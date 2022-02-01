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خبير: الأسلحة النووية الروسية تضمن السلام بين روسيا والولايات المتحدة
خبير: الأسلحة النووية الروسية تضمن السلام بين روسيا والولايات المتحدة
قال الخبير العسكري إيغور كوروتشينكو إن ضامن السلام بين روسيا والولايات المتحدة هو الأسلحة النووية في خدمة القوات المسلحة الروسية، وإلا لكانت واشنطن قد هاجمت... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T12:40+0000
2022-02-01T12:44+0000
روسيا
العالم
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وقال إن روسيا ستواصل ضمان السلام بفضل مواردها في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية. في الوقت نفسه، تتبع الولايات المتحدة مسار الهيمنة العسكرية على الساحة الدولية. للجانب الأمريكي مصالح وطنية يحاول تحقيقها على حساب دول أخرى، حسب موقع "نيوز".قال كوروتشينكو: "يضمن وجود أسلحة نووية روسية السلام بين روسيا والولايات المتحدة. لولا ذلك، أعتقد أنه كان يمكن توجيه ضربة لنا، فقد كان لدى الولايات المتحدة مثل هذه الخطط في الخمسينيات من القرن الماضي".وجرت محادثات روسية أمريكية بشأن الأمن في أوروبا في بداية هذا العام. وطالبت موسكو الناتو بوقف التوسع نحو الشرق ورفض ضم دول ما بعد الاتحاد السوفييتي، بما في ذلك أوكرانيا، إلى الكتلة العسكرية السياسية.
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روسيا, العالم

خبير: الأسلحة النووية الروسية تضمن السلام بين روسيا والولايات المتحدة

12:40 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 12:44 GMT 01.02.2022)
© Sputnikسلاح نووي
سلاح نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
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قال الخبير العسكري إيغور كوروتشينكو إن ضامن السلام بين روسيا والولايات المتحدة هو الأسلحة النووية في خدمة القوات المسلحة الروسية، وإلا لكانت واشنطن قد هاجمت موسكو منذ فترة طويلة.
وقال إن روسيا ستواصل ضمان السلام بفضل مواردها في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية. في الوقت نفسه، تتبع الولايات المتحدة مسار الهيمنة العسكرية على الساحة الدولية. للجانب الأمريكي مصالح وطنية يحاول تحقيقها على حساب دول أخرى، حسب موقع "نيوز".
قال كوروتشينكو: "يضمن وجود أسلحة نووية روسية السلام بين روسيا والولايات المتحدة. لولا ذلك، أعتقد أنه كان يمكن توجيه ضربة لنا، فقد كان لدى الولايات المتحدة مثل هذه الخطط في الخمسينيات من القرن الماضي".
وجرت محادثات روسية أمريكية بشأن الأمن في أوروبا في بداية هذا العام. وطالبت موسكو الناتو بوقف التوسع نحو الشرق ورفض ضم دول ما بعد الاتحاد السوفييتي، بما في ذلك أوكرانيا، إلى الكتلة العسكرية السياسية.
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