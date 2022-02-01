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بريطانيا تخصص 88 مليون جنيه إسترليني لدعم استقلال أوكرانيا في مجال الطاقة
بريطانيا تخصص 88 مليون جنيه إسترليني لدعم استقلال أوكرانيا في مجال الطاقة
أعلنت الحكومة البريطانية، أنها ستخصص لأوكرانيا 88 مليون جنيه إسترليني لدعم الاستقلال في مجال الطاقة. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T00:13+0000
2022-02-01T00:17+0000
بريطانيا
أخبار أوكرانيا
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لندن – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي لرئيس الوزراء البريطاني: "تعلن بريطانيا مساعدة أوكرانيا بقيمة 88 مليون جنيه إسترليني لدعم استقرار هيئات الإدارة واستقلال أوكرانيا في مجال الطاقة".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتنفي روسيا ما يروجه الغرب، حول اعتزامها شن هجوم على أوكرانيا؛ مشددة على أن كل التقارير، التي تتحدث عن ذلك، كاذبة والغرض منها تصعيد حدة التوتر في المنطقة، وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا.وتعتبر موسكو أن التصريحات الغربية، حول "العدوان الروسي" المزعوم؛ تأتي استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/بوتين-وماكرون-يبحثان-الوضع-حول-أوكرانيا-والضمانات-الأمنية-1057552677.html
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بريطانيا, أخبار أوكرانيا

بريطانيا تخصص 88 مليون جنيه إسترليني لدعم استقلال أوكرانيا في مجال الطاقة

00:13 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 00:17 GMT 01.02.2022)
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احتفال كييف بيوم علم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
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أعلنت الحكومة البريطانية، أنها ستخصص لأوكرانيا 88 مليون جنيه إسترليني لدعم الاستقلال في مجال الطاقة.
لندن – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي لرئيس الوزراء البريطاني: "تعلن بريطانيا مساعدة أوكرانيا بقيمة 88 مليون جنيه إسترليني لدعم استقرار هيئات الإدارة واستقلال أوكرانيا في مجال الطاقة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع عقد في مقر إقامة الرئيس الفرنسي فورت بريغانكون، 27 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
بوتين وماكرون يبحثان الوضع حول أوكرانيا والضمانات الأمنية
أمس, 18:53 GMT
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتنفي روسيا ما يروجه الغرب، حول اعتزامها شن هجوم على أوكرانيا؛ مشددة على أن كل التقارير، التي تتحدث عن ذلك، كاذبة والغرض منها تصعيد حدة التوتر في المنطقة، وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا.
وتعتبر موسكو أن التصريحات الغربية، حول "العدوان الروسي" المزعوم؛ تأتي استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي.
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