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تعليق الفنان محمد صبحي على وصف "المشخصاتي" من تركي آل الشيخ
تعليق الفنان محمد صبحي على وصف "المشخصاتي" من تركي آل الشيخ
نفى الفنان محمد صبحي توجيه أي إساءة إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدا أنه لا يزال متمسكا برأيه بشأن الطفرة الفنية التي حدثت فيها خلال الفترة الأخيرة. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T14:20+0000
2022-02-01T14:20+0000
مجتمع
منوعات
تركي آل الشيخ
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وأضاف صبحي خلال تصريح خاص لموقع "القاهرة 24" المصري، أنه هوجم بشدة حين صرّح بأنه سعيد بالطفرة الفنية التي شهدتها الرياض خلال عام واحد.وتعليقا على وصف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية له بـ"المشخصاتي"، قال صبحي "أنا لا أحب الرد على مثل هذه التصريحات"، مؤكدا سعادته بعرض مسرحيات مصرية عديدة على مسارح موسم الرياض.وكان آل الشيخ وصف محمد صبحي بالمشخصاتي، تعليقا على قول الفنان المصري إنه رفض عرض مسرحيته في موسم الرياض مقابل 4 ملايين دولار تحت شعار الترفيه.وقال رئيس هيئة الترفيه السعودية "والله أنا أبي (أريد) أعرف إلّي (مَن) عرض الملايين عليه نبي (نريد) نكشف على قواه العقلية"، في تقليل من شأن الفنان المصري.وكان محمد صبحي قال إنه رفض عرض أحد مسرحياته في موسم الرياض تحت شعار "الترفيه" لاعتقاده أن ما يقدمه هو فن له رسالة وهدف وليس ترفيها، قبل أن يعود ليؤكد استعداده لعرض المسرحية مجانا بشرط تغيير شعار "الترفيه" الذي ستُعرض في إطاره.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/تركي-آل-الشيخ-ردا-على-تصريحات-محمد-صبحي-بحاجة-للكشف-عن-قواه-العقلية-1057572027.html
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مجتمع, منوعات, تركي آل الشيخ

تعليق الفنان محمد صبحي على وصف "المشخصاتي" من تركي آل الشيخ

14:20 GMT 01.02.2022
© AFP 2021 / MARWAN NAAMANIالفنان المصري محمد صبحي
الفنان المصري محمد صبحي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© AFP 2021 / MARWAN NAAMANI
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نفى الفنان محمد صبحي توجيه أي إساءة إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدا أنه لا يزال متمسكا برأيه بشأن الطفرة الفنية التي حدثت فيها خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف صبحي خلال تصريح خاص لموقع "القاهرة 24" المصري، أنه هوجم بشدة حين صرّح بأنه سعيد بالطفرة الفنية التي شهدتها الرياض خلال عام واحد.
وتعليقا على وصف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية له بـ"المشخصاتي"، قال صبحي "أنا لا أحب الرد على مثل هذه التصريحات"، مؤكدا سعادته بعرض مسرحيات مصرية عديدة على مسارح موسم الرياض.
الفنان المصري محمد صبحي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
تركي آل الشيخ ردا على تصريحات محمد صبحي: بحاجة للكشف عن قواه العقلية
10:15 GMT
وكان آل الشيخ وصف محمد صبحي بالمشخصاتي، تعليقا على قول الفنان المصري إنه رفض عرض مسرحيته في موسم الرياض مقابل 4 ملايين دولار تحت شعار الترفيه.
وقال رئيس هيئة الترفيه السعودية "والله أنا أبي (أريد) أعرف إلّي (مَن) عرض الملايين عليه نبي (نريد) نكشف على قواه العقلية"، في تقليل من شأن الفنان المصري.
وكان محمد صبحي قال إنه رفض عرض أحد مسرحياته في موسم الرياض تحت شعار "الترفيه" لاعتقاده أن ما يقدمه هو فن له رسالة وهدف وليس ترفيها، قبل أن يعود ليؤكد استعداده لعرض المسرحية مجانا بشرط تغيير شعار "الترفيه" الذي ستُعرض في إطاره.
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