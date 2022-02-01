بلايلي يراوغ الجميع ويوقع مع نادي بريست الفرنسي

وأعلن النادي الذي ينشط في الدرجة الأولى من الدوري الفرنسي في بيان، حيث أوضح بعد الترحيب بِيوسف بلايلي، أن العقد مدّته 6 أشهر.وسيزامل اللاعب القادم من فريق قطر القطري، مواطنه، هاريس بلقبلة، في فريق بريست. وسيخوض ابن ولاية وهران تجربته الثانية في الدوري الفرنسي بعد تجربته السابقة مع أنجي.وفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن نادي التعاون أقترب من حسم صفقة ضم الجزائرى يوسف البلايلى خلال الميركاتو الشتوى الجارى، بعدما قدم له عرضا لمدة موسم ونصف.توية الجارية، بعد فسخ عقده مع ناديه السابق قطر القطري.يوفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن نادى التعاون أقترب من حسم صفقة ضم الجزائري يوسف البلايلى خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعدما قدم له عرضا لمدة موسم ونصف.
وفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن نادي التعاون أقترب من حسم صفقة ضم الجزائرى يوسف البلايلى خلال الميركاتو الشتوى الجارى، بعدما قدم له عرضا لمدة موسم ونصف.توية الجارية، بعد فسخ عقده مع ناديه السابق قطر القطري.ي
وفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن نادى التعاون أقترب من حسم صفقة ضم الجزائري يوسف البلايلى خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعدما قدم له عرضا لمدة موسم ونصف.