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https://arabic.sputniknews.com/20220201/خبير-دولة-خليجية-تتحول-إلى-قائم-بأعمال-أمريكا-في-الشرق-الأوسط-1057603619.html
خبير: دولة خليجية تتحول إلى قائم بأعمال أمريكا في الشرق الأوسط
خبير: دولة خليجية تتحول إلى قائم بأعمال أمريكا في الشرق الأوسط
يرى الخبير الاقتصادي الجزائري، محمد شريف ضروي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحولت من مرحلة بناء قواعد عسكرية في دول الخليج، إلى مرحلة الشمولية ووجدت في دولة... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T15:44+0000
2022-02-01T15:44+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
قطر
الجزائر
أخبار أوكرانيا
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وقال ضروي، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن منح قطر صفة حليف استراتيجي من خارج الناتو حسب تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعني أن واشنطن تحولت من مرحلة بناء قواعد عسكرية في دول الخليج، إلى مرحلة الشمولية ووجدت في قطر حليفا استراتيجيا، سيكلف بمهمة لصالح السياسة الخارجية الأمريكية، نظرا لما أظهره من ولاء مطلق وتنفيذ دقيق للاستراتيجية الأمنية والدفاعية والاقتصادية لصالحها.وأضاف ضروي، أن "هذه الترتيبات، تحيلنا مباشرة للحديث عن ملف إمدادات الغاز القطري لأوروبا بطلب من الرئيس الأمريكي نفسه، كتعويض أمام فرضية قطع إمدادات الغاز الروسي عن أوروبا، سواء حاليا أو في السنوات المقبلة، وتخليص أوروبا من تهديدات قطع الغاز الروسي عنها، الشيء الذي يؤثر بشكل كبير على استقرار الاقتصادي الأوروبي".وتابع "أمام هذه المستجدات يمكننا اعتبار قطر حلا ظرفيا، كونها تمتلك أكبر حقل غاز في العالم، رغم أن تجسيد هذا الإمداد فعليا عبر أنابيب سيكلف استثمارات كبيرة، ووقتا طويل كونه سيمر عبر بلدان أخرى لكي يصل إلى أوروبا".وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه الجزائر، أوضح الخبير ضروي "بهذه الوضعية في أوروبا، وفي حال قطع إمدادات الغاز الروسي، يمكن للجزائر أن تستفيد بشكل كبير بحكم الموقع الجغرافي جنوب حوض المتوسط وقربها من أوروبا، بالإضافة للخبرة المعاملاتية التجارية، وكذا وجود أنابيب لإمداد إيطاليا وإسبانيا، كلها حسابات مالية واستثمارات أقل بكثير مما هو مطروح في مشروع إمداد أوروبا بالغاز القطري، وكل هذا سينعكس على الأسعار التي ستمنح أفضلية للجزائر".ولفت إلى أن "الجزائر ستكون في موقع قوة للتفاوض في هذا الملف التجاري الاقتصادي ذو الأبعاد الجيوسياسية، في حال ما تحركت في الوقت المناسب".وحققت الصادرات الجزائرية من الغاز الطبيعي، نموا بـ 7.8 بالمئة في 2021، وتسعى، حسب تصريحات وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، إلى تكثيف إمدادات الغاز الجزائري إلى أوروبا الذي يمثل حاليا 30 بالمئة من الاستهلاك الأوروبي، وهو في المرتبة الثانية بعد روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/فوائد-كثيرة-ما-معنى-تصنيف-قطر-حليفا-رئيسيا-لأمريكا-من-خارج-الناتو-1057572601.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, قطر, الجزائر, أخبار أوكرانيا

خبير: دولة خليجية تتحول إلى قائم بأعمال أمريكا في الشرق الأوسط

15:44 GMT 01.02.2022
© REUTERS / JOSHUA ROBERTSطائرة تحمل الرئيس الأمريكي من البيت الأبيض
طائرة تحمل الرئيس الأمريكي من البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / JOSHUA ROBERTS
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يرى الخبير الاقتصادي الجزائري، محمد شريف ضروي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحولت من مرحلة بناء قواعد عسكرية في دول الخليج، إلى مرحلة الشمولية ووجدت في دولة خليجية حليفا استراتيجيا، سيكلف بمهمة لصالح سياستها الخارجية.
وقال ضروي، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن منح قطر صفة حليف استراتيجي من خارج الناتو حسب تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعني أن واشنطن تحولت من مرحلة بناء قواعد عسكرية في دول الخليج، إلى مرحلة الشمولية ووجدت في قطر حليفا استراتيجيا، سيكلف بمهمة لصالح السياسة الخارجية الأمريكية، نظرا لما أظهره من ولاء مطلق وتنفيذ دقيق للاستراتيجية الأمنية والدفاعية والاقتصادية لصالحها.

وأشار إلى أن "قطر ستتحول إلى قائم بأعمال أمريكا في الشرق الأوسط ككل، مقابل مزايا عديدة"، حسب تعبيره.

وأضاف ضروي، أن "هذه الترتيبات، تحيلنا مباشرة للحديث عن ملف إمدادات الغاز القطري لأوروبا بطلب من الرئيس الأمريكي نفسه، كتعويض أمام فرضية قطع إمدادات الغاز الروسي عن أوروبا، سواء حاليا أو في السنوات المقبلة، وتخليص أوروبا من تهديدات قطع الغاز الروسي عنها، الشيء الذي يؤثر بشكل كبير على استقرار الاقتصادي الأوروبي".
وتابع "أمام هذه المستجدات يمكننا اعتبار قطر حلا ظرفيا، كونها تمتلك أكبر حقل غاز في العالم، رغم أن تجسيد هذا الإمداد فعليا عبر أنابيب سيكلف استثمارات كبيرة، ووقتا طويل كونه سيمر عبر بلدان أخرى لكي يصل إلى أوروبا".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يتصافحان خلال لفائهما الأول في البيت الأبيض، واشنطن، أمريكا، 31 يناير/ كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
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10:29 GMT
وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه الجزائر، أوضح الخبير ضروي "بهذه الوضعية في أوروبا، وفي حال قطع إمدادات الغاز الروسي، يمكن للجزائر أن تستفيد بشكل كبير بحكم الموقع الجغرافي جنوب حوض المتوسط وقربها من أوروبا، بالإضافة للخبرة المعاملاتية التجارية، وكذا وجود أنابيب لإمداد إيطاليا وإسبانيا، كلها حسابات مالية واستثمارات أقل بكثير مما هو مطروح في مشروع إمداد أوروبا بالغاز القطري، وكل هذا سينعكس على الأسعار التي ستمنح أفضلية للجزائر".
ولفت إلى أن "الجزائر ستكون في موقع قوة للتفاوض في هذا الملف التجاري الاقتصادي ذو الأبعاد الجيوسياسية، في حال ما تحركت في الوقت المناسب".
وحققت الصادرات الجزائرية من الغاز الطبيعي، نموا بـ 7.8 بالمئة في 2021، وتسعى، حسب تصريحات وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، إلى تكثيف إمدادات الغاز الجزائري إلى أوروبا الذي يمثل حاليا 30 بالمئة من الاستهلاك الأوروبي، وهو في المرتبة الثانية بعد روسيا.
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