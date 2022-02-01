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بعد يومين من إعادة انتخابه... إصابة رئيس وزراء البرتغال بكورونا
بعد يومين من إعادة انتخابه... إصابة رئيس وزراء البرتغال بكورونا
أعلن مكتب رئيس وزراء البرتغال، أنطونيو كوستا، اليوم الثلاثاء، إصابة كوستا بفيروس كورونا المستجد. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T17:00+0000
2022-02-01T17:00+0000
البرتغال
فيروس كورونا
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وقال المكتب في بيان إن رئيس الوزراء أجرى اختبارا شخصيا اعتياديا للكشف عن فيروس كورونا اليوم "وجاءت النتيجة إيجابية".وذكر البيان أن كوستا لا تظهر عليه أعراض المرض، موضحا أن النتيجة الإيجابية تم تأكيدها بالفعل باختبار أجسام مضادة، بحسب "رويترز".وأشار المكتب إلى أن رئيس الوزراء الذي تم انتخابه مجددا لفترة جديدة يوم الأحد سيظل قيد العزل لمدة أسبوع.وخلال الأسبوعين الماضيين حضر رئيس الوزراء تجمعات انتخابية في كافة مناطق البلاد حضر بعضها حشودا كبيرة.وفاز الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه كوستا الانتخابات البرلمانية للمرة الثالثة بحصوله على 117 مقعدا في البرلمان في ثاني مرة يحقق فيها الحزب الأغلبية في تاريخ الديمقراطية في البرتغال.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/البرتغال-الحزب-الاشتراكي-يتصدر-الانتخابات-البرلمانية-1057485664.html
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البرتغال, فيروس كورونا

بعد يومين من إعادة انتخابه... إصابة رئيس وزراء البرتغال بكورونا

17:00 GMT 01.02.2022
CC BY 2.0 / Silke Baron / Mafraمبنى المفرى الملكي - القصر، الكنسية، الدير، حديقة سيركو، حديقة الصيد (تابادا) في البرتغال - يقع هذا الموقع على بعد 30 كم شمال غرب لشبونة، وقد بني في عهد الملك جون الخامس في عام 1711 الذي رغب من خلاله بتجسيد نظرته لمفهومي الملكية والدولة
مبنى المفرى الملكي - القصر، الكنسية، الدير، حديقة سيركو، حديقة الصيد (تابادا) في البرتغال - يقع هذا الموقع على بعد 30 كم شمال غرب لشبونة، وقد بني في عهد الملك جون الخامس في عام 1711 الذي رغب من خلاله بتجسيد نظرته لمفهومي الملكية والدولة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
CC BY 2.0 / Silke Baron / Mafra
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أعلن مكتب رئيس وزراء البرتغال، أنطونيو كوستا، اليوم الثلاثاء، إصابة كوستا بفيروس كورونا المستجد.
وقال المكتب في بيان إن رئيس الوزراء أجرى اختبارا شخصيا اعتياديا للكشف عن فيروس كورونا اليوم "وجاءت النتيجة إيجابية".
انتخابات سلوفينيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
البرتغال... الحزب الاشتراكي يتصدر الانتخابات البرلمانية
أمس, 00:35 GMT
وذكر البيان أن كوستا لا تظهر عليه أعراض المرض، موضحا أن النتيجة الإيجابية تم تأكيدها بالفعل باختبار أجسام مضادة، بحسب "رويترز".
وأشار المكتب إلى أن رئيس الوزراء الذي تم انتخابه مجددا لفترة جديدة يوم الأحد سيظل قيد العزل لمدة أسبوع.
وخلال الأسبوعين الماضيين حضر رئيس الوزراء تجمعات انتخابية في كافة مناطق البلاد حضر بعضها حشودا كبيرة.
وفاز الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه كوستا الانتخابات البرلمانية للمرة الثالثة بحصوله على 117 مقعدا في البرلمان في ثاني مرة يحقق فيها الحزب الأغلبية في تاريخ الديمقراطية في البرتغال.
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