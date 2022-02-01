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برهم صالح: يجب إصلاح الخلل في منظومة الحكم بالعراق وحصر السلاح بيد الدولة
برهم صالح: يجب إصلاح الخلل في منظومة الحكم بالعراق وحصر السلاح بيد الدولة
أشار الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة إصلاح مكامن الخلل بمنظومة الحكم في العراق، وحصر السلاح بيد الدولة. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T13:26+0000
2022-02-01T13:26+0000
العالم العربي
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بغداد - سبوتنيك. وقال صالح في كلمة له للإعلان عن ترشحه لانتخابات الرئاسة: "يجب مُعالجة مكامن الخلل في منظومةِ الحُكم والانطلاق نحو عقدٍ سياسي واجتماعي جديد يُرسخ الحكم الرشيد لدولة بسيادة كاملة تحمي حقوق العراقيين، وتضمن حقها في فرض القانون وحصر السلاح بيدها".وشدد صالح على أن "المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة تعديلات دستورية لبنود أثبتت التجربة مسؤوليتها عن أزمات مستحكمة".وتعهد الرئيس العراقي بالعمل على استرداد عائدات الفساد واستعادة الأموال المهربة خارج العراق، مشددا على أن منصب رئيس الجمهورية يجب أن يكونَ رمزاً لوحدة البلاد وسيادتها وحامياً للدستور.وقال: "آفة الفساد الخطيرة التي تعملُ على إدامة نفسها والتأثير على إرادة العراقيين بأموال العراقيين تستوجبُ وقفةً حاسمة".واعتبر صالح أن مكافحة الفساد تعد معركة وطنية يستوجب الانتصار فيها لإصلاح وضع العراق.
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العالم العربي

برهم صالح: يجب إصلاح الخلل في منظومة الحكم بالعراق وحصر السلاح بيد الدولة

13:26 GMT 01.02.2022
© AFP 2021 / Craig Ruttle الرئيس العراقي برهم صالح
 الرئيس العراقي برهم صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© AFP 2021 / Craig Ruttle
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أشار الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة إصلاح مكامن الخلل بمنظومة الحكم في العراق، وحصر السلاح بيد الدولة.
بغداد - سبوتنيك. وقال صالح في كلمة له للإعلان عن ترشحه لانتخابات الرئاسة: "يجب مُعالجة مكامن الخلل في منظومةِ الحُكم والانطلاق نحو عقدٍ سياسي واجتماعي جديد يُرسخ الحكم الرشيد لدولة بسيادة كاملة تحمي حقوق العراقيين، وتضمن حقها في فرض القانون وحصر السلاح بيدها".
وشدد صالح على أن "المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة تعديلات دستورية لبنود أثبتت التجربة مسؤوليتها عن أزمات مستحكمة".
وتعهد الرئيس العراقي بالعمل على استرداد عائدات الفساد واستعادة الأموال المهربة خارج العراق، مشددا على أن منصب رئيس الجمهورية يجب أن يكونَ رمزاً لوحدة البلاد وسيادتها وحامياً للدستور.
وقال: "آفة الفساد الخطيرة التي تعملُ على إدامة نفسها والتأثير على إرادة العراقيين بأموال العراقيين تستوجبُ وقفةً حاسمة".
واعتبر صالح أن مكافحة الفساد تعد معركة وطنية يستوجب الانتصار فيها لإصلاح وضع العراق.
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