والمواجهة ليست الطريق الذي يريد أن يسلكه، لكنه يريد أن يسلك طريق الدبلوماسية، نمنحهم الفرصة لمناقشة مخاوفهم الأمنية، وقضايا الأمن في أوروبا، وبالطبع القضايا الأمنية في أوكرانيا، لذلك، سنواصل العمل على هذا".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتنفي روسيا ما يروجه الغرب، حول اعتزامها شن هجوم على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير، التي تتحدث عن ذلك، كاذبة والغرض منها تصعيد حدة التوتر في المنطقة، وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا.وتعتبر موسكو أن التصريحات الغربية، حول "العدوان الروسي" المزعوم، تأتي استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي.بالإضافة إلى ذلك، صرحت روسيا مرارًا وتكرارًا أن التحدث إليها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.

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