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حركة "فتح" ترحب بتقرير "العفو الدولية" وتطالب بحمل إسرائيل على وقف ممارساتها ضد الفلسطينيين
حركة "فتح" ترحب بتقرير "العفو الدولية" وتطالب بحمل إسرائيل على وقف ممارساتها ضد الفلسطينيين
رحبت حركة "فتح" الفلسطينية بتقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي" الذي أكد ممارسة إسرائيل نظام "الفصل العنصري" (الأبارتهايد). 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T15:08+0000
2022-02-01T15:08+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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رام الله - سبوتنيك. وشددت الحركة على أنه يعكس جزءا مهما من حقيقة إسرائيل وممارساتها العنصرية وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وبحق الإنسانية جمعاء.وقال الناطق باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي، في بيان وصل وكالة "سبوتنيك"، "نعم نتفق تماما مع هذا التقرير في وصف إسرائيل بدولة الفصل العنصري ونظام الأبارتهايد وأن ما تقوم به ضد الشعب الفلسطيني من جرائم ضد الإنسانية يتطلب خطوات حقيقية من كافة الأطراف الدولية ذات الصلة لوقف هذه الممارسات العنصرية والمنبوذة دوليا."وأضاف القواسمي أن "هذا التقرير هو شهادة إضافية لمن يشكك بممارسات إسرائيل أو يدعي أنها تدافع عن نفسها أو أنها دولة ديمقراطية، فإسرائيل ووفقا لهذا التقرير وغيره من التقارير الحقوقية الدولية تعبر عن أبشع أنظمة الأبارتهايد والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني".يذكر أن الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية "أمنستي"، أنييس كالامار دعت المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.وقالت كالامار، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء بمدينة القدس لإطلاق تقرير المنظمة بعنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، "هذا نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية. إن إسرائيل تستخدم نظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان".ودعت إلى وضع حد للممارسات الوحشية المتمثلة بهدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري مشددة على ضرورة ألا تقتصر الردود الدولية على الإدانات العقيمة مشيرة إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة اعتبرت الفلسطينيين تهديدا ديموغرافيا وتسعى لتهويد مناطق من ضمنها القدس.وطالبت المنظمة إسرائيل بتغيير سياساتها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني مشيرة إلى أن استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى الفقر والتهميش.
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

حركة "فتح" ترحب بتقرير "العفو الدولية" وتطالب بحمل إسرائيل على وقف ممارساتها ضد الفلسطينيين

15:08 GMT 01.02.2022
© AFP 2021 / MOHAMMED ABEDمن فعاليات استقبال وفد من المسؤولين من حركة "فتح" ورئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله إلى مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
من فعاليات استقبال وفد من المسؤولين من حركة فتح ورئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله إلى مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© AFP 2021 / MOHAMMED ABED
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رحبت حركة "فتح" الفلسطينية بتقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي" الذي أكد ممارسة إسرائيل نظام "الفصل العنصري" (الأبارتهايد).
رام الله - سبوتنيك. وشددت الحركة على أنه يعكس جزءا مهما من حقيقة إسرائيل وممارساتها العنصرية وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وبحق الإنسانية جمعاء.
وقال الناطق باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي، في بيان وصل وكالة "سبوتنيك"، "نعم نتفق تماما مع هذا التقرير في وصف إسرائيل بدولة الفصل العنصري ونظام الأبارتهايد وأن ما تقوم به ضد الشعب الفلسطيني من جرائم ضد الإنسانية يتطلب خطوات حقيقية من كافة الأطراف الدولية ذات الصلة لوقف هذه الممارسات العنصرية والمنبوذة دوليا."
وأضاف القواسمي أن "هذا التقرير هو شهادة إضافية لمن يشكك بممارسات إسرائيل أو يدعي أنها تدافع عن نفسها أو أنها دولة ديمقراطية، فإسرائيل ووفقا لهذا التقرير وغيره من التقارير الحقوقية الدولية تعبر عن أبشع أنظمة الأبارتهايد والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني".
يذكر أن الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية "أمنستي"، أنييس كالامار دعت المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وقالت كالامار، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء بمدينة القدس لإطلاق تقرير المنظمة بعنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، "هذا نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية. إن إسرائيل تستخدم نظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان".
ودعت إلى وضع حد للممارسات الوحشية المتمثلة بهدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري مشددة على ضرورة ألا تقتصر الردود الدولية على الإدانات العقيمة مشيرة إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة اعتبرت الفلسطينيين تهديدا ديموغرافيا وتسعى لتهويد مناطق من ضمنها القدس.
وطالبت المنظمة إسرائيل بتغيير سياساتها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني مشيرة إلى أن استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى الفقر والتهميش.
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