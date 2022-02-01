بقوة 4.1 درجة... هزة أرضية في محافظة بني سويف المصرية

وقالت الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان إن محطاتها رصدت هزة أرضية على بعد 56 كم شمال شرق مدينة بني سويف، بحسب "مصراوي".ووقعت الهزة الأرضية في تمام الساعة 11.01 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي (9.01 توقيت غرينتش)، بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 29.29 شمالا، وخط الطول 31.61 شرقا، والعمق 6 كم.وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية إنه ورد له "ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات".وهذه هي الهزة الأرضية الثانية التي تشهدها مصر خلال نحو 48 ساعة.وأمس الأول (الأحد) أفاد معهد البحوث الفلكية، أن هزة أرضية بقوة 3.4 درجة تم تسجيلها على بعد حوالي 159 كيلومترا شمال مدينة دمياط، شمالي البلاد في تمام الساعة 10:22 بالتوقيت المحلي، دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.
وأمس الأول (الأحد) أفاد معهد البحوث الفلكية، أن هزة أرضية بقوة 3.4 درجة تم تسجيلها على بعد حوالي 159 كيلومترا شمال مدينة دمياط، شمالي البلاد في تمام الساعة 10:22 بالتوقيت المحلي، دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.