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بلايلي يراوغ الجميع ويوقع مع نادي بريست الفرنسي
بلايلي يراوغ الجميع ويوقع مع نادي بريست الفرنسي
توصل اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، مساء الاثنين، لاتفاق نهائي مع نادي بريست الفرنسي ووقّع عقدا قصير المدّة حتى الصيف المقبل. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T08:40+0000
2022-02-01T08:58+0000
رياضة
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وأعلن النادي الذي ينشط في الدرجة الأولى من الدوري الفرنسي في بيان، حيث أوضح بعد الترحيب بِيوسف بلايلي، أن العقد مدّته 6 أشهر.وسيزامل اللاعب القادم من فريق قطر القطري، مواطنه، هاريس بلقبلة، في فريق بريست. وسيخوض ابن ولاية وهران تجربته الثانية في الدوري الفرنسي بعد تجربته السابقة مع أنجي.وفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن نادي التعاون أقترب من حسم صفقة ضم الجزائرى يوسف البلايلى خلال الميركاتو الشتوى الجارى، بعدما قدم له عرضا لمدة موسم ونصف.توية الجارية، بعد فسخ عقده مع ناديه السابق قطر القطري.يوفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن نادى التعاون أقترب من حسم صفقة ضم الجزائري يوسف البلايلى خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعدما قدم له عرضا لمدة موسم ونصف.
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رياضة

بلايلي يراوغ الجميع ويوقع مع نادي بريست الفرنسي

08:40 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 08:58 GMT 01.02.2022)
© AFP 2021 / CHARLY TRIBALLEAUالدولي الجزائري يوسف بلايلي
الدولي الجزائري يوسف بلايلي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© AFP 2021 / CHARLY TRIBALLEAU
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توصل اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، مساء الاثنين، لاتفاق نهائي مع نادي بريست الفرنسي ووقّع عقدا قصير المدّة حتى الصيف المقبل.
وأعلن النادي الذي ينشط في الدرجة الأولى من الدوري الفرنسي في بيان، حيث أوضح بعد الترحيب بِيوسف بلايلي، أن العقد مدّته 6 أشهر.

وقال يوسف بلايلي بِلسان فرنسي لم يتعوّد عليه، وباقتضاب وبعد إمضاء العقد: "أنا سعيد وفخور باللعب لفريق بريست. وشكرا".

وسيزامل اللاعب القادم من فريق قطر القطري، مواطنه، هاريس بلقبلة، في فريق بريست. وسيخوض ابن ولاية وهران تجربته الثانية في الدوري الفرنسي بعد تجربته السابقة مع أنجي.
وفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن نادي التعاون أقترب من حسم صفقة ضم الجزائرى يوسف البلايلى خلال الميركاتو الشتوى الجارى، بعدما قدم له عرضا لمدة موسم ونصف.توية الجارية، بعد فسخ عقده مع ناديه السابق قطر القطري.ي
وفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن نادى التعاون أقترب من حسم صفقة ضم الجزائري يوسف البلايلى خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعدما قدم له عرضا لمدة موسم ونصف.
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