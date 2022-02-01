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"تم فرض المقاومة علينا"... لبنان يدعو الدول العربية للوقوف معه في مسألة سلاح "حزب الله"
"تم فرض المقاومة علينا"... لبنان يدعو الدول العربية للوقوف معه في مسألة سلاح "حزب الله"
تحدث وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، عن سلاح "حزب الله"، مؤكدا أن هذه المسألة "تحتاج إلى التعاطي بروية وحكمة". 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T09:16+0000
2022-02-01T09:16+0000
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
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وقال عبد الله بو حبيب، في تصريحات مع صحيفة القبس الكويتية، إن "مسألة سلاح "حزب الله" تحتاج إلى التعاطي بروية وحكمة"، متمنيا من الدول العربية الوقوف إلى جانب بلاده في هذا الشأن.وأضاف بو حبيب: "الشعب اللبناني يريد جيشا واحدا، وهناك احتلال (إسرائيلي) فرض علينا المقاومة، ولبنان عادة ما يلتزم القرارات الدولية، وينفذ التزاماته الدولية، لكن لا بد من التعاطي مع المسألة بروية وحكمة، فبعض الالتزامات والقرارات تحتاج إلى حوار وتفاهم داخلي من جهة، وخارجي من جهة أخرى".وأعرب عن أمله في "وقوف الأشقاء العرب إلى جانب لبنان في التعامل مع هذه المسألة"، مشيرا إلى أن "كثيرا ما تأخذ القرارات الدولية وقتها قبل أن يصار إلى تنفيذها، فقرار مجلس الأمن 425 مثلا لم يطبق إلا بعد أكثر من عقدين من الزمن ومن دون إجراءات، والقرار 242 لم يطبق حتى الآن".وكانت وزارة الخارجية اللبنانية أعلنت، أخيرا، أن "الوزير عبد الله بوحبيب قام بزيارة إلى الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري للجامعة العربية".وبحسب الوزارة، شدد وزير خارجية الكويت على حرص بلاده على استقرار لبنان ورفاهية شعبه واستمرار المسعى الكويتي لترتيب العلاقات مع الأشقاء في الخليج استكمالا لما ورد في الرد اللبناني.وكان وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، أعلن الأحد الماضي، تلقي الرد من لبنان على الورقة الخليجية.وقال أحمد ناصر الصباح، في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في ختام الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في الكويت: "تلقينا رد لبنان على المقترحات الخليجية، ونحن قدمنا إطار إجراءات لبناء الثقة بين دول الخليج ولبنان".واعتبر أن "الأمر متروك لدراسة هذا الرد من قبل الجهات المعنية لمعرفة ما هي الخطوة القادمة مع لبنان"، موجهًا الشكر إلى "الأشقاء في لبنان على التعاون مع الرسالة الخليجية".ونقلت القناة عن مصادر لم تسمها، أن بوحبيب نقل رسالة من الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلى أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، وسلمها إلى وزير الخارجية الكويتي، مع ورقة الرد اللبناني على المقترحات الخليجية، مؤكدة أن "أجواء الاجتماع مع وزير خارجية الكويت كانت ممتازة".وكانت مصادر مطلعة في لبنان قد كشفت مضمون مسودة رسالة حكومية خاصة بالرد على الشروط الخليجية لتحسين العلاقات مع دول الخليج ومن أبرزها تقييد "حزب الله" "المدعوم من إيران".وحسب "رويترز"، تفيد مسودة رسالة الحكومة اللبنانية بأن بيروت لن تتطرق لهذه المسألة لكنها ستعبر عن احترامها لكافة قرارات الشرعية الدولية بما يضمن السلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان.لكن المسودة لم تتضمن إشارة لقرارات محددة للأمم المتحدة ولا لخطوات لتنفيذها.كما تتعهد الحكومة اللبنانية "بتعزيز الإجراءات بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة لمنع تهريب الممنوعات وبشكل خاص المخدرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي".وتفاقم التوتر في علاقات لبنان مع دول الخليج العربية لأقصى حد، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما طردت السعودية وعدة دول خليجية سفراء لبنان في رد فعل على تصريحات وزير لبناني سابق انتقد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
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أخبار لبنان, أخبار حزب الله

"تم فرض المقاومة علينا"... لبنان يدعو الدول العربية للوقوف معه في مسألة سلاح "حزب الله"

09:16 GMT 01.02.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albaiوزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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تحدث وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، عن سلاح "حزب الله"، مؤكدا أن هذه المسألة "تحتاج إلى التعاطي بروية وحكمة".
وقال عبد الله بو حبيب، في تصريحات مع صحيفة القبس الكويتية، إن "مسألة سلاح "حزب الله" تحتاج إلى التعاطي بروية وحكمة"، متمنيا من الدول العربية الوقوف إلى جانب بلاده في هذا الشأن.
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وأضاف بو حبيب: "الشعب اللبناني يريد جيشا واحدا، وهناك احتلال (إسرائيلي) فرض علينا المقاومة، ولبنان عادة ما يلتزم القرارات الدولية، وينفذ التزاماته الدولية، لكن لا بد من التعاطي مع المسألة بروية وحكمة، فبعض الالتزامات والقرارات تحتاج إلى حوار وتفاهم داخلي من جهة، وخارجي من جهة أخرى".
وأعرب عن أمله في "وقوف الأشقاء العرب إلى جانب لبنان في التعامل مع هذه المسألة"، مشيرا إلى أن "كثيرا ما تأخذ القرارات الدولية وقتها قبل أن يصار إلى تنفيذها، فقرار مجلس الأمن 425 مثلا لم يطبق إلا بعد أكثر من عقدين من الزمن ومن دون إجراءات، والقرار 242 لم يطبق حتى الآن".
وتابع: "العديد من القرارات فشل تطبيقها، وهذا القرار لم نبدأ بعد بمعالجته مع الأشقاء، ولنبدأ بمعالجته"، مؤكدا أن بلاده تعول على المساعي الكويتية لإنهاء الخلاف العربي مع لبنان وإعادة المياه إلى مجاريها.
وكانت وزارة الخارجية اللبنانية أعلنت، أخيرا، أن "الوزير عبد الله بوحبيب قام بزيارة إلى الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري للجامعة العربية".
وبحسب الوزارة، شدد وزير خارجية الكويت على حرص بلاده على استقرار لبنان ورفاهية شعبه واستمرار المسعى الكويتي لترتيب العلاقات مع الأشقاء في الخليج استكمالا لما ورد في الرد اللبناني.
وكان وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، أعلن الأحد الماضي، تلقي الرد من لبنان على الورقة الخليجية.
وقال أحمد ناصر الصباح، في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في ختام الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في الكويت: "تلقينا رد لبنان على المقترحات الخليجية، ونحن قدمنا إطار إجراءات لبناء الثقة بين دول الخليج ولبنان".
واعتبر أن "الأمر متروك لدراسة هذا الرد من قبل الجهات المعنية لمعرفة ما هي الخطوة القادمة مع لبنان"، موجهًا الشكر إلى "الأشقاء في لبنان على التعاون مع الرسالة الخليجية".
وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية، السبت الماضي، بأن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، سلم نظيره الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، ورقة تتضمن رد بلاده على مبادرة "إعادة بناء الثقة" مع الدول الخليجية.
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ونقلت القناة عن مصادر لم تسمها، أن بوحبيب نقل رسالة من الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلى أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، وسلمها إلى وزير الخارجية الكويتي، مع ورقة الرد اللبناني على المقترحات الخليجية، مؤكدة أن "أجواء الاجتماع مع وزير خارجية الكويت كانت ممتازة".
وكانت مصادر مطلعة في لبنان قد كشفت مضمون مسودة رسالة حكومية خاصة بالرد على الشروط الخليجية لتحسين العلاقات مع دول الخليج ومن أبرزها تقييد "حزب الله" "المدعوم من إيران".
وحسب "رويترز"، تفيد مسودة رسالة الحكومة اللبنانية بأن بيروت لن تتطرق لهذه المسألة لكنها ستعبر عن احترامها لكافة قرارات الشرعية الدولية بما يضمن السلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان.
لكن المسودة لم تتضمن إشارة لقرارات محددة للأمم المتحدة ولا لخطوات لتنفيذها.
وجاء في مسودة الرسالة أيضا أن الحكومة اللبنانية ستعلن التزامها "قولا وفعلا بسياسة النأي بالنفس" عن الصراعات الإقليمية وهي سياسة تتبعها الحكومات اللبنانية حتى مع قيام حزب الله بنشر مقاتلين في سوريا.
كما تتعهد الحكومة اللبنانية "بتعزيز الإجراءات بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة لمنع تهريب الممنوعات وبشكل خاص المخدرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي".
وتفاقم التوتر في علاقات لبنان مع دول الخليج العربية لأقصى حد، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما طردت السعودية وعدة دول خليجية سفراء لبنان في رد فعل على تصريحات وزير لبناني سابق انتقد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
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