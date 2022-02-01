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مصادر لسبوتنيك: فشل محاولة انقلاب عسكري قادها عقيد متقاعد بالجيش في غينيا بيساو
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بوتين عن انضمام أوكرانيا للناتو: دعونا نتخيل ماذا سيحدث لو بدأت عملية عسكرية في القرم
بوتين عن انضمام أوكرانيا للناتو: دعونا نتخيل ماذا سيحدث لو بدأت عملية عسكرية في القرم
علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على احتمالية انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، داعيا إلى تخيل ماذا يمكن أن يؤدي إليه مثل هذا... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T18:44+0000
2022-02-01T18:47+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
فلاديمير بوتين
أخبار الناتو
أخبار أوكرانيا
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قال بوتين في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان: "تنص وثائق العقيدة الأوكرانية على أنهم سيستعيدون شبه جزيرة القرم، بما في ذلك بالوسائل العسكرية".وأضاف "ليس هذا ما يقولونه علنًا، ولكن المكتوب في الوثائق". وتابع "دعونا نتخيل أن أوكرانيا عضو في حلف الناتو، لديها ما يكفي من الأسلحة، وأنظمة هجومية حديثة كما في بولندا ورومانيا - من سيوقفها؟ وتبدأ عملية في شبه جزيرة القرم، أنا الآن لا أتحدث حتى عن دونباس".وأشار الرئيس الروسي إلى أن شبه جزيرة القرم أرض روسية ذات سيادة، وموضوع مغلق بالنسبة لروسيا.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، زودت أوكرانيا بمنظومات صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، وزوارق دوريات، وبنادق قنص، ومحطات رادار مضادة لبطاريات المدفعية والصواريخ. وقامت بريطانيا بتزويد أوكرانيا بقاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات من طراز "إن.إل.أي.في"، وتركيا - بطائرات مسيرة هجومية من طراز"بيرقدار".كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مؤخراً، تسليم أوكرانيا مساعدات دفاعية بقيمة 200 مليون دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/بوتين-أوكرانيا-أداة-تستخدمها-أمريكا-كي-تجرنا-إلى-نزاع-مسلح-1057609374.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, فلاديمير بوتين, أخبار الناتو, أخبار أوكرانيا

بوتين عن انضمام أوكرانيا للناتو: دعونا نتخيل ماذا سيحدث لو بدأت عملية عسكرية في القرم

18:44 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 18:47 GMT 01.02.2022)
© Sputnik . Sergey Guneyevالقائد الأعلى، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021
القائد الأعلى، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على احتمالية انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، داعيا إلى تخيل ماذا يمكن أن يؤدي إليه مثل هذا السيناريو.
قال بوتين في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان: "تنص وثائق العقيدة الأوكرانية على أنهم سيستعيدون شبه جزيرة القرم، بما في ذلك بالوسائل العسكرية".
وأضاف "ليس هذا ما يقولونه علنًا، ولكن المكتوب في الوثائق".
وتابع "دعونا نتخيل أن أوكرانيا عضو في حلف الناتو، لديها ما يكفي من الأسلحة، وأنظمة هجومية حديثة كما في بولندا ورومانيا - من سيوقفها؟ وتبدأ عملية في شبه جزيرة القرم، أنا الآن لا أتحدث حتى عن دونباس".
وواصل قائلا "هل يجب علينا أن نقاتل حلف الناتو؟ حسنا، هل فكر أحد فيما يمكن أن يؤدي إليه مثل هذا السيناريو"، لا يبدو ذلك.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن شبه جزيرة القرم أرض روسية ذات سيادة، وموضوع مغلق بالنسبة لروسيا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في مؤتمر قمة مجموعة العشرين، روسيا 31 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
بوتين: أوكرانيا أداة تستخدمها أمريكا كي تجرنا إلى نزاع مسلح
17:48 GMT
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، زودت أوكرانيا بمنظومات صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، وزوارق دوريات، وبنادق قنص، ومحطات رادار مضادة لبطاريات المدفعية والصواريخ.
وقامت بريطانيا بتزويد أوكرانيا بقاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات من طراز "إن.إل.أي.في"، وتركيا - بطائرات مسيرة هجومية من طراز"بيرقدار".
كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مؤخراً، تسليم أوكرانيا مساعدات دفاعية بقيمة 200 مليون دولار.
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