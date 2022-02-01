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تركي آل الشيخ ردا على تصريحات محمد صبحي: بحاجة للكشف عن قواه العقلية
تركي آل الشيخ ردا على تصريحات محمد صبحي: بحاجة للكشف عن قواه العقلية
قال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، إن هناك حاجة للكشف عن قوى الفنان المصري محمد صبحي العقلية. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T10:15+0000
2022-02-01T10:15+0000
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وجاء حديث تركي آل الشيخ عبر منصة تويتر، حيث دار سجال حوار تصريحات الفنان المصري بشأن رفضه عرض مسرحيته في الرياض تحت عنوان الترفيه، رغم عرض رقم قال إنه بالملايين من أجل ذلك. السجال كان قد بدأ بتغريدة للأمير عبد الرحمن بن مساعد حول الفنانين الذين قدموا حفلاتهم في الرياض.فقال تركي آل الشيخ إنه يريد أن يعرف من عرض الملايين على الفنان محمد صبحي، واصفا إياه بالمشخصاتي.قال الفنان المصري محمد صبحي إنه تفاجأ بمن يتهمه بمجاملة المسؤولين في السعودية، مضيفا: "لماذا أجاملهم وأنا الفنان المصري الوحيد الذي رفض 4 ملايين دولار مقابل عرض مسرحيتي (خيبتنا) بموسم الرياض".وتابع صبحي: "رفضت عرض المسرحية تحت شعار ترفيه لأن ما أقدمه من أعمال مسرحية لها رسالة ومضمون، وجانب منه ترفيهي"، مضيفا: "أعربت للمسؤولين عن موسم الرياض عن استعدادي لعرض المسرحية مجانا، ولكن في إطار آخر غير الترفيه".
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أخبار السعودية اليوم, أخبار الفنانين في مصر

تركي آل الشيخ ردا على تصريحات محمد صبحي: بحاجة للكشف عن قواه العقلية

10:15 GMT 01.02.2022
© Photo / Wikipediaالفنان المصري محمد صبحي
الفنان المصري محمد صبحي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Photo / Wikipedia
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قال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، إن هناك حاجة للكشف عن قوى الفنان المصري محمد صبحي العقلية.
وجاء حديث تركي آل الشيخ عبر منصة تويتر، حيث دار سجال حوار تصريحات الفنان المصري بشأن رفضه عرض مسرحيته في الرياض تحت عنوان الترفيه، رغم عرض رقم قال إنه بالملايين من أجل ذلك.
السجال كان قد بدأ بتغريدة للأمير عبد الرحمن بن مساعد حول الفنانين الذين قدموا حفلاتهم في الرياض.
فقال تركي آل الشيخ إنه يريد أن يعرف من عرض الملايين على الفنان محمد صبحي، واصفا إياه بالمشخصاتي.
قال الفنان المصري محمد صبحي إنه تفاجأ بمن يتهمه بمجاملة المسؤولين في السعودية، مضيفا: "لماذا أجاملهم وأنا الفنان المصري الوحيد الذي رفض 4 ملايين دولار مقابل عرض مسرحيتي (خيبتنا) بموسم الرياض".
وتابع صبحي: "رفضت عرض المسرحية تحت شعار ترفيه لأن ما أقدمه من أعمال مسرحية لها رسالة ومضمون، وجانب منه ترفيهي"، مضيفا: "أعربت للمسؤولين عن موسم الرياض عن استعدادي لعرض المسرحية مجانا، ولكن في إطار آخر غير الترفيه".
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