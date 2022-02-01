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برشلونة يتهم رئيسه السابق بارتوميو بارتكاب "سلوك إجرامي خطير"
برشلونة يتهم رئيسه السابق بارتوميو بارتكاب "سلوك إجرامي خطير"
قال محام عينه برشلونة، اليوم الثلاثاء، إن مجلس إدارة النادي السابق بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو أظهر "سلوكا إجراميا خطيرا للغاية". 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T15:18+0000
2022-02-01T15:18+0000
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وأوضح الرئيس الحالي للنادي خوان لابورتا، أنه عند تقديم "تقرير المحققين بشأن الممارسات" للنادي إلى الإدارة المالية لبرشلونة تحت قيادة بارتوميو، عُثر على مدفوعات دون سبب، أو مدفوعات لسبب كاذب أو مدفوعات غير متناسبة.وأضاف لابورتا أنه "لا يمكن استبعاد وجود مكافأة غير عادلة لأولئك المسؤولين عن هذه المدفوعات"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وودفعت نتائج التقرير النادي إلى تقديم شكوى إلى مكتب المدعي العام في برشلونة الأسبوع الماضي، وأفاد مصدر لـ"فرانس برس" بأن مكتب المدعي العام بدأ يوم الجمعة تحقيقا في حدوث "جرائم اقتصادية".بدأ تقرير برشلونة، الذي نفذته شركة التحقيقات المالية "كرول"، بعد أن أعلن المدير العام للنادي، فيران ريفيرتر، عن نتائج التدقيق الداخلي في أكتوبر/ تشرين الأول.وقال ريفيرتر إن النادي كان "مفلسا من الناحية الفنية" عندما تولى لابورتا رئاسة النادي في مارس/ آذار 2021، حيث كشفت المراجعة عن إجمالي ديون النادي البالغة 1.35 مليار يورو (1.52 مليار دولار).قال جاومي كامبانير، محامي الشركات المتعاقد معه للعمل في التحقيق: "الأمر لا يتعلق بتوجيه أصابع الاتهام أو وصف إدارة المجلس السابق بأنها أفضل أو أسوأ، هذا ليس كل شيء".وأضاف: "الأمر يتعلق بنقل المعلومات إلى السلطات التي تحقق في الجرائم وتضييق الخناق على هذا النوع من السلوك، وهو سلوك إجرامي خطير للغاية".تابع كامبانير: "إذا كان عليّ أن أعرّف كل شيء في كلمة واحدة، فسيكون ’عدم الولاء’، لأنها أموال أعضاء نادي برشلونة، ولا يمكن إساءة استخدام هذه الأموال أو التخلي عنها كما لو كانت ملكك".
https://arabic.sputniknews.com/20211006/مدير-برشلونة-النادي-أصيب-بالإفلاس---1050358088.html
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رياضة, أخبار برشلونة, الدوري الإسباني

برشلونة يتهم رئيسه السابق بارتوميو بارتكاب "سلوك إجرامي خطير"

15:18 GMT 01.02.2022
© REUTERS / ALBERT GEAخوان لابورتا رئيسا لنادي برشلونة الإسباني للمرة الثانية
خوان لابورتا رئيسا لنادي برشلونة الإسباني للمرة الثانية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / ALBERT GEA
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قال محام عينه برشلونة، اليوم الثلاثاء، إن مجلس إدارة النادي السابق بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو أظهر "سلوكا إجراميا خطيرا للغاية".
وأوضح الرئيس الحالي للنادي خوان لابورتا، أنه عند تقديم "تقرير المحققين بشأن الممارسات" للنادي إلى الإدارة المالية لبرشلونة تحت قيادة بارتوميو، عُثر على مدفوعات دون سبب، أو مدفوعات لسبب كاذب أو مدفوعات غير متناسبة.
وأضاف لابورتا أنه "لا يمكن استبعاد وجود مكافأة غير عادلة لأولئك المسؤولين عن هذه المدفوعات"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
وودفعت نتائج التقرير النادي إلى تقديم شكوى إلى مكتب المدعي العام في برشلونة الأسبوع الماضي، وأفاد مصدر لـ"فرانس برس" بأن مكتب المدعي العام بدأ يوم الجمعة تحقيقا في حدوث "جرائم اقتصادية".
بدأ تقرير برشلونة، الذي نفذته شركة التحقيقات المالية "كرول"، بعد أن أعلن المدير العام للنادي، فيران ريفيرتر، عن نتائج التدقيق الداخلي في أكتوبر/ تشرين الأول.
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وقال ريفيرتر إن النادي كان "مفلسا من الناحية الفنية" عندما تولى لابورتا رئاسة النادي في مارس/ آذار 2021، حيث كشفت المراجعة عن إجمالي ديون النادي البالغة 1.35 مليار يورو (1.52 مليار دولار).
قال جاومي كامبانير، محامي الشركات المتعاقد معه للعمل في التحقيق: "الأمر لا يتعلق بتوجيه أصابع الاتهام أو وصف إدارة المجلس السابق بأنها أفضل أو أسوأ، هذا ليس كل شيء".
وأضاف: "الأمر يتعلق بنقل المعلومات إلى السلطات التي تحقق في الجرائم وتضييق الخناق على هذا النوع من السلوك، وهو سلوك إجرامي خطير للغاية".
تابع كامبانير: "إذا كان عليّ أن أعرّف كل شيء في كلمة واحدة، فسيكون ’عدم الولاء’، لأنها أموال أعضاء نادي برشلونة، ولا يمكن إساءة استخدام هذه الأموال أو التخلي عنها كما لو كانت ملكك".
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