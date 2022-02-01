تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/حكم-مباراة-تونس-المثيرة-للجدل-يخرج-عن-صمته-لولا-قراري-لكنت-في-عداد-الأموات-1057562804.html
حكم مباراة تونس المثيرة للجدل يخرج عن صمته: لولا قراري لكنت في عداد الأموات
حكم مباراة تونس المثيرة للجدل يخرج عن صمته: لولا قراري لكنت في عداد الأموات
خرج الحكم الزامبي جاني سيكازوي، الذي أثار الجدل في كأس الأمم الأفريقية، عن صمته، كاشفًا سبب قراراته الغريبة في مباراة تونس ومالي في الجولة الأولى من البطولة... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T07:38+0000
2022-02-01T07:38+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1057562052_0:0:1482:835_1920x0_80_0_0_24ad900a0be19ec92fe47648ca3e35fc.jpg
وقال سيكازوي، في حديث لوسائل إعلام زامبية نقلتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إنه نقل إلى المستشفى جرّاء معاناته من ضربة شمس، مشيرا إلى أنه كان "قريبا من الموت".وأضاف: "لو لم أتصرف بالطريقة نفسها التي قمت بها في المباراة لكنت في عداد الأموات"، متابعا: "كنت محظوظا لأنني لم أدخل في غيبوبة. كان من الممكن أن تكون النهاية مختلفة تماما. أخبرني الأطباء أن جسدي لم يبرد. زمن قصير كان يفصلني عن الموت".وتابع قائلا: "ألهمني الله أن أنهي المباراة. لقد أنقذني، واتخذت القرار. فجأة لم أعد أسمع شيئا سوى صوت أخبرني أنهي المباراة. لقد أنقذني ذلك القرار من الموت".يشار إلى أن الحكم الزامبي قد أنهى المباراة في الدقيقة 89:45 ثانية، رافضا العودة إلى استمرار اللعب من جديد من أجل استئناف وقت المواجهة، في وقت طالب مسؤولو "الكاف" بإعادة لاعبي كلا الفريقين للملعب لاستئناف الزمن المتبقي من وقت المباراة، وسط غياب الحكم نفسه، ووجود الحكم الرابع في أرض الملعب لقيادة اللقاء.وعاد لاعبو المنتخب المالي إلى الملعب، بعد 30 دقيقة، من وقت المباراة الأصلي ووسط محاولات العودة للعب، لكن وقتها رفض الفريق التونسي الموافقة على الطلب، ليطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المواجهة بفوز مالي.ويذكر أن مباراة المنتخبين التونسي والمالي، التي جمعت الفريقين على ملعب لمبي ستاديوم، ضمن منافسات المجموعة الـ 6 في بطولة الأمم الأفريقية، قد انتهت بفوز خاطف للمنتخب المالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/صحيفة-تكشف-عن-منتخبين-عربيين-هددا-الكاف-بالانسحاب-من-كأس-أمم-أفريقيا-في-الكاميرون-1056273830.html
https://arabic.sputniknews.com/20220113/ضربة-شمس-الكشف-عن-سبب-انتهاء-لقاء-تونس-ومالي-قبل--الوقت-الأصلي-مرتين-1055985675.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1057562052_61:0:1421:1020_1920x0_80_0_0_728713ecb1a2f98d1e18cf4c34a71145.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم

حكم مباراة تونس المثيرة للجدل يخرج عن صمته: لولا قراري لكنت في عداد الأموات

07:38 GMT 01.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYالحكم الزامبي جاني سيكازوي، مع مدرب منتخب تونس منذر الكبير أثناء مباراة تونس ومالي بالجولة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها الكاميرون
الحكم الزامبي جاني سيكازوي، مع مدرب منتخب تونس منذر الكبير أثناء مباراة تونس ومالي بالجولة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها الكاميرون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
تابعنا عبر
خرج الحكم الزامبي جاني سيكازوي، الذي أثار الجدل في كأس الأمم الأفريقية، عن صمته، كاشفًا سبب قراراته الغريبة في مباراة تونس ومالي في الجولة الأولى من البطولة التي تستضيفها الكاميرون.
وقال سيكازوي، في حديث لوسائل إعلام زامبية نقلتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إنه نقل إلى المستشفى جرّاء معاناته من ضربة شمس، مشيرا إلى أنه كان "قريبا من الموت".
كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
صحيفة تكشف عن منتخبين عربيين هددا "الكاف" بالانسحاب من كأس أمم أفريقيا في الكاميرون
16 يناير, 14:18 GMT
وأضاف: "لو لم أتصرف بالطريقة نفسها التي قمت بها في المباراة لكنت في عداد الأموات"، متابعا: "كنت محظوظا لأنني لم أدخل في غيبوبة. كان من الممكن أن تكون النهاية مختلفة تماما. أخبرني الأطباء أن جسدي لم يبرد. زمن قصير كان يفصلني عن الموت".
وتابع قائلا: "ألهمني الله أن أنهي المباراة. لقد أنقذني، واتخذت القرار. فجأة لم أعد أسمع شيئا سوى صوت أخبرني أنهي المباراة. لقد أنقذني ذلك القرار من الموت".
يشار إلى أن الحكم الزامبي قد أنهى المباراة في الدقيقة 89:45 ثانية، رافضا العودة إلى استمرار اللعب من جديد من أجل استئناف وقت المواجهة، في وقت طالب مسؤولو "الكاف" بإعادة لاعبي كلا الفريقين للملعب لاستئناف الزمن المتبقي من وقت المباراة، وسط غياب الحكم نفسه، ووجود الحكم الرابع في أرض الملعب لقيادة اللقاء.
منتخب تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
"ضربة شمس"... الكشف عن سبب انتهاء لقاء تونس ومالي قبل الوقت الأصلي مرتين
13 يناير, 10:42 GMT
وعاد لاعبو المنتخب المالي إلى الملعب، بعد 30 دقيقة، من وقت المباراة الأصلي ووسط محاولات العودة للعب، لكن وقتها رفض الفريق التونسي الموافقة على الطلب، ليطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المواجهة بفوز مالي.
ويذكر أن مباراة المنتخبين التونسي والمالي، التي جمعت الفريقين على ملعب لمبي ستاديوم، ضمن منافسات المجموعة الـ 6 في بطولة الأمم الأفريقية، قد انتهت بفوز خاطف للمنتخب المالي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية