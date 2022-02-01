بعد يومين من إعادة انتخابه... إصابة رئيس وزراء البرتغال بكورونا

وقال المكتب في بيان إن رئيس الوزراء أجرى اختبارا شخصيا اعتياديا للكشف عن فيروس كورونا اليوم "وجاءت النتيجة إيجابية".وذكر البيان أن كوستا لا تظهر عليه أعراض المرض، موضحا أن النتيجة الإيجابية تم تأكيدها بالفعل باختبار أجسام مضادة، بحسب "رويترز".وأشار المكتب إلى أن رئيس الوزراء الذي تم انتخابه مجددا لفترة جديدة يوم الأحد سيظل قيد العزل لمدة أسبوع.وخلال الأسبوعين الماضيين حضر رئيس الوزراء تجمعات انتخابية في كافة مناطق البلاد حضر بعضها حشودا كبيرة.وفاز الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه كوستا الانتخابات البرلمانية للمرة الثالثة بحصوله على 117 مقعدا في البرلمان في ثاني مرة يحقق فيها الحزب الأغلبية في تاريخ الديمقراطية في البرتغال.
CC BY 2.0 / Silke Baron / Mafraمبنى المفرى الملكي - القصر، الكنسية، الدير، حديقة سيركو، حديقة الصيد (تابادا) في البرتغال - يقع هذا الموقع على بعد 30 كم شمال غرب لشبونة، وقد بني في عهد الملك جون الخامس في عام 1711 الذي رغب من خلاله بتجسيد نظرته لمفهومي الملكية والدولة