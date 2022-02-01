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برلماني روسي يكشف المغزى الرئيسي للتهديدات الغربية بفرض عقوبات
برلماني روسي يكشف المغزى الرئيسي للتهديدات الغربية بفرض عقوبات
علّق عضو المجلس الفيدرالي أليكسي بوشكوف على تهديدات الدول الغربية بفرض عقوبات على روسيا في حال حدوث تصعيد حول أوكرانيا. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T07:12+0000
2022-02-01T07:24+0000
روسيا
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وكتب بوشكوف في قناته على تلغرام: "العقوبات المعلنة بصوت عالٍ من التحالف الغربي ضد روسيا يجب أن تمنع أي رد فعل روسي على ضخ دول الحلف أوكرانيا بالسلاح وتطويرها العسكري. هذا هو المغزى الرئيسي".في الأشهر الأخيرة، قال الغرب إن روسيا تعد "لأعمال هجومية" في أوكرانيا وهدد باتخاذ إجراءات تقييدية صارمة. ونفت موسكو مرارًا مثل هذه المزاعم وأشارت إلى أنه من غير المجدي التواصل بلغة العقوبات.وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن روسيا لم تهدد الشعب الأوكراني أبدًا. في الوقت نفسه، لا يوجد بوادر لتصعيد النزاع في كييف نفسها.
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روسيا

برلماني روسي يكشف المغزى الرئيسي للتهديدات الغربية بفرض عقوبات

07:12 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 07:24 GMT 01.02.2022)
© Sputnikبوشكوف
بوشكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
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علّق عضو المجلس الفيدرالي أليكسي بوشكوف على تهديدات الدول الغربية بفرض عقوبات على روسيا في حال حدوث تصعيد حول أوكرانيا.
وكتب بوشكوف في قناته على تلغرام: "العقوبات المعلنة بصوت عالٍ من التحالف الغربي ضد روسيا يجب أن تمنع أي رد فعل روسي على ضخ دول الحلف أوكرانيا بالسلاح وتطويرها العسكري. هذا هو المغزى الرئيسي".
في الأشهر الأخيرة، قال الغرب إن روسيا تعد "لأعمال هجومية" في أوكرانيا وهدد باتخاذ إجراءات تقييدية صارمة. ونفت موسكو مرارًا مثل هذه المزاعم وأشارت إلى أنه من غير المجدي التواصل بلغة العقوبات.
وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن روسيا لم تهدد الشعب الأوكراني أبدًا. في الوقت نفسه، لا يوجد بوادر لتصعيد النزاع في كييف نفسها.
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