بوتين عن انضمام أوكرانيا للناتو: دعونا نتخيل ماذا سيحدث لو بدأت عملية عسكرية في القرم

قال بوتين في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان: "تنص وثائق العقيدة الأوكرانية على أنهم سيستعيدون شبه جزيرة القرم، بما في ذلك بالوسائل العسكرية".وأضاف "ليس هذا ما يقولونه علنًا، ولكن المكتوب في الوثائق". وتابع "دعونا نتخيل أن أوكرانيا عضو في حلف الناتو، لديها ما يكفي من الأسلحة، وأنظمة هجومية حديثة كما في بولندا ورومانيا - من سيوقفها؟ وتبدأ عملية في شبه جزيرة القرم، أنا الآن لا أتحدث حتى عن دونباس".وأشار الرئيس الروسي إلى أن شبه جزيرة القرم أرض روسية ذات سيادة، وموضوع مغلق بالنسبة لروسيا.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، زودت أوكرانيا بمنظومات صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، وزوارق دوريات، وبنادق قنص، ومحطات رادار مضادة لبطاريات المدفعية والصواريخ. وقامت بريطانيا بتزويد أوكرانيا بقاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات من طراز "إن.إل.أي.في"، وتركيا - بطائرات مسيرة هجومية من طراز"بيرقدار".كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مؤخراً، تسليم أوكرانيا مساعدات دفاعية بقيمة 200 مليون دولار.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، زودت أوكرانيا بمنظومات صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، وزوارق دوريات، وبنادق قنص، ومحطات رادار مضادة لبطاريات المدفعية والصواريخ.
وقامت بريطانيا بتزويد أوكرانيا بقاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات من طراز "إن.إل.أي.في"، وتركيا - بطائرات مسيرة هجومية من طراز"بيرقدار". كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مؤخراً، تسليم أوكرانيا مساعدات دفاعية بقيمة 200 مليون دولار.