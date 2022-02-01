https://arabic.sputniknews.com/20220201/بورصة-وول-ستريت-تغلق-مرتفعة-بعد-جلسة-تداول-متقلبة-1057617404.html

بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بعد جلسة تداول متقلبة

بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بعد جلسة تداول متقلبة

انتهت جلسة متقلبة أخرى بإغلاق المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع اليوم الثلاثاء، وسجل مؤشر قطاع الطاقة مستوى قياسيا مرتفعا، رغم أن التداول عكس... 01.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-01T22:08+0000

2022-02-01T22:08+0000

2022-02-01T22:08+0000

وول ستريت

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104375/46/1043754603_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4e74b79dd83549cb44d4f4066c5fc87c.jpg

وشهدت جلسات التداول القليلة الماضية تقلبات في ظل احتمال حملة نشطة لزيادات في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وسعي المستثمرين إلى ترتيب مراكزهم تبعا لذلك، وهي مهمة ليست سهلة في ظل استمرار تأثيرات الجائحة على الاقتصاد والتوتر الجيوسياسي في أوروبا.وفي جلسة التداول الأخيرة في يناير/ كانون الثاني، سجل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك أكبر يومين من المكاسب منذ أبريل/ نيسان 2020، لكنهما مع هذا سجلا أسوأ أداء شهري منذ مارس/ آذار 2020 .وشهد أول أيام التداول في فبراير شباط تراجع المؤشرين وأيضا المؤشر داو جونز إلى المنطقة السلبية لبعض الوقت قبل أن تتحول المؤشرات الثلاثة للصعود وتغلق على ارتفاع.وبحسب بيانات أولية، أغلق ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 30.27نقطة،أو 0.67 في المئة، إلى 4545.82 نقطة في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 106.12 نقطة، أو 0.75 بالمئة، لينهي الجلسة عند 14346.00 نقطة.وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 261.92 نقطة، أو 0.77 بالمئة، إلى 35393.78 نقطة.

https://arabic.sputniknews.com/20220129/وول-ستريت-تسجل-أفضل-يوم-لها-في-2022-1057403364.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

وول ستريت