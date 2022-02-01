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بوريس جونسون يصل إلى كييف
بوريس جونسون يصل إلى كييف
وصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى كييف، على الرغم من حقيقة أنه كان على اتصال بوزيرة الخارجية ليز تروس، التي أصيبت بفيروس كورونا. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T15:27+0000
2022-02-01T15:27+0000
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وزيرة الخارجية التي كان من المفترض أن ترافق جونسون في الرحلة وصلت إلى ذروة إصابتها بفيروس "كورونا" في الليلة السابقة ودخلت في عزلة ذاتية.وقالت الخدمة الصحفية لرئيس الوزراء البريطاني إن الزيارة ستتم إذا كان لدى جونسون اختبار "بي سي آر" سلبي.ومن المتوقع أن يناقش جونسون مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الوضع على الحدود الأوكرانية مع روسيا.وفي وقت سابق، قال المكتب الصحفي لجونسون إن الزيارة ستكون "عرضًا للدعم" لأوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت المملكة المتحدة عشية الزيارة عن تخصيص 88 مليون جنيه إسترليني لمساعدة كييف في مجال الطاقة.الخطط المنسوبة لروسيا لتصعيد الموقف حول أوكرانيا مرفوضة بشكل قاطع في موسكو وتصرح باستمرار أنها لا تهدد أحدًا، وكل هذه التصريحات تستخدم كذريعة لوضع المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية. كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، لا تخلق روسيا أي ذرائع لحالة الصراع حول أوكرانيا. ووفقًا له، فإن روسيا لا تستبعد أن تكون الهستيريا المحيطة بأوكرانيا، التي يروّج لها الغرب، تهدف إلى تغطية خط كييف في تخريب اتفاقات مينسك بشأن دونباس.وفقًا للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، فإن الهستيريا الإعلامية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا محاطة بسخاء بالأكاذيب والزيف.
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روسيا, العالم

بوريس جونسون يصل إلى كييف

15:27 GMT 01.02.2022
© REUTERS / POOLرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / POOL
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وصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى كييف، على الرغم من حقيقة أنه كان على اتصال بوزيرة الخارجية ليز تروس، التي أصيبت بفيروس كورونا.
وزيرة الخارجية التي كان من المفترض أن ترافق جونسون في الرحلة وصلت إلى ذروة إصابتها بفيروس "كورونا" في الليلة السابقة ودخلت في عزلة ذاتية.
وقالت الخدمة الصحفية لرئيس الوزراء البريطاني إن الزيارة ستتم إذا كان لدى جونسون اختبار "بي سي آر" سلبي.
ومن المتوقع أن يناقش جونسون مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الوضع على الحدود الأوكرانية مع روسيا.
وفي وقت سابق، قال المكتب الصحفي لجونسون إن الزيارة ستكون "عرضًا للدعم" لأوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت المملكة المتحدة عشية الزيارة عن تخصيص 88 مليون جنيه إسترليني لمساعدة كييف في مجال الطاقة.
الخطط المنسوبة لروسيا لتصعيد الموقف حول أوكرانيا مرفوضة بشكل قاطع في موسكو وتصرح باستمرار أنها لا تهدد أحدًا، وكل هذه التصريحات تستخدم كذريعة لوضع المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية. كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، لا تخلق روسيا أي ذرائع لحالة الصراع حول أوكرانيا. ووفقًا له، فإن روسيا لا تستبعد أن تكون الهستيريا المحيطة بأوكرانيا، التي يروّج لها الغرب، تهدف إلى تغطية خط كييف في تخريب اتفاقات مينسك بشأن دونباس.
وفقًا للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، فإن الهستيريا الإعلامية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا محاطة بسخاء بالأكاذيب والزيف.
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