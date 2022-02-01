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https://arabic.sputniknews.com/20220201/انهيار-طريق-سريع-في-ساو-باولو-البرازيلية-فيديو-1057600249.html
انهيار طريق سريع في ساو باولو البرازيلية... فيديو
انهيار طريق سريع في ساو باولو البرازيلية... فيديو
انهار جزء من طريق سريع رئيسي في ساو باولو، اليوم الثلاثاء، بالقرب من موقع بناء خط مترو جديد تديره شركة "أكسيونا" الإسبانية، فيما لم يتم الإبلاغ عن ضحايا. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T14:46+0000
2022-02-01T14:46+0000
2022-02-01T14:46+0000
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وضربت فيضانات شديدة مدينة ساو باولو، وأظهرت بعض اللقطات سائقا عالقا يحصل على مساعدة على طريق كايريس.وقال بيان صادر عن شركة تشغيل المترو في ولاية ساو باولو، إن الأنفاق التي تم حفرها لمشروع مترو جديد قد غُمرت.فيما صرحت حكومة الولاية أنه لم يكن هناك ضحايا، فقد أظهرت لقطات تلفزيونية ممرات طريق مارجينال تيت السريع تتساقط في حفرة متسعة بجوار موقع البناء.تدير أكسيونا إنشاء خط المترو الجديد 6 في شراكة بين القطاعين العام والخاص مع ولاية ساو باولو والتي من المتوقع أن تبدأ عملياتها بحلول عام 2025.وتراجعت أسهم مجموعة الطاقة المتجددة والبناء الإسبانية وانخفضت بنحو 2% بعد الانهيار.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انهيار طريق سريع في ساو باولو البرازيلية... فيديو
انهار جزء من طريق سريع رئيسي في ساو باولو، اليوم الثلاثاء، بالقرب من موقع بناء خط مترو جديد تديره شركة "أكسيونا" الإسبانية، فيما لم يتم الإبلاغ عن ضحايا.
وضربت فيضانات شديدة
مدينة ساو باولو
، وأظهرت بعض اللقطات سائقا عالقا يحصل على مساعدة على طريق كايريس.
وقال بيان صادر عن شركة تشغيل المترو في ولاية ساو باولو، إن الأنفاق التي تم حفرها لمشروع مترو جديد قد غُمرت.
فيما صرحت حكومة الولاية أنه لم يكن هناك ضحايا، فقد أظهرت لقطات تلفزيونية ممرات طريق مارجينال تيت السريع تتساقط في حفرة متسعة
بجوار موقع البناء
.
تدير أكسيونا إنشاء خط المترو الجديد 6 في شراكة بين القطاعين العام والخاص مع ولاية ساو باولو والتي من المتوقع أن تبدأ عملياتها بحلول عام 2025.
وتراجعت أسهم مجموعة الطاقة المتجددة والبناء الإسبانية
وانخفضت بنحو
2% بعد الانهيار.