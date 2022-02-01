حكم مباراة تونس المثيرة للجدل يخرج عن صمته: لولا قراري لكنت في عداد الأموات

وقال سيكازوي، في حديث لوسائل إعلام زامبية نقلتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إنه نقل إلى المستشفى جرّاء معاناته من ضربة شمس، مشيرا إلى أنه كان "قريبا من الموت".وأضاف: "لو لم أتصرف بالطريقة نفسها التي قمت بها في المباراة لكنت في عداد الأموات"، متابعا: "كنت محظوظا لأنني لم أدخل في غيبوبة. كان من الممكن أن تكون النهاية مختلفة تماما. أخبرني الأطباء أن جسدي لم يبرد. زمن قصير كان يفصلني عن الموت".وتابع قائلا: "ألهمني الله أن أنهي المباراة. لقد أنقذني، واتخذت القرار. فجأة لم أعد أسمع شيئا سوى صوت أخبرني أنهي المباراة. لقد أنقذني ذلك القرار من الموت".يشار إلى أن الحكم الزامبي قد أنهى المباراة في الدقيقة 89:45 ثانية، رافضا العودة إلى استمرار اللعب من جديد من أجل استئناف وقت المواجهة، في وقت طالب مسؤولو "الكاف" بإعادة لاعبي كلا الفريقين للملعب لاستئناف الزمن المتبقي من وقت المباراة، وسط غياب الحكم نفسه، ووجود الحكم الرابع في أرض الملعب لقيادة اللقاء.وعاد لاعبو المنتخب المالي إلى الملعب، بعد 30 دقيقة، من وقت المباراة الأصلي ووسط محاولات العودة للعب، لكن وقتها رفض الفريق التونسي الموافقة على الطلب، ليطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المواجهة بفوز مالي.ويذكر أن مباراة المنتخبين التونسي والمالي، التي جمعت الفريقين على ملعب لمبي ستاديوم، ضمن منافسات المجموعة الـ 6 في بطولة الأمم الأفريقية، قد انتهت بفوز خاطف للمنتخب المالي.
وأضاف: "لو لم أتصرف بالطريقة نفسها التي قمت بها في المباراة لكنت في عداد الأموات"، متابعا: "كنت محظوظا لأنني لم أدخل في غيبوبة. كان من الممكن أن تكون النهاية مختلفة تماما. أخبرني الأطباء أن جسدي لم يبرد. زمن قصير كان يفصلني عن الموت".
وتابع قائلا: "ألهمني الله أن أنهي المباراة. لقد أنقذني، واتخذت القرار. فجأة لم أعد أسمع شيئا سوى صوت أخبرني أنهي المباراة. لقد أنقذني ذلك القرار من الموت".
يشار إلى أن الحكم الزامبي قد أنهى المباراة في الدقيقة 89:45 ثانية، رافضا العودة إلى استمرار اللعب من جديد من أجل استئناف وقت المواجهة، في وقت طالب مسؤولو "الكاف" بإعادة لاعبي كلا الفريقين للملعب لاستئناف الزمن المتبقي من وقت المباراة، وسط غياب الحكم نفسه، ووجود الحكم الرابع في أرض الملعب لقيادة اللقاء.