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https://arabic.sputniknews.com/20220201/اليابان-تستعد-لزيارة-محتملة-من-بايدن-أواخر-مايو-1057558434.html
اليابان تستعد لزيارة محتملة من بايدن أواخر مايو
اليابان تستعد لزيارة محتملة من بايدن أواخر مايو
تستعد اليابان لزيارة قمة محتملة من الرئيس الأمريكي جو بايدن في النصف الثاني من مايو/أيار لإجراء مناقشات حول الأمن الإقليمي والصين وكوريا الشمالية. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T03:28+0000
2022-02-01T03:28+0000
جو بايدن
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ونقلت نقلت صحيفة يوميوري اليوم الثلاثاء عن مصادر حكومية متعددة أنه من المقرر تحديد موعد الزيارة، والتي ستكون الأولى لبايدن منذ توليه الرئاسة، لتكون بالتزامن مع اجتماع في اليابان لزعماء اليابان والهند وأستراليا والولايات المتحدة في إطار ما يعرف بالحوار الأمني ​​"الرباعي".لكن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو قال في مؤتمر صحفي إنه لم يتم تحديد موعد للزيارة حتى الآن.وعقد بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قبل أسبوعين أول محادثات موسعة منذ تولي كيشيدا منصبه في العام الماضي، واتفقا على تعزيز التعاون فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية والأمنية العاجلة، وهو ما يشمل الصين وصواريخ كوريا الشمالية والتهديد الروسي لأوكرانيا.وقبل بايدن وقتئذ دعوة لزيارة اليابان، وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية في وقت لاحق إن هناك مؤشرات على أنها ستتم في أواخر فصل الربيع.وقالت يوميوري إن الولايات المتحدة تدرس قيام بايدن بزيارة لكوريا الجنوبية في نفس الوقت لإجراء محادثات مع رئيسها الجديد بعد انتهاء فترة ولاية مون جاي إن أوائل مايو أيار.
https://arabic.sputniknews.com/20211005/رئيس-وزراء-اليابان-بايدن-أكد-التزام-أمريكا-بالدفاع-عن-جزر-متنازع-عليها-مع-الصين-1050341095.html
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جو بايدن

اليابان تستعد لزيارة محتملة من بايدن أواخر مايو

03:28 GMT 01.02.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDERالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDER
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تستعد اليابان لزيارة قمة محتملة من الرئيس الأمريكي جو بايدن في النصف الثاني من مايو/أيار لإجراء مناقشات حول الأمن الإقليمي والصين وكوريا الشمالية.
ونقلت نقلت صحيفة يوميوري اليوم الثلاثاء عن مصادر حكومية متعددة أنه من المقرر تحديد موعد الزيارة، والتي ستكون الأولى لبايدن منذ توليه الرئاسة، لتكون بالتزامن مع اجتماع في اليابان لزعماء اليابان والهند وأستراليا والولايات المتحدة في إطار ما يعرف بالحوار الأمني ​​"الرباعي".
رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2021
رئيس وزراء اليابان: بايدن أكد التزام أمريكا بالدفاع عن جزر متنازع عليها مع الصين
5 أكتوبر 2021, 03:58 GMT
لكن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو قال في مؤتمر صحفي إنه لم يتم تحديد موعد للزيارة حتى الآن.
وعقد بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قبل أسبوعين أول محادثات موسعة منذ تولي كيشيدا منصبه في العام الماضي، واتفقا على تعزيز التعاون فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية والأمنية العاجلة، وهو ما يشمل الصين وصواريخ كوريا الشمالية والتهديد الروسي لأوكرانيا.
وقبل بايدن وقتئذ دعوة لزيارة اليابان، وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية في وقت لاحق إن هناك مؤشرات على أنها ستتم في أواخر فصل الربيع.
وقالت يوميوري إن الولايات المتحدة تدرس قيام بايدن بزيارة لكوريا الجنوبية في نفس الوقت لإجراء محادثات مع رئيسها الجديد بعد انتهاء فترة ولاية مون جاي إن أوائل مايو أيار.
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