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تونس تعلن رسميا ارتفاع أسعار الوقود... برميل البترول وصل إلى 90 دولارا
تونس تعلن رسميا ارتفاع أسعار الوقود... برميل البترول وصل إلى 90 دولارا
ارتفعت أسعار المواد البترولية في تونس، أمس الاثنين، وذلك ضمن موازنة الدولة الجديدة. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T06:43+0000
2022-02-01T06:43+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب موقع إذاعة نسمة التونسية، فقد أعلنت وزارتا الصناعة والتجارة في بيان لهما، رفع أسعار المواد البترولية، ضمن الموازنة الجديدة.ورفعت الحكومة أسعار البنزين الخالي من الرصاص 60 مليم للتر، والغاز دون كبريت 55 مليما للتر، والغاز العادي 50 مليما للتر. وأكد البيان أن الارتفاع لا يشمل الغاز المسال المنزلي وبترول الإنارة. واعتبر البيان أن الارتفاع العالمي في أسعار النفط بلغ مستويات قياسية حين وصل برميل البترول إلى 90 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن كل دولار زيادة فى البرميل يؤدي إلى 140 مليون دينار في السنة.
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أخبار تونس اليوم

تونس تعلن رسميا ارتفاع أسعار الوقود... برميل البترول وصل إلى 90 دولارا

06:43 GMT 01.02.2022
© Sputnik . Mariam Kedeiraالوضع في تونس، تونس 26 يوليو 2021
الوضع في تونس، تونس 26 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Sputnik . Mariam Kedeira
تابعنا عبر
ارتفعت أسعار المواد البترولية في تونس، أمس الاثنين، وذلك ضمن موازنة الدولة الجديدة.
وحسب موقع إذاعة نسمة التونسية، فقد أعلنت وزارتا الصناعة والتجارة في بيان لهما، رفع أسعار المواد البترولية، ضمن الموازنة الجديدة.
ورفعت الحكومة أسعار البنزين الخالي من الرصاص 60 مليم للتر، والغاز دون كبريت 55 مليما للتر، والغاز العادي 50 مليما للتر.
وأكد البيان أن الارتفاع لا يشمل الغاز المسال المنزلي وبترول الإنارة. واعتبر البيان أن الارتفاع العالمي في أسعار النفط بلغ مستويات قياسية حين وصل برميل البترول إلى 90 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن كل دولار زيادة فى البرميل يؤدي إلى 140 مليون دينار في السنة.
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