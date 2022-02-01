تونس تعلن رسميا ارتفاع أسعار الوقود... برميل البترول وصل إلى 90 دولارا

وحسب موقع إذاعة نسمة التونسية، فقد أعلنت وزارتا الصناعة والتجارة في بيان لهما، رفع أسعار المواد البترولية، ضمن الموازنة الجديدة.ورفعت الحكومة أسعار البنزين الخالي من الرصاص 60 مليم للتر، والغاز دون كبريت 55 مليما للتر، والغاز العادي 50 مليما للتر. وأكد البيان أن الارتفاع لا يشمل الغاز المسال المنزلي وبترول الإنارة. واعتبر البيان أن الارتفاع العالمي في أسعار النفط بلغ مستويات قياسية حين وصل برميل البترول إلى 90 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن كل دولار زيادة فى البرميل يؤدي إلى 140 مليون دينار في السنة.
ارتفعت أسعار المواد البترولية في تونس، أمس الاثنين، وذلك ضمن موازنة الدولة الجديدة.
وحسب موقع إذاعة نسمة التونسية، فقد أعلنت وزارتا الصناعة والتجارة في بيان لهما، رفع أسعار المواد البترولية، ضمن الموازنة الجديدة.
ورفعت الحكومة أسعار البنزين الخالي من الرصاص 60 مليم للتر، والغاز دون كبريت 55 مليما للتر، والغاز العادي 50 مليما للتر.
وأكد البيان أن الارتفاع لا يشمل الغاز المسال المنزلي وبترول الإنارة. واعتبر البيان أن الارتفاع العالمي في أسعار النفط بلغ مستويات قياسية حين وصل برميل البترول إلى 90 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن كل دولار زيادة فى البرميل يؤدي إلى 140 مليون دينار في السنة.