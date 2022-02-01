تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220201/بقوة-41-درجة-هزة-أرضية-في-محافظة-بني-سويف-المصرية-1057573551.html
بقوة 4.1 درجة... هزة أرضية في محافظة بني سويف المصرية
بقوة 4.1 درجة... هزة أرضية في محافظة بني سويف المصرية
شهدت محافظة بني سويف وسط مصر، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T10:38+0000
2022-02-01T10:38+0000
أخبار مصر الآن
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102642/73/1026427340_0:108:2193:1342_1920x0_80_0_0_88b30125e8ee65049e4c413c6d318978.jpg
وقالت الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان إن محطاتها رصدت هزة أرضية على بعد 56 كم شمال شرق مدينة بني سويف، بحسب "مصراوي".ووقعت الهزة الأرضية في تمام الساعة 11.01 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي (9.01 توقيت غرينتش)، بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 29.29 شمالا، وخط الطول 31.61 شرقا، والعمق 6 كم.وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية إنه ورد له "ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات".وهذه هي الهزة الأرضية الثانية التي تشهدها مصر خلال نحو 48 ساعة.وأمس الأول (الأحد) أفاد معهد البحوث الفلكية، أن هزة أرضية بقوة 3.4 درجة تم تسجيلها على بعد حوالي 159 كيلومترا شمال مدينة دمياط، شمالي البلاد في تمام الساعة 10:22 بالتوقيت المحلي، دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.
https://arabic.sputniknews.com/20220130/مصر-هزة-أرضية-شمال-دمياط-1057455814.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102642/73/1026427340_131:0:2063:1449_1920x0_80_0_0_44372d2d7e27e004aab2c732a507efe5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, مصر

بقوة 4.1 درجة... هزة أرضية في محافظة بني سويف المصرية

10:38 GMT 01.02.2022
© AFP 2021 / Richter magnitude scaleمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© AFP 2021 / Richter magnitude scale
تابعنا عبر
شهدت محافظة بني سويف وسط مصر، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر.
وقالت الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان إن محطاتها رصدت هزة أرضية على بعد 56 كم شمال شرق مدينة بني سويف، بحسب "مصراوي".
ووقعت الهزة الأرضية في تمام الساعة 11.01 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي (9.01 توقيت غرينتش)، بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 29.29 شمالا، وخط الطول 31.61 شرقا، والعمق 6 كم.
وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية إنه ورد له "ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات".
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
مصر... هزة أرضية شمال دمياط
30 يناير, 10:54 GMT
وهذه هي الهزة الأرضية الثانية التي تشهدها مصر خلال نحو 48 ساعة.
وأمس الأول (الأحد) أفاد معهد البحوث الفلكية، أن هزة أرضية بقوة 3.4 درجة تم تسجيلها على بعد حوالي 159 كيلومترا شمال مدينة دمياط، شمالي البلاد في تمام الساعة 10:22 بالتوقيت المحلي، دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية