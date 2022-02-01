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https://arabic.sputniknews.com/20220201/بايدن-يعطي-أمرا-إلى-وزير-الدفاع-الأمريكي-عقب-الهجمات-الصاروخية-على-الإمارات-والسعودية-1057559876.html
بايدن يعطي أمرا إلى وزير الدفاع الأمريكي عقب الهجمات الصاروخية على الإمارات والسعودية
بايدن يعطي أمرا إلى وزير الدفاع الأمريكي عقب الهجمات الصاروخية على الإمارات والسعودية
أعطى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أمرا إلى وزير الدفاع لويد أوستن، عقب الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة "أنصار الله" اليمنية على الإمارات... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T06:26+0000
2022-02-01T06:27+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بايدن للصحفيين في المكتب البيضاوي، إن "الإمارات تمكنت بنجاح من ردع صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون فجر أمس الاثنين"، مشيرا إلى أنه "أمر وزير الدفاع لويد أوستن بفعل كل ما لديه لإيصال الدعم الأمريكي للإمارات والسعودية وفي جميع أنحاء منطقة الخليج".وكان بايدن أكد خلال استقباله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أنه "يتواصل يوميا مع المسؤولين في دولة الإمارات لمناقشة التهديدات الحوثية الأخيرة".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية ضرب أهداف "نوعية وهامة" في دولة الإمارات بالصواريخ الباليستية والمسيّرات، لافتةً إلى أن العملية حققت أهدافها.وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، أمس الاثنين، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية [إعصار اليمن الثالث] استهدفت عمق دويلة العدو الإماراتي.. وضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبو ظبي بعدد من الصواريخ الباليستية".يذكر أن الجماعة تستهدف الإمارات كل يوم اثنين منذ 3 أسابيع، إذ أسفر الهجوم الأول عن مقتل 3 مدنيين. وتزامن الهجوم الأخير مع زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ الأولى إلى الإمارات، ليكون أول رئيس إسرائيلي يزور دولة عربية في زيارة معلنة.وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس الماضي، المواطنين الأمريكيين من السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.وذكرت وكالة "رويترز" أن وزارة الخارجية حثت المواطنين الذين يفكرون في السفر إلى دولة الإمارات على إعادة النظر، مشيرة إلى وجود تهديدات عن وقوع هجمات باستخدام صواريخ أو طائرات مسيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220127/أمريكا-تحذر-مواطنيها-من-السفر-إلى-الإمارات-1057295533.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

بايدن يعطي أمرا إلى وزير الدفاع الأمريكي عقب الهجمات الصاروخية على الإمارات والسعودية

06:26 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 06:27 GMT 01.02.2022)
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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أعطى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أمرا إلى وزير الدفاع لويد أوستن، عقب الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة "أنصار الله" اليمنية على الإمارات والسعودية والشركاء الخليجيين.
وقال بايدن للصحفيين في المكتب البيضاوي، إن "الإمارات تمكنت بنجاح من ردع صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون فجر أمس الاثنين"، مشيرا إلى أنه "أمر وزير الدفاع لويد أوستن بفعل كل ما لديه لإيصال الدعم الأمريكي للإمارات والسعودية وفي جميع أنحاء منطقة الخليج".
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى الإمارات
27 يناير, 20:20 GMT
وكان بايدن أكد خلال استقباله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أنه "يتواصل يوميا مع المسؤولين في دولة الإمارات لمناقشة التهديدات الحوثية الأخيرة".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية ضرب أهداف "نوعية وهامة" في دولة الإمارات بالصواريخ الباليستية والمسيّرات، لافتةً إلى أن العملية حققت أهدافها.
وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، أمس الاثنين، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية [إعصار اليمن الثالث] استهدفت عمق دويلة العدو الإماراتي.. وضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبو ظبي بعدد من الصواريخ الباليستية".
يذكر أن الجماعة تستهدف الإمارات كل يوم اثنين منذ 3 أسابيع، إذ أسفر الهجوم الأول عن مقتل 3 مدنيين. وتزامن الهجوم الأخير مع زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ الأولى إلى الإمارات، ليكون أول رئيس إسرائيلي يزور دولة عربية في زيارة معلنة.
وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس الماضي، المواطنين الأمريكيين من السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكرت وكالة "رويترز" أن وزارة الخارجية حثت المواطنين الذين يفكرون في السفر إلى دولة الإمارات على إعادة النظر، مشيرة إلى وجود تهديدات عن وقوع هجمات باستخدام صواريخ أو طائرات مسيرة.
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