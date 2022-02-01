بسبب "أصحاب ولا أعز".. هل تحجب الكويت "نتفليكس"؟

وحسب جريدة القبس الكويتية، فقد تلقت المحكمة الكلية في الكويت دعوى قضائية تطالب بحجب منصة "نتفليكس"، أقامها محام كويتي ضد وزارتي الإعلام والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.واستندت الدعوى إلى أن منصة "نتفليكس" الأمريكية أنتجت فيلما (أصحاب ولا أعز) يدعو من خلال العديد من مشاهده إلى "الانحلال الأخلاقي"، مؤكدة أنه يحاول "تغيير الفطرة التي خلق الله الأسر العربية عليها".وقال: "المنصة تنشر الرذيلة وتشجع على المثلية وإباحة ما حرم الله، ولا تتماشى مع قيم مجتمعنا المحافظ، كما أنها دمار لكل القيم والآداب العامة التي استقيناها من ديننا الحنيف".وأثار فيلم "أصحاب ولا أعز" حالة من الجدل الواسع منذ بداية عرضه على منصة "نتفليكس" الرقمية الأسبوع الماضي، بسبب احتوائه على مشاهد وألفاظ رآها العديد من المشاهدين أنها غير لائقه ولا تتناسب مع القيم والعادات الشرقية.ووصلت أزمة فيلم "أصحاب ولا أعز" إلى مجلس النواب المصري، بعد أن تقدم النائب محمود قاسم، ببيان عاجل لرئيس المجلس، المستشار حنفي الجبالي، لتوجيهه إلى وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، بشأن مضمون فيلم "أصحاب ولا أعز"، والذي يزعم فيه أنه يروج للمثلية الجنسية.ويشارك في بطولة الفيلم الفنان الأردني، إياد نصار، والمخرجة اللبنانية، نادين لبكي، وهو نسخة عربية من الفيلم الإيطالي "غرباء بالكامل".
واستندت الدعوى إلى أن منصة "نتفليكس" الأمريكية أنتجت فيلما (أصحاب ولا أعز) يدعو من خلال العديد من مشاهده إلى "الانحلال الأخلاقي"، مؤكدة أنه يحاول "تغيير الفطرة التي خلق الله الأسر العربية عليها".
ولفت مقدم الدعوى إلى أن إقامته لها جاءت "بدافع ديني وأخلاقي، بسبب ما تحتويه المنصة من رسائل ومخططات تهدم قيم المجتمع الإسلامي، وتسعى إلى خلق جيل جديد لا ينكر الرذيلة ولا يستغرب الشذوذ".
وقال: "المنصة تنشر الرذيلة وتشجع على المثلية وإباحة ما حرم الله، ولا تتماشى مع قيم مجتمعنا المحافظ، كما أنها دمار لكل القيم والآداب العامة التي استقيناها من ديننا الحنيف".
وأثار فيلم "أصحاب ولا أعز" حالة من الجدل الواسع منذ بداية عرضه على منصة "نتفليكس" الرقمية الأسبوع الماضي، بسبب احتوائه على مشاهد وألفاظ رآها العديد من المشاهدين أنها غير لائقه ولا تتناسب مع القيم والعادات الشرقية.
وكان صاحب النصيب الأكبر من الهجوم بطلة الفيلم، منى زكي، بسبب بعض مشاهدها في العمل الفني.
ووصلت أزمة فيلم "أصحاب ولا أعز" إلى مجلس النواب المصري، بعد أن تقدم النائب محمود قاسم، ببيان عاجل لرئيس المجلس، المستشار حنفي الجبالي، لتوجيهه إلى وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، بشأن مضمون فيلم "أصحاب ولا أعز"، والذي يزعم فيه أنه يروج للمثلية الجنسية.
ويشارك في بطولة الفيلم الفنان الأردني، إياد نصار، والمخرجة اللبنانية، نادين لبكي، وهو نسخة عربية من الفيلم الإيطالي "غرباء بالكامل".