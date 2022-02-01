حماس: نقف خلف الجزائر لتوحيد الفلسطينيين ومواجهة التطبيع

ونشر رئيس الدائرة السياسية سامي أبو زهري، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"جاء فيها: "نثمن التصريحات التي وردت على لسان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة حول المصالحة الفلسطينية"، مضيفا: "نؤكد دعمنا للدور الجزائري ووقوفنا خلف الجزائر بشأن تجاوز الخلاف الفلسطيني ومواجهة التطبيع مع الاحتلال في المنطقة".وصرح وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الاثنين، إن "مشوار المصالحة الفلسطينية انطلق"، مضيفا أننا "متفائلون بشأن المصالحة الفلسطينية رغم أننا في بداية المشوار".وأعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أمس الاثنين، انطلاق مشوار المصالحة الفلسطينية.وخلال مؤتمر صحفي في الكويت، عبّر الوزير الجزائري عن تفاؤله بشأن المصالحة الفلسطينية، على الرغم من كونها في بداية المشوار، بحسب صحيفة "النهار".وأشار وزير الخارجية الجزائري إلى أن بلاده أعلنت، الشهر الماضي، أنها سوف تستضيف محادثات فلسطينية لتحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.وأوضح الوزير لعمامرة أن جهود بلاده تهدف لجعل الجانب الفلسطيني المشارك في القمة العربية المقبلة التي تستضيفها الجزائر يتحدث بصوت يعبر عن جميع الفصائل.وفي 22 ديسمبر/كانون الأول 2021، أكد أبو زهري، في كلمة له في منتدى جريدة الحوار، قائلا: "الرئيس عبد المجيد تبون أحسن اختيار توقيت الإعلان عن مبادرة اجتماع الفصائل الفلسطينية".وأكد القيادي في حركة حماس الفلسطينية أن وجود الجزائر في مقدمة الصف وتحولها لدولة مواجهة يستدعي تنسيق الجهود بينها وبين الفلسطينيين.وقال: "الجزائر أعلنت أنها ستقود المرحلة لاحتضان القضية وتحشيد الجهود في المنطقة لاستعادة مكانة القضية الفلسطينية قبيل انعقاد القمة العربية في الجزائر"، مشيرا إلى أن "الجزائر لم تكتف بالشعارات بل ترجمت أقوالها لأفعال لقطع الطريق أمام الاحتلال لعضوية الاتحاد الأفريقي".وأضاف أبو زهري: "نعتز بالدور الجزائري وسعداء ونقول للرئيس تبون امضي على بركة الله إخوانك معك وإلى جانبك في مواجهة التحديات".
ثمنت حركة "حماس" الفلسطينية تصريحات وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة حول السعي لتجسيد المصالحة الفلسطينية، مؤكدة وقوفها خلف المساعي الجزائرية.
ونشر رئيس الدائرة السياسية سامي أبو زهري، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"جاء فيها: "نثمن التصريحات التي وردت على لسان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة حول المصالحة الفلسطينية"، مضيفا: "نؤكد دعمنا للدور الجزائري ووقوفنا خلف الجزائر بشأن تجاوز الخلاف الفلسطيني ومواجهة التطبيع مع الاحتلال في المنطقة".
وصرح وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الاثنين، إن "مشوار المصالحة الفلسطينية انطلق"، مضيفا أننا "متفائلون بشأن المصالحة الفلسطينية رغم أننا في بداية المشوار".
وتابع لعمامرة، في ندوة صحفية، مع نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، الاثنين، في الكويت، "جهودنا تهدف لجعل الجانب الفلسطيني المشارك في القمّة يتحدث بصوت يعبر عن جميع الفصائل".
وأعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أمس الاثنين، انطلاق مشوار المصالحة الفلسطينية.
وخلال مؤتمر صحفي في الكويت، عبّر الوزير الجزائري عن تفاؤله بشأن المصالحة الفلسطينية، على الرغم من كونها في بداية المشوار، بحسب صحيفة "النهار".
وأشار وزير الخارجية الجزائري إلى أن بلاده أعلنت، الشهر الماضي، أنها سوف تستضيف محادثات فلسطينية لتحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
نثمن التصريحات التي وردت على لسان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة حول المصالحة الفلسطينية، ونؤكد دعمنا للدور الجزائري ووقوفنا خلف الجزائر بشأن تجاوز الخلاف الفلسطيني ومواجهة التطبيع مع الاحتلال في المنطقة. #فلسطين#حماس#المصالحة_الفلسطينية#الجزائر
وأوضح الوزير لعمامرة أن جهود بلاده تهدف لجعل الجانب الفلسطيني المشارك في القمة العربية المقبلة التي تستضيفها الجزائر يتحدث بصوت يعبر عن جميع الفصائل.
وفي 22 ديسمبر/كانون الأول 2021، أكد أبو زهري، في كلمة له في منتدى جريدة الحوار، قائلا: "الرئيس عبد المجيد تبون أحسن اختيار توقيت الإعلان عن مبادرة اجتماع الفصائل الفلسطينية".
وأضاف، قائلا: "الجزائر قامت بخطوات كبيرة لاستعادة دورها خاصة مع الهرولة الكبيرة نحو التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وفي ظل الاتفاقيات الأمنية والعسكرية التي تعقد مع العدو".
وأكد القيادي في حركة حماس الفلسطينية أن وجود الجزائر في مقدمة الصف وتحولها لدولة مواجهة يستدعي تنسيق الجهود بينها وبين الفلسطينيين.
وقال: "الجزائر أعلنت أنها ستقود المرحلة لاحتضان القضية وتحشيد الجهود في المنطقة لاستعادة مكانة القضية الفلسطينية قبيل انعقاد القمة العربية في الجزائر"، مشيرا إلى أن "الجزائر لم تكتف بالشعارات بل ترجمت أقوالها لأفعال لقطع الطريق أمام الاحتلال لعضوية الاتحاد الأفريقي".
وأضاف أبو زهري: "نعتز بالدور الجزائري وسعداء ونقول للرئيس تبون امضي على بركة الله إخوانك معك وإلى جانبك في مواجهة التحديات".