بلينكن: يجب على روسيا سحب قواتها ومعداتها من حدود أوكرانيا

وحسب بيان الخارجية الأمريكية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، على إثر التوتر المتصاعد بسبب الأزمة الأوكرانية.وتحدث بلينكن مع لافروف لمتابعة الرد الأمريكي المكتوب على مقترحات روسيا الأمنية.وأكد وزير الخارجية الأمريكي رغبة الولايات المتحدة، على الصعيد الثنائي وبالتشاور مع الحلفاء والشركاء، في استمرار التواصل مع روسيا بشأن المخاوف الأمنية المتبادلة.وفي السياق، جدد بلينكن مجددًا التزام بلاده بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وكذلك حق جميع البلدان في تحديد سياستها الخارجية وتحالفاتها.
حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، روسيا على سحب قواتها ومعداتها العسكرية من حدود أوكرانيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى رغبة واشنطن في استمرار التواصل مع موسكو حول مخاوفها الأمنية.
وحسب بيان الخارجية الأمريكية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، على إثر التوتر المتصاعد بسبب الأزمة الأوكرانية. وتحدث بلينكن مع لافروف لمتابعة الرد الأمريكي المكتوب على مقترحات روسيا الأمنية.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي رغبة الولايات المتحدة، على الصعيد الثنائي وبالتشاور مع الحلفاء والشركاء، في استمرار التواصل مع روسيا بشأن المخاوف الأمنية المتبادلة.
وفي السياق، جدد بلينكن مجددًا التزام بلاده بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وكذلك حق جميع البلدان في تحديد سياستها الخارجية وتحالفاتها.
كما حث بلينكن روسيا على اتباع مسار دبلوماسي ووقف التصعيد وسحب القوات والمعدات من حدود أوكرانيا"، مشددا على أن "أي غزو لأوكرانيا سيواجه عواقب سريعة وصارمة.