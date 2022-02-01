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https://arabic.sputniknews.com/20220201/بلينكن-يجب-على-روسيا-سحب-قواتها-ومعداتها-من-حدود-أوكرانيا-1057608107.html
بلينكن: يجب على روسيا سحب قواتها ومعداتها من حدود أوكرانيا
بلينكن: يجب على روسيا سحب قواتها ومعداتها من حدود أوكرانيا
حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، روسيا على سحب قواتها ومعداتها العسكرية من حدود أوكرانيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى رغبة واشنطن في استمرار التواصل مع... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T17:06+0000
2022-02-01T17:06+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الخارجية الأمريكي
أخبار أوكرانيا
سيرغي لافروف
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وحسب بيان الخارجية الأمريكية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، على إثر التوتر المتصاعد بسبب الأزمة الأوكرانية.وتحدث بلينكن مع لافروف لمتابعة الرد الأمريكي المكتوب على مقترحات روسيا الأمنية.وأكد وزير الخارجية الأمريكي رغبة الولايات المتحدة، على الصعيد الثنائي وبالتشاور مع الحلفاء والشركاء، في استمرار التواصل مع روسيا بشأن المخاوف الأمنية المتبادلة.وفي السياق، جدد بلينكن مجددًا التزام بلاده بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وكذلك حق جميع البلدان في تحديد سياستها الخارجية وتحالفاتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/لافروف-رد-فعل-أمريكا-والناتو-إزاء-روسيا-كان-سلبيا-1057605779.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, وزير الخارجية الأمريكي, أخبار أوكرانيا, سيرغي لافروف

بلينكن: يجب على روسيا سحب قواتها ومعداتها من حدود أوكرانيا

17:06 GMT 01.02.2022
© AFP 2021 / Saul Loebوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© AFP 2021 / Saul Loeb
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حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، روسيا على سحب قواتها ومعداتها العسكرية من حدود أوكرانيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى رغبة واشنطن في استمرار التواصل مع موسكو حول مخاوفها الأمنية.
وحسب بيان الخارجية الأمريكية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، على إثر التوتر المتصاعد بسبب الأزمة الأوكرانية.
وتحدث بلينكن مع لافروف لمتابعة الرد الأمريكي المكتوب على مقترحات روسيا الأمنية.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي رغبة الولايات المتحدة، على الصعيد الثنائي وبالتشاور مع الحلفاء والشركاء، في استمرار التواصل مع روسيا بشأن المخاوف الأمنية المتبادلة.
وفي السياق، جدد بلينكن مجددًا التزام بلاده بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وكذلك حق جميع البلدان في تحديد سياستها الخارجية وتحالفاتها.
كما حث بلينكن روسيا على اتباع مسار دبلوماسي ووقف التصعيد وسحب القوات والمعدات من حدود أوكرانيا"، مشددا على أن "أي غزو لأوكرانيا سيواجه عواقب سريعة وصارمة.
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
لافروف: رد فعل أمريكا والناتو إزاء روسيا كان سلبيا
16:15 GMT
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