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بوتين: روسيا مستعدة لزيادة التعاون مع هنغاريا في مجال عبور الغاز
بوتين: روسيا مستعدة لزيادة التعاون مع هنغاريا في مجال عبور الغاز
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن استعداد روسيا لزيادة التعاون مع هنغاريا في عبور الغاز. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T18:16+0000
2022-02-01T18:16+0000
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وأشار بوتين في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، إلى أن "روسيا وهنغاريا جددتا التفاوض في عام 2021 على عقود طويلة الأجل لإمدادات الغاز للفترة حتى عام 2036، وشدد على أن هنغاريا بلد عبور للغاز الروسي".وقال بوتين: "نحن بالطبع مستعدون لزيادة التعاون متبادل المنفعة في هذا المجال، بما في ذلك مع مراعاة دور الغاز باعتباره الوقود الأنظف والأكثر صداقة للبيئة في الفترة الانتقالية إلى الطاقة الخضراء".وأشار الرئيس الروسي إلى أن روسيا وهنغاريا تنفذان أيضًا مشروعًا استراتيجيًا كبيرًا في مجال الطاقة النووية - تقوم شركة "روسآتوم" ببناء وحدتين جديدتين للطاقة في محطة الطاقة النووية "باكش" في هنغاريا، التي ستزيد قدرة محطة الطاقة النووية في هنغاريا بأكثر من الضعف.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن هنغاريا وروسيا وقعتا خطة مشتركة للتعاون في عدد من المجالات، من بينها الطاقة والصناعة والتعاون واستكشاف الفضاء.هذا ووقعت شركة "غازبروم" الروسية مع هنغاريا، في شهر أيلول/ سبتمبر من العام المنصرم، عقداً لتوريد الغاز حتى نهاية عام 2036.ووفقاً لمراسل وكالة "سبوتنيك"، فقد جرت مراسم التوقيع في العاصمة الهنغارية بودابست، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة "غاز بروم إكسبورت"، إيلينا بورميستروفا، ووزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/رئيس-وزراء-هنغاريا-يشكر-بوتين-على-المساعدة-في-توفير-اللقاحات-وعقود-إمدادات-الغاز-1057591021.html
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روسيا, العالم

بوتين: روسيا مستعدة لزيادة التعاون مع هنغاريا في مجال عبور الغاز

18:16 GMT 01.02.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن استعداد روسيا لزيادة التعاون مع هنغاريا في عبور الغاز.
وأشار بوتين في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، إلى أن "روسيا وهنغاريا جددتا التفاوض في عام 2021 على عقود طويلة الأجل لإمدادات الغاز للفترة حتى عام 2036، وشدد على أن هنغاريا بلد عبور للغاز الروسي".
وقال بوتين: "نحن بالطبع مستعدون لزيادة التعاون متبادل المنفعة في هذا المجال، بما في ذلك مع مراعاة دور الغاز باعتباره الوقود الأنظف والأكثر صداقة للبيئة في الفترة الانتقالية إلى الطاقة الخضراء".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن روسيا وهنغاريا تنفذان أيضًا مشروعًا استراتيجيًا كبيرًا في مجال الطاقة النووية - تقوم شركة "روسآتوم" ببناء وحدتين جديدتين للطاقة في محطة الطاقة النووية "باكش" في هنغاريا، التي ستزيد قدرة محطة الطاقة النووية في هنغاريا بأكثر من الضعف.
رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمر بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
رئيس وزراء هنغاريا يشكر بوتين على المساعدة في توفير اللقاحات وعقود إمدادات الغاز
14:13 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن هنغاريا وروسيا وقعتا خطة مشتركة للتعاون في عدد من المجالات، من بينها الطاقة والصناعة والتعاون واستكشاف الفضاء.
هذا ووقعت شركة "غازبروم" الروسية مع هنغاريا، في شهر أيلول/ سبتمبر من العام المنصرم، عقداً لتوريد الغاز حتى نهاية عام 2036.
ووفقاً لمراسل وكالة "سبوتنيك"، فقد جرت مراسم التوقيع في العاصمة الهنغارية بودابست، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة "غاز بروم إكسبورت"، إيلينا بورميستروفا، ووزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو.
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