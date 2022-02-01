https://arabic.sputniknews.com/20220201/بوتين-روسيا-مستعدة-لزيادة-التعاون-مع-هنغاريا-في-مجال-عبور-الغاز-1057610224.html

بوتين: روسيا مستعدة لزيادة التعاون مع هنغاريا في مجال عبور الغاز

بوتين: روسيا مستعدة لزيادة التعاون مع هنغاريا في مجال عبور الغاز

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن استعداد روسيا لزيادة التعاون مع هنغاريا في عبور الغاز. 01.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-01T18:16+0000

2022-02-01T18:16+0000

2022-02-01T18:16+0000

روسيا

العالم

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وأشار بوتين في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، إلى أن "روسيا وهنغاريا جددتا التفاوض في عام 2021 على عقود طويلة الأجل لإمدادات الغاز للفترة حتى عام 2036، وشدد على أن هنغاريا بلد عبور للغاز الروسي".وقال بوتين: "نحن بالطبع مستعدون لزيادة التعاون متبادل المنفعة في هذا المجال، بما في ذلك مع مراعاة دور الغاز باعتباره الوقود الأنظف والأكثر صداقة للبيئة في الفترة الانتقالية إلى الطاقة الخضراء".وأشار الرئيس الروسي إلى أن روسيا وهنغاريا تنفذان أيضًا مشروعًا استراتيجيًا كبيرًا في مجال الطاقة النووية - تقوم شركة "روسآتوم" ببناء وحدتين جديدتين للطاقة في محطة الطاقة النووية "باكش" في هنغاريا، التي ستزيد قدرة محطة الطاقة النووية في هنغاريا بأكثر من الضعف.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن هنغاريا وروسيا وقعتا خطة مشتركة للتعاون في عدد من المجالات، من بينها الطاقة والصناعة والتعاون واستكشاف الفضاء.هذا ووقعت شركة "غازبروم" الروسية مع هنغاريا، في شهر أيلول/ سبتمبر من العام المنصرم، عقداً لتوريد الغاز حتى نهاية عام 2036.ووفقاً لمراسل وكالة "سبوتنيك"، فقد جرت مراسم التوقيع في العاصمة الهنغارية بودابست، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة "غاز بروم إكسبورت"، إيلينا بورميستروفا، ووزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو.

https://arabic.sputniknews.com/20220201/رئيس-وزراء-هنغاريا-يشكر-بوتين-على-المساعدة-في-توفير-اللقاحات-وعقود-إمدادات-الغاز-1057591021.html

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